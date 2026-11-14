El “ministerio del Noviazgo”: Lula y su promesa de que todo el mundo va a tener pareja

“Quedé en crear el ministerio del Noviazgo y no lo creé. Tampoco creé las condiciones para tener una cita durante el almuerzo”, bromeó Luiz Inácio Lula da Silva durante una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en junio de 2023.

En aquella ocasión, una periodista y presentadora llamada Martchela se autoproclamó ministra del Noviazgo y, junto al matemático y abogado Lúcio Pires, creó un perfil de Instagram con ese mismo nombre. Hoy la página tiene 147.000 seguidores, una cifra que sube cada día.

No obstante, ha sido después de la victoria abrumadora de Lula en el balotaje que esta idea ha resurgido con más fuerza entre los 10 millones de miembros del llamado ‘ejército de Lula’, comandado por el diputado federal André Janones, un grupo gigantesco de WhatsApp que fue crucial para revertir el resultado de la primera vuelta y otorgar a Lula su cuarto mandato.

Pasadas las elecciones, millares de partidarios de Lula han reorientado la articulación política hacia una misión más romántica: encontrar un nuevo amor. La idea cobró fuerza a través de nuevos grupos de WhatsApp, que se han extendido por todo el país y han recibido el nombre de Ministerio del Noviazgo. Bautizado como el “Tinder del ejército de Lula”, el proyecto fue anunciado el 27 de octubre y en pocos días ha alcanzado a los 27 Estados federados que componen Brasil. Hoy ya existen más de 40 grupos que, juntos, suman cerca de 60.000 participantes.

“Estamos entusiasmados porque 200.000 personas accedieron a nuestro canal de WhatsApp, casi 93.000 se han suscrito y muchas personas se ofrecieron como voluntarias para ser moderadoras de los más de 40 grupos distribuidos en regiones que representan a más de la mitad de la población brasileña. Nuestro perfil en Instagram creció un 300% en estas dos semanas y alcanzamos más de 10 millones de visualizaciones de contenido”, cuenta a France 24 Lúcio Pires, uno de los responsables de la iniciativa.

El sistema que pretende acabar con la soltería funciona en dos etapas. En el canal, solo pueden publicar los administradores; os seguidores únicamente reciben los avisos y las invitaciones para entrar en los grupos, organizados por código de cada región. Allí es donde todos los miembros pueden conversar y, sobre todo, coquetear

En cada grupo caben hasta 1.024 personas a la vez. La entrada está permitida únicamente a mayores de 18 años, y los administradores recomiendan que los integrantes se presenten con fotos e información como nombre, orientación sexual y objetivos. También ofrecen consejos para evitar problemas de acoso. El fin, según sus promotores, es también que los solteros progresistas encuentren a su alma gemela, “sin perder el tiempo con pretendientes bolsonaristas”.

La administradora de la página de Instagram, Martchela considera la creación de estos grupos como una especie de respiro tras semanas de intensa dedicación a la contienda electoral y de muchos nervios. “En esta elección perdimos la libido, que se volcó por completo a la política. Después, tuvimos que redirigir esa libido hacia el objeto de deseo”, afirmó a la prensa brasileña.

“Hemos recibido decenas de testimonios sobre citas y encuentros organizados en grupo, e incluso viajes realizados entre los miembros. Todavía estamos en un periodo de celebraciones por la victoria de Lula. Mucha gente va a viajar a Brasilia para la ceremonia de toma de posesión (en enero) y está utilizando los grupos también para organizarse”, cuenta Lúcio Pires. Este abogado explica que este movimiento nació con memes, pero la gran demanda de las personas por hacer amistades y encontrar un amor los llevó a “reflexionar más seriamente sobre la necesidad de acercar a quienes comparten una cultura política similar”.

“Las comunidades locales fomentan amistades reales a través de la convivencia y experiencias colectivas que generan círculos de confianza: una nueva forma de ‘echar los perros’ online. Las aplicaciones tradicionales mercantilizan el amor y favorecen a personas que responden a un canon de belleza estándar. En cambio, estas comunidades son democráticas: quienes aportan buen contenido y mantienen un buen comportamiento en los debates, logran conquistar corazones de una manera distinta”, resalta Pires.

En breve, van a lanzar una aplicación de noviazgo inspirada en Tinder. Además, el Día de los Solteros, que se celebra este 11 de noviembre, está previsto que comience a funcionar un nuevo sitio web llamado ‘Meu crush, minha vida’. El nombre está inspirado en el histórico programa de vivienda popular de Lula, ‘Minha casa, minha vida’. Allí habrá grupos ilimitados y chats abiertos las 24 horas para el coqueteo online.

¿Acabar con la soltería como política de gobierno?

La pregunta es si Lula, que ya está pensando en la composición de su nuevo Gobierno, llegará a crear un ministerio dedicado a acabar con la soltería. No es una idea del todo fantasiosa.

Varios países están adoptando medidas similares para reducir el número de personas que viven solas. En 2021, Japón creó un ministerio dedicado a combatir el aislamiento y sus repercusiones en la salud mental. Esto ocurrió después de que las estrictas restricciones de aislamiento social por la pandemia de Covid-19 cortaron los lazos comunitarios bruscamente. Además, en 2020, Japón registró el primer incremento en su tasa de suicidios en 11 años, un fenómeno que afecta de manera especialmente preocupante a mujeres y jóvenes. De allí la creación del Ministerio de la Soledad y el Aislamiento.

Tres años antes, el Reino Unido puso en marcha una estrategia nacional contra la soledad, que incluía campañas y un fondo de cuatro millones de libras esterlinas (5,34 millones de dólares) para financiar iniciativas de conexión social. “A connected society” (Una sociedad conectada) fue iniciativa pionera, anunciada por la entonces primera ministra Theresa May, que también supuso la creación de una Secretaría de Estado específica, popularmente conocida como el Ministerio de la Soledad.

¿Es necesidad formar una familia?

En Brasil, el número de solteros ya supera al de los casados. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en 2023 más de 81 millones de brasileños vivían sin pareja, frente a los 63 millones de casados. Los motivos van desde el deseo de libertad hasta la inseguridad financiera, que retrasa o hace inviable la decisión de formar una familia. El estudio también revela que el número de hogares con una sola persona ha aumentado, lo que refleja una tendencia de personas que viven solas, ya sean solteras, divorciadas o viudas con hijos adultos.

Mientras tanto, André Janones, el general del ‘ejército de Lula’ que está siendo cortejado por varios políticos extranjeros que quieren imitar su estrategia online, ya ha dicho que no será ministro en el nuevo Gobierno de Lula, ya que quiere seguir sirviendo al pueblo desde la Cámara de los Diputados. Sin embargo, ha manifestado – de forma lúdica – que solo aceptará un cargo ministerial: el de ministro del Noviazgo. Esto porque el fin de la soltería, en el país del carnaval, es una misión seria y digna de todos sus esfuerzos.

El propio papa León XIV, de gira por tres países de Suramérica -Uruguay, Argentina y Perú-, también subrayó a los latinoamericanos: “Atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia. ¡No le teman al para siempre!”.

El pontífice animó a las nuevas generaciones a no tener miedo al compromiso definitivo, al matrimonio y a la apertura a la vida. León XIV también pidió a los matrimonios abrir sus hogares a los hijos, incluso cuando el entorno social o económico presente dificultades o desaliente la natalidad.