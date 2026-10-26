Por qué Bolsonaro pide anular las elecciones en Brasil y qué posibilidades tiene de lograrlo

Tras ser reelegido este domingo para un cuarto mandato, Luiz Inácio Lula da Silva gobernará Brasil hasta 2030. Con ello, habrá pasado más de la mitad de lo que va de este siglo al frente de la mayor economía de América Latina.

Con el 100% de los votos escrutados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), Lula obtuvo el 51,7% de los votos, mientras que Bolsonaro recibió el 48,2%.

La diferencia entre ambos fue de aproximadamente 4,3 millones de votos.

Uno de los aspectos más destacados de la victoria de Lula es que logró revertir el resultado de la primera vuelta.

Es la primera vez desde el regreso de la democracia y de las elecciones presidenciales directas en 1989 que un candidato que terminó segundo en la ronda inicial consigue imponerse en el balotaje.

El candidato derechista, Flávio Bolsonaro, aseguró que no reconocería el resultado y que solicitaría la anulación de las elecciones.

Asimismo, denunció un presunto cambio de las “reglas del juego” por parte de Cristiano Zanin, magistrado del Tribunal Supremo nombrado por Lula.

Zanin tomó la decisión de mantener abiertos los colegios electorales hasta las 19:00 tras una jornada marcada por denuncias sobre un reducido número de autobuses en las redes de transporte público de grandes ciudades como Salvador y Sao Paulo.

También hubo quejas de que el transporte interurbano gratuito no estaba siendo habilitado en capitales como Belém, en el estado de Bahía (norte del país).

A raíz de las denuncias de irregularidades en el transporte público, el equipo de campaña de Lula pidió al TSE ampliar el horario de votación.

Durante la tarde, Lula declaró ante la prensa que era necesario hacerlo “para evitar que quienes se vieron perjudicados esta mañana por las presiones de algunos empresarios o alcaldes vuelvan a verse afectados”.

La campaña de Flávio Bolsonaro también pidió al TSE una prórroga de la votación, aunque por motivos distintos.

“Es imposible reconocer los resultados de las elecciones, dadas las circunstancias en las que se desarrollaron los acontecimientos”, le dijo Bolsonaro a un grupo de periodistas.

“Es difícil que prospere”

Según la mayoría de los analistas consultados por BBC Brasil, la diferencia de más de 4 millones de votos hace poco probable que prospere su solicitud de anular los comicios.

La petición de Bolsonaro también se ve debilitada por el hecho de que su propio equipo de campaña solicitó una prórroga de la votación debido a las fuertes lluvias que azotaban el sur del país, una región de tendencia conservadora.

Pero algunos temen que la negativa de Bolsonaro a reconocer la derrota podría desencadenar una ola de protestas en Brasil, un país donde la confianza en el sistema electoral y en la independencia judicial se ha debilitado en los últimos años.

El analista Fernando Neisser, abogado y presidente de la Comisión de Estudios de Derecho Político y Electoral del Instituto de Abogados de Sao Paulo (IASP), asegura que todo “dependerá de cómo la campaña de Flávio construya su argumento”. Pero afirma que “desde el punto de vista legal, es difícil que prospere”.

Un miembro de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político (Abradep) que pidió mantener el anonimato debido a su posible participación en un futuro proceso judicial, apunta por su parte que el equipo de campaña de Bolsonaro es muy combativo y, sin duda, intentará llevar el caso a los tribunales.

“Desde el punto de vista legal, existen algunos argumentos que podrían tener cierta base, como el número de votantes que no pudieron votar”, afirma.

“Pero dado que la abstención disminuyó entre la primera y la segunda vuelta, este argumento tendrá dificultades para prosperar”.

La abstención en la segunda vuelta fue de aproximadamente el 19%, frente al 21% registrado en la primera.

“No podemos decir: ‘Esto no cuenta'”

El abogado Fernando Neisser añade que habría que comparar los votos emitidos hasta las 17:00 con los emitidos entre esa hora y las 19:00 para analizar si la ampliación del horario de votación pudo influir en el resultado.

“Si existen diferencias importantes entre los estados —es decir, si los estados donde Lula obtuvo más votos cerraron antes, en promedio, o si ocurrió lo mismo con mayor frecuencia en los estados que apoyaron a Flávio—, eso podría dar pie a impugnaciones”, explica.

“Pero, dado el amplio margen de votos, no me parece razonable que esto lleve a anular las elecciones”.

Alberto Rollo, abogado especializado en derecho electoral, defiende la validez del resultado.

Según explica, la Constitución brasileña establece que las elecciones deben celebrarse entre el primer y el último domingo de octubre, por lo que no sería posible trasladarlas a otra fecha.

“No podemos cambiar la Constitución. No podemos decir: ‘Esto no cuenta, lo haremos la semana que viene, el 15 de noviembre o el 30 de noviembre’. No podemos. La Constitución dice que las elecciones tienen que celebrarse hoy [domingo]”, afirmó durante una transmisión en vivo de BBC News Brasil.

El politólogo Sérgio Abranches coincide en que la solicitud de Flávio Bolsonaro no debería prosperar.

Argumenta que la ampliación del horario de votación no alteró los resultados de las urnas y recuerda que el propio grupo de campaña del Partido Liberal (PL), que respalda a Bolsonaro, también solicitó una prórroga.

El Código Electoral dice que se puede votar hasta las 5pm

Si la candidatura respaldada por Bolsonaro impugna el resultado ante los tribunales, los analistas creen que podría recurrir a dos artículos del Código Electoral brasileño: el 220 y el 224.

El artículo 220 establece en qué circunstancias una votación puede considerarse nula. Entre ellas figura que se celebre en un día, horario o lugar distinto del establecido, o que se cierre antes de las 17:00.

El artículo 224, por su parte, establece que, si la nulidad afecta a más de la mitad de los votos del país, el TSE debe convocar nuevas elecciones en un plazo de entre 20 y 40 días.

“Las urnas solo pueden cerrarse después de las 17:00. Sin embargo, cuando muchos funcionarios electorales recibieron la información sobre la ampliación del horario de votación, ya habían cerrado sus mesas. ¿Qué pasó con los votantes que llegaron a las 18:00 o a las 18:30? En teoría, tenían derecho a votar, pero no pudieron hacerlo”, explica el experto Abradep.

“Al cerrar las urnas, los funcionarios electorales incumplieron las nuevas disposiciones sobre el horario de votación. Según el experto, esto habría ocurrido en más de la mitad de los colegios electorales del país. Ese sería el argumento que el candidato derrotado intentaría utilizar para pedir la anulación de la votación”, añade.

El abogado Horácio Neiva, doctor en Derecho Electoral de la Universidad de São Paulo (USP) y profesor del Instituto de Educación Superior (ICEV) en Teresina, también considera que existe una vía jurídica para plantear esta cuestión.

“Desde el punto de vista jurídico, es posible plantear la reprogramación de la segunda vuelta, porque cualquier cambio drástico en el calendario electoral genera incertidumbre jurídica”, afirma.

Durante su discurso del domingo por la noche, en el que reconoció la victoria de Lula, el presidente del TSE, el magistrado Kássio Nunes Marques, afirmó que el tribunal había logrado “superar todas las dificultades” y que “no hubo ninguna alteración resultante de la decisión judicial de Zanin”.

No obstante, criticó la medida del magistrado por las dificultades que, según dijo, generó en la fase final de la votación.

“Tenemos absoluta confianza en todo el proceso electoral”, añadió.

Si los tribunales anularan la elección, tendrían que convocar nuevos comicios, una especie de “tercera vuelta”.