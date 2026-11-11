Los 2,5 millones de personas que se agolparon el lunes en las calles de Buenos Aires para ver al papa León XIV dejaron pocas dudas sobre su influencia en Argentina.

“La opinión del público sobre su visita es abrumadoramente positiva”, afirmó Justin McLellan, corresponsal en el Vaticano del National Catholic Reporter, desde la capital argentina. “Creo que la gente es gran admiradora de León XIV“.

El día anterior, el papa había realizado una serie de comentarios que muchos observadores interpretaron como críticas al presidente argentino Javier Milei y a sus estrictas medidas de austeridad, los recortes generalizados en las prestaciones sociales y la supresión de miles de puestos de trabajo en el sector público.

Posteriormente, algunos seguidores del presidente sugirieron en internet que el papa, que se reincorpora a sus funciones apenas un mes después de someterse a una operación por cáncer, se había extralimitado en su papel.

“La economía debe estar al servicio de las personas, y no al revés”, afirmó León XIV. También se refirió a aquellos que “a pesar de trabajar duro, siguen teniendo dificultades para cubrir las necesidades de sus hogares”.

El papa, en la cuerda floja del “poder blando”

“Es evidente que se refiere, sin nombrarlas, a las diferentes políticas que el presidente argentino ha puesto en marcha recientemente”, declaró a DW Jocelyne Cesari, profesora de Religión y Política en la Universidad de Birmingham (Reino Unido), añadiendo que las palabras del papa estaban “cuidadosamente calibradas”.

A lo largo de su historia, que algunos estiman en cerca de 2.000 años, el papado de la Iglesia católica ha sido una figura con un poder político enorme y, anteriormente, muy directo. El papa Inocencio III, por ejemplo, fue considerado por muchos como el hombre más importante de Europa a finales del siglo XI y principios del XII. Ejerció su poder sobre gran parte de Europa y sus monarquías, asegurándose de que cada territorio se gobernara de acuerdo con la doctrina católica.

Pero en la actualidad, ese poder se ha atenuado, y los papas de los siglos XX y XXI tienden a intervenir en un sentido más amplio, alejándose de la política partidista y de las políticas públicas directas.

El compromiso de León XIV de mantener ese delicado equilibrio fue puesto a prueba al principio de su papado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump —un aliado de Milei—, quien lo calificó de “DÉBIL ante la delincuencia y pésimo en política exterior” en una publicación en redes sociales, el pasado mes de abril.

“No considero que mi papel sea político, ni que yo sea un político”, respondió León XIV. “No le tengo miedo a la Administración Trump ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí, para lo que la Iglesia está aquí”.

Esta es una postura habitual, señaló Cesari. “Esa es una línea que han seguido todos los papas que lo han precedido. Tendemos a olvidar que el papa es jefe de Estado, es un diplomático, y es la voz de más de mil millones de católicos, por lo que su papel siempre ha sido político”.

¿Puede el papa influir en las elecciones de Argentina?

Tanto Cesari como McLellan coincidieron en que León XIV y sus predecesores modernos se esfuerzan por evitar la política partidista, pero, en cambio, ofrecen orientación a los 1.400 millones de católicos del mundo.

“La estrategia del papa es posicionarse como una autoridad moral; su papel no consiste simplemente en decir vota a X o a Y. Su función es señalar que hay ciertas enseñanzas morales que pueden aplicarse a la vida social y a las comunidades, pero que cada uno debe tomar sus propias decisiones”, afirmó Cesari.

Dado que Argentina es un país mayoritariamente católico, es lógico que las palabras del Papa tengan una gran influencia. Pero la cuestión a largo plazo es si las supuestas críticas de León XIV a Milei marcarán la diferencia en las elecciones generales de Argentina de octubre de 2027.

La batalla de Milei con la Iglesia católica

Cesari no está tan segura de que simpatizar con un discurso se traduzca en una acción en las urnas. “Puede que veneren y respeten al papa. Pero no está claro que lo que él dice tenga un impacto directo en los votantes individuales”, señaló.

“Su voz se escuchará. Pero, según los estudios de los que disponemos, no hay un impacto claro y directo en las elecciones. Sabemos que los católicos no votan en bloque y sabemos que muchos de ellos votaron a Milei en 2023, incluso después de que él calificara a [al papa] Francisco de representante del mal en la Tierra”.

Milei, un libertario de derecha y crítico acérrimo de la clase dirigente, lleva mucho tiempo enfrentado a la Iglesia católica. Además, en 2020 calificó al papa Francisco, oriundo de Argentina, de “imbécil” y lo acusó de promover el comunismo. Sin embargo, el lunes adoptó un tono más conciliador al calificar al difunto Francisco de “figura excepcional”y como “el argentino más importante de la historia”.

León XIV es, añadió McLellan, “diplomático por naturaleza”. Dado que tanto Trump como Milei han arremetido contra la Iglesia católica en un momento de continua agitación geopolítica, esa parece ser una cualidad papal fundamental.