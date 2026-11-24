Los servicios de inteligencia de los países miembros de la OTAN ‌han llegado a la conclusión de que Rusia ‌tiene previsto lanzar este año al espacio un satélite cargado ​con una carga nuclear, según informaron este lunes (23.11.2025) varios medios de comunicación alemanes.

Según una investigación de los medios alemanes Radiotelevisora de Alemania Occidental (WDR), Radiotelevisión del Norte de Alemania (NDR) y el periódico Süddeutsche Zeitung (SZ), citando a fuentes militares y de inteligencia, incluidas Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr) y el Servicio Federal de Inteligencia (BND), Rusia planea desplegar un arma nuclear en el espacio este mismo año.

El informe también afirma que varios países de la OTAN ya reciibieron las advertencias correspondientes a principios de noviembre. También el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, fue informado sobre estos planes por expertos de la Bundeswehr.

Un portavoz de la Bundeswehr declinó hacer comentarios sobre el informe. No obstante, señaló que se tiene constancia de que Rusia posee la capacidad necesaria para llevar a cabo tal acción.

Una explosión nuclear en el espacio tendría consecuencias devastadoras y paralizaría gran parte de las comunicaciones por satélite a nivel mundial. “En la práctica, esto significaría volver a la Edad de Piedra”, afirmó el portavoz de la Bundeswehr. El Ministerio de Defensa alemán invocó la confidencialidad de las discusiones internas.

El satélite Sputnik-S

El satélite denominado ‘Sputnik-S’ llevaría años completamente construido en un depósito en la zona metropolitana de Moscú. De acuerdo con la información de inteligencia, podría ser lanzado al espacio en los 60 días posteriores a la alerta.

El comando espacial de las Fuerzas Armadas alemanas, según el informe, considera posible un lanzamiento en diciembre de este año. Una vez en órbita terrestre, el arma estaría operativa en poco tiempo.

Rusia rechaza las acusaciones

La embajada rusa declaró, en respuesta a las consultas de los medios de comunicación, que no tenía información sobre los hechos descritos. Rechazó categóricamente “todas las acusaciones infundadas relativas a las actividades espaciales de la Federación Rusa”. Las acusaciones formaban parte de una campaña de propaganda. Las actividades de Rusia en el espacio tenían fines exclusivamente pacíficos y se ajustaban a las obligaciones internacionales.

Ya en febrero de 2023, las agencias de inteligencia estadounidenses habían advertido internamente sobre los planes rusos de desplegar un arma nuclear en el espacio. En aquel entonces, los legisladores estadounidenses hablaron de una “grave amenaza para la seguridad nacional”.

En octubre de 2026, la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos publicó una nueva evaluación en la que afirmaba: “Rusia está desarrollando un satélite diseñado para transportar un arma nuclear”.

Llevar a cabo estos planes supondría una violación del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, que prohíbe el despliegue de armas de destrucción masiva en la órbita terrestre. En diciembre de 2024, Rusia votó en la Asamblea General de la ONU en contra de la continuidad de dicho tratado.

El Satélite Kosmos-2553

En diciembre de 2024, Rusia votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que reafirmaba el cumplimiento del Tratado del Espacio Ultraterrestre e instaba a los Estados a no desarrollar armas de destrucción masiva destinadas a ser utilizadas en el espacio. No obstante, la resolución fue aprobada por amplia mayoría.

Ya en febrero de 2022, Rusia había lanzado al espacio el satélite ‘Kosmos-2553’. Según el informe, los servicios de inteligencia occidentales sospechan que se trataba de un satélite de pruebas destinado a estudiar los efectos de la radiación en el espacio.

Sin embargo, los círculos de seguridad alemanes sospechan ahora que el satélite Kosmos-2553 podría haber formado parte de los preparativos para un posible ataque con armas nucleares. Según esta teoría, el satélite podría haber servido como objeto de prueba para investigar los efectos de la radiación intensa en los satélites, su vuelo y su maniobrabilidad.

Aún no se ha confirmado de forma independiente un plan ruso real para desplegar un arma nuclear en el espacio. Sin embargo, las nuevas alertas de inteligencia demuestran la seriedad con la que las agencias de seguridad occidentales se toman esta posible amenaza.

La explosión podría destruir numerosos satélites

Según la inteligencia militar estadounidense, una vez que un satélite con capacidad nuclear estuviera en órbita, prácticamente no existirían contramedidas efectivas. En ese caso, el uso del arma sería potencialmente inevitable.

Las consecuencias de una detonación serían devastadoras. Stephen Whiting, jefe del Comando Espacial de Estados Unidos, advirtió que “probablemente alrededor de un tercio de todos los satélites en órbita terrestre baja fallarían inmediatamente, en las primeras horas o días. Y luego, durante los meses siguientes, los satélites restantes fallarían gradualmente”.

Además de la destrucción inmediata causada por la explosión, una nube de escombros podría poner en peligro a otros satélites. Asimismo, un fuerte pulso electromagnético podría afectar a los sistemas técnicos en la Tierra.

La navegación GPS, la banca, el suministro eléctrico, la previsión meteorológica y las redes móviles se verían afectadas, entre otras cosas. Una interrupción generalizada del servicio satelital también tendría consecuencias significativas para las fuerzas armadas: el reconocimiento, las comunicaciones y el uso de ciertos sistemas de armas se verían gravemente restringidos.

Capacidades defensivas en el espacio

El general de división Armin Fleischmann, del Comando de Ciberseguridad y Dominio de la Información de las Fuerzas Armadas Alemanas, advierte sobre el impacto en Alemania. En caso de una explosión nuclear en el espacio, “las consecuencias para la vida en Alemania serían inmensas: cortes de energía, graves restricciones a las comunicaciones y la navegación”. Un portavoz de las Fuerzas Armadas Alemanas describió las posibles consecuencias de forma aún más drástica: “Eso significaría prácticamente retroceder a la Edad de Piedra”.

La protección integral de los propios satélites, por ejemplo mediante materiales especiales contra la radiación, sería muy costosa. Por ello, Fleischmann también aboga por el desarrollo de las denominadas capacidades antisatélite. Idealmente, estas podrían neutralizar los satélites enemigos, incluidos los que poseen armas nucleares.

El espacio ultraterrestre se está militarizando cada vez más: en 2021, Rusia destruyó uno de sus propios satélites con fines de prueba, mientras que Estados Unidos reconoció el pasado mes de septiembre haber desplegado armas ofensivas en órbita.

Que una explosión nuclear en el espacio también puede causar daños en la Tierra ya quedó demostrado por una prueba estadounidense en 1962. Como parte del proyecto ‘Starfish Prime’, Estados Unidos detonó una bomba nuclear a una altitud de aproximadamente 400 kilómetros sobre el Océano Pacífico.

El pulso electromagnético provocó fallos en el alumbrado público de Hawái e interrumpió los sistemas de telecomunicaciones. Varios satélites resultaron destruidos, entre ellos, el primer satélite británico y el primer satélite civil estadounidense.

Hoy en día, hay decenas de miles de satélites en el espacio. Por lo tanto, las consecuencias de una explosión similar podrían ser considerablemente más graves.