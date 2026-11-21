Reconocer el cuidado como un derecho es ya un imperativo, pero el envejecimiento demográfico lo vuelve una urgencia. A un año de firmado el Pacto Birregional del Cuidado y a pocas semanas de que Iberoamérica ratificara la Carta del Cuidado, ¿por dónde vamos?

“Hemos avanzado en la concientización a nivel de los gobernadores en ambas regiones de que estamos aquí frente a un desafío demográfico”, explica a DW Anna Barrera, directora de programas de la Fundación EU-LAC. “También hemos avanzado en el reconocimiento de la alta carga laboral que muchas veces recae sobre las mujeres. Y no estamos hablando de algunos países, es un fenómeno que afecta a nuestras sociedades en ambas regiones”, añade Barrera.

El punto de partida

Por el momento, mientras que en Europa la mano de obra para asumir las tareas de cuidado escasea y se suple con personal inmigrante, en América Latina y el Caribe son las familias las que las asumen.

Si la situación ahora no se ve color de rosa, la que se acerca, según cálculos del BID, de la ONU y de la Comisión Europea, se ve bastante oscura.

Para ese entonces, el 25 por ciento de la población de América Latina y el Caribe tendrá más de 60 años y en la Unión Europea, el 35 por ciento tendrá más de 65. Y muchos de ellos tendrán necesidad de ser cuidados.

Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para ese entonces serán necesarias aproximadamente 27 millones de personas más para asumir tareas de cuidado. En Europa, según cálculos de la Comisión Europea, se requerirá cerca de dos millones de cuidadores adicionales.

Financiamiento, modelos, sociedades, migrantes

La preocupación por los cuidados hizo sonar las alarmas hace unas tres décadas desde diversos ángulos. Por un lado, el feminismo comenzó a enfocar la carga no remunerada sobre los hombros de las mujeres; por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertaba de las condiciones laborales precarias de los trabajadores del hogar que asumían tareas de cuidado sin mayor preparación.

Así, a la firma del Pacto en Santa Marta antecedieron acuerdos como el Compromiso de Buenos Aires, el Compromiso de Tlatelolco, la Estrategia Europea de Cuidados y también una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconociendo el cuidado como un derecho.

Entonces vino el Pacto Birregional por los Cuidados en Santa Marta. Después del acuerdo en el Caribe, “cada país designó puntos focales nacionales. Se trata de representantes de los ministerios de la familia, de salud, también de Exteriores”, explica Anna Barrera, que coordinó su último encuentro en Berlín, en mayo de 2026.

“Se han formado grupos de trabajo: uno sobre financiamiento de los sistemas de cuidados, un segundo sobre los modelos. Otro sobre transformación de la organización social y un cuarto sobre los y las trabajadores y trabajadoras, remunerados o no”, detalla. Este último grupo aborda precisamente el tema de las personas migrantes, las condiciones laborales, la certificación y formación de estas personas, y cómo se podrían elevar los estándares de calidad de los servicios.

Ante el panorama que se avecina, ¿estaríamos cerca, por ejemplo, de que a nivel de la Unión Europea los visados para personal de cuidados sean estándar? “Lamentablemente eso todavía es un sueño”, responde Anna Barrera, que subraya la voluntariedad de estos documentos. “Sin embargo, sí rigen los diferentes marcos regulatorios y normativos y los planes de acción en ambas regiones. Sin olvidar que crean espacios donde compartir buenas prácticas y visiones”, sigue la especialista de Fundación EU-LAC.

Ideas no faltan, faltan presupuesto e infraestructura

Así, mientras algunos países europeos cuentan con infraestructuras adaptadas para los cuidados de larga duración, en América Latina van surgiendo a nivel regional soluciones innovadoras.

Una de ellas es el sistema de “la manzana del cuidado”, que presenta Colombia. Se trata de cartografiar áreas acotadas (a unos veinte minutos a pie) en distintos territorios. “Se detectan las instituciones, organizaciones, centros de salud y empresas de la zona. También las familias con niños, las personas con discapacidad, las personas mayores. Entonces, por manzana, se conecta a los que requieren algún servicio o asistencia con quienes pueden brindar apoyo. Esto fomenta el tejido social y la comunidad”, explica.

No obstante, también las soluciones que se crean en los territorios requieren de infraestructuras. ¿Se avizora cooperación o inversión en infraestructuras adaptadas, por ejemplo?

Por lo pronto, “cualquier propuesta concreta implicaría financiación. Ahí nos quedamos cortos. En tiempos de estancamiento económico y de ahorro en presupuestos, incluidos los destinados a políticas sociales, no es fácil avanzar en ese sentido”, responde Anna Barrera, poniendo en el horizonte inversión europea (Global Gateway) en infraestructura social.

Como fuere, aunque dependiendo de las tendencias políticas los acuerdos alcanzados para cooperar y avanzar en el tema del cuidado se llenan más o menos de contenidos concretos, “situar los cuidados en el centro de la agenda supone admitir que son una cuestión económica de primer orden y no un asunto privado de cada familia”, comenta a DW Francisco Sánchez, director del Instituto de Iberoamérica en la Universidad de Salamanca. “Con sociedades que envejecen a gran velocidad, quien no planifique hoy la atención a la dependencia, lo pagará mañana”, agrega.

En cualquier caso, a pesar de los modestos avances, la especialista de la Fundación EU-LAC ve el vaso medio lleno. “Estamos trabajando sobre la base de estudios que detectan dónde hay potencial, dónde realmente se puede aprender de experiencias europeas y qué se puede implementar aterrizando esas experiencias en las realidades de América Latina. Estamos desarrollando ideas para inversión en políticas públicas, en infraestructura. También en cooperación con el sector privado. Aunque sea a pasos lentos, estamos avanzando en la agenda del cuidado”, concluye.