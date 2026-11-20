El Deutsche Bank vuelve a enfrentarse a acusaciones por prácticas comerciales dudosas: relaciones con clientes de cuestionable situación jurídica, la aplicación deficiente de medidas contra el lavado de dinero y las fallas durante años en sus controles internos.

Medios internacionales analizaron más de 15 millones de documentos internos del grupo bancario de Fráncfort, que cotiza en el índice bursátil DAX. Entre ellos figuran más de nueve millones de correos electrónicos, así como informes, presentaciones y entradas de calendario. Los datos fueron filtrados a periodistas. En la investigación participaron, entre otros, el semanario alemán Der Spiegel, el programa de televisión ZDF frontal, el diario estadounidense The New York Times y el británico Financial Times.

Primeras reacciones del mercado

Las revelaciones de la filtración de datos presionaron las acciones del banco el martes 17 de noviembre de 2026. Los títulos llegaron a caer un 6,2 %, hasta situarse temporalmente en 30,88 euros, lo que convirtió a Deutsche Bank, con diferencia, en el valor más castigado del DAX.

“A corto plazo, las revelaciones no ayudan a la cotización”, declaró a la agencia de noticias Reuters Jochen Stanzl, analista jefe de mercados de Consorsbank. “La primera reacción de los inversores ante la incertidumbre es vender, y este caso no es una excepción”.

Stanzl añadió que, por el momento, no es posible prever cómo evolucionará la cobertura periodística ni “si algunas de las informaciones mencionadas van a dar lugar a riesgos legales o regulatorios adicionales para el banco”.

Por su parte, la entidad ha restado importancia al asunto y asegura que no espera consecuencias financieras significativas por la filtración. Los hechos se remontan a “muchos años atrás”, fueron investigados en su momento y el banco colaboró estrechamente con las autoridades reguladoras. Bajo la dirección de su presidente ejecutivo, Christian Sewing, la entidad ha experimentado “una transformación profunda”, asegura la entidad.

¿Qué pasó con el cambio de cultura empresarial?

Aunque el banco se muestra públicamente tranquilo, los datos que ahora han salido a la luz podrían contener nuevas revelaciones de gran alcance. En los últimos años, la entidad de Fráncfort ha sido acusada en repetidas ocasiones de comportamientos cuestionables e incluso delictivos, y se ha visto involucrada en numerosos procesos judiciales. Los documentos filtrados podrían arrojar nueva luz sobre algunos de esos procedimientos anteriores.

Deutsche Bank no cuestiona la autenticidad de los documentos conocidos hasta ahora, pero señala que los hechos que actualmente centran la atención de los medios se remontan, “en algunos casos, incluso a dos décadas atrás”.

Según la entidad, bajo la dirección de Christian Sewing, al frente del grupo desde 2018, el banco no solo ha experimentado una transformación profunda, sino que también invirtió 7.000 millones de euros entre 2019 y 2025 para mejorar sus controles internos. Pese a ello, Deutsche Bank ha sido objeto de repetidos registros por parte de la Fiscalía en relación con sospechas de lavado de dinero.

¿De qué tratan las revelaciones?

Der Spiegel asegura que se trata de patrones recurrentes. Según el semanario, las advertencias y preocupaciones internas fueron sencillamente ignoradas para poder continuar con negocios problemáticos o establecer nuevas relaciones comerciales con clientes.

Al parecer, los documentos muestran cómo el banco trató de atraer a oligarcas y cómo pretendía ampliar sus negocios en Rusia poco antes del comienzo de la guerra en Ucrania. Los datos también contendrían nuevos detalles sobre la prolongada relación comercial con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, así como sobre los negocios del banco con el actual presidente estadounidense, Donald Trump.

Además, los documentos supuestamente muestran cómo el banco diseñó controvertidos modelos de planificación fiscal para clientes adinerados. También ofrecen información sobre negocios de armamento con países cuestionados, las relaciones comerciales del banco con clientes de sectores perjudiciales para el clima y el mantenimiento de cuentas destinadas a donaciones al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), pese a las resistencias internas.