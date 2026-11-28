Taraneh Rahimi está condenada a muerte en Irán. En las últimas semanas, la joven de 21 años ha tenido dificultades para caminar después de que le golpearan las piernas, y una infección de oído causada por una lesión en la cabeza que no recibió tratamiento ha afectado su equilibrio, según cuenta su prima.

“Mantiene el ánimo en alto, pero hay días en que se echa a llorar”, declaró Masoud Nourmohammadi al Servicio persa de la BBC.

Según ella, Taraneh y su hermana gemela, Romina, fueron arrestadas tras unirse a las protestas antigubernamentales que sacudieron el país en enero.

Cuando la madre de las gemelas las vio por primera vez en prisión, tenían la cara tan hinchada y llena de moretones, y el pelo tan arrancado, que solo pudo reconocerlas por sus voces, relató Nourmohammadi, en declaraciones desde Estados Unidos.

Nourmohammadi afirmó que Taraneh firmó una confesión después de que los interrogadores la amenazaran con violar a su hermana delante de ella.

Taraneh es una de las seis mujeres que han sido condenadas a muerte este año en relación con las protestas de enero, reportó la relatora de derechos humanos de las Naciones Unidas para Irán, Mai Sato.

La cifra de hombres es mucho mayor. Sin embargo, las mujeres manifestantes y disidentes están siendo condenadas a muerte en cifras no vistas en décadas, como parte de un “horrible aumento” de las ejecuciones por motivos políticos, según afirma Raha Bahreini, investigadora de Amnistía Internacional en Irán.

En declaraciones a la BBC, la Embajada iraní en Londres consideró “engañosas” las afirmaciones sobre un aumento en el uso de la pena de muerte en casos relacionados con protestas.

Asimismo, rechazó categóricamente las acusaciones sobre el uso de tortura y cualquier alegación de que la pena de muerte se haya impuesto por participar en protestas pacíficas, algo que afirmó, es un “derecho legítimo y protegido”.

En el comunicado, la representación diplomática indicó que las condenas a muerte relacionadas con los “disturbios de enero de 2026” se dictaron en casos de “asesinato intencional” o “moharebeh (el uso de armas con la intención de amenazar o destruir la vida o la propiedad de las personas)”.

Según Nourmohammadi, las gemelas fueron detenidas a finales de enero.

Para entonces, habían transcurrido dos semanas desde el fin de las protestas, que comenzaron a finales de diciembre por reivindicaciones económicas y terminaron convirtiéndose en las mayores manifestaciones contra el clero en Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

La agencia de noticias Hrana, con sede en EE.UU., afirma que ha identificado a más de 7.000 personas muertas en la represión posterior, la mayoría de ellas manifestantes, aunque cree que la cifra real es mucho mayor.

El gobierno iraní acusa a EE.UU. e Israel de fomentar los disturbios y culpa a “terroristas” y “alborotadores” de las muertes que, según afirma, ascienden a 3.117, incluyendo algunos miembros de las fuerzas de seguridad.

Según Nourmohammadi, la familia de las gemelas no supo dónde estaban detenidas durante más de tres meses. Fueron juzgadas por participar en protestas en Isfahán, en una zona de esa ciudad en la que murió un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Un proceso cuestionado

Aunque no se ha publicado el expediente judicial, la BBC ha tenido acceso a parte de la sentencia, en la que se indica que Taraneh fue declarada culpable de moharebeh, un delito castigado con la pena capital en el Código Penal Islámico de Irán.

Según el documento, su delito fue “desenvainar un arma blanca con la intención de poner en peligro la vida de las personas”.

Según Sato, Romina fue condenada a 25 años de cárcel por el delito menor de complicidad en la trata de personas con fines de moharebeh.

Nourmohammadi, quien ha estado en contacto con familiares y otras personas en Irán familiarizadas con el caso, afirmó que ambas mujeres niegan todos los cargos y que no hay pruebas de que Taraneh tuviera un “arma blanca”.

Por su parte, la relatora Sato aseveró que las hermanas formaban parte de un caso en el que diez personas fueron condenadas a muerte, pero que “no se aclararon los actos atribuidos a cada individuo”.

Según fuentes familiarizadas con el proceso, los abogados de las hermanas han presentado una denuncia alegando que fueron torturadas y abusadas sexualmente durante el interrogatorio, pero la investigación está siendo supervisada por un funcionario al que acusan de torturarlas.

Desesperación y desafío

Los mensajes de voz de otras mujeres condenadas a muerte contienen una mezcla de desesperación y desafío.

Según grupos de derechos humanos, Mahboubeh Shabani, de 33 años e ingeniera civil de profesión, fue condenada a muerte en septiembre en virtud de la ley de espionaje iraní tras transportar a manifestantes heridos.

La mujer pidió ayuda para ella y otras reclusas desde la cárcel de la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán.

“Todas están en una situación mental terrible, especialmente aquellas cuyas condenas ya se han dictado”, reveló.

También se encuentra encarcelada en Mashhad Najmeh Amini, de 23 años, quien fue arrestada inicialmente a raíz de las protestas de enero y posteriormente condenada a muerte tras ser declarada culpable de blasfemia por una publicación en redes sociales, según grupos de derechos humanos.

“Mientras viva, tengo una esperanza: ver un Irán libre y próspero antes de que mi vida termine en la horca”, dice un mensaje de voz que se le atribuye.

Además, Mojdeh Hashemi Bazargani, de 27 años, también se enfrenta a la pena de muerte, según grupos de derechos humanos. Estos afirman que fue condenada por cargos que incluyen “espionaje”, tras ser arrestada en abril, durante la actual guerra entre Irán, Israel y EE.UU.

La organización iraní de derechos humanos Tavaana, con sede en EE.UU., ha compartido un audio que, según afirma, corresponde a una llamada telefónica que ella realizó desde prisión, en la que describe haber sido golpeada en la cabeza, el cuello y el cuerpo, además ser forzada a firmar una confesión.

“Me acusaron de espionaje. Dicen que me pagaron por ello. Si me hubieran pagado por espionaje, tendría un auto o una casa. No tengo nada”, se le escucha decir en la grabación.

Una escalada de un patrón

Amnistía Internacional califica los cargos en los tres casos, incluidos el de las gemelas, como “motivados políticamente”.

En respuesta a las preguntas de la BBC, la Embajada de Irán en Londres declaró que “se rechazan categóricamente todas las acusaciones de uso de tortura en relación con los casos mencionados”.

Aunque la representación diplomática no hizo comentarios sobre casos individuales, afirmó que “las confesiones obtenidas bajo coacción carecen de validez legal”.

Según Sato, al menos 39 personas ya han sido ejecutadas en relación con las protestas de enero.

La relatora denuncia un aumento “contundente” en las detenciones y condenas tanto para hombres como para mujeres, y considera que el incremento de las condenas a muerte para mujeres es una “escalada y expansión” de un “patrón de represión ya establecido”.

El abogado iraní de derechos humanos Musa Barzin, afincado en Turquía, afirma que “parece que factores como el género o la edad ahora tienen menos peso a la hora de determinar la severidad del castigo”.

Los detalles oficiales sobre los casos suelen ser escasos y algunos pueden quedar sin denunciar.

Sin embargo, Sato afirma que, además de las seis mujeres que identificó como arrestadas en relación con las protestas, otras tres han recibido sentencias de muerte este año por “blasfemia” y “cargos de corrupción en la Tierra, en relación con la guerra de marzo” y “espionaje y moharebeh”.

En comparación, estas nueve condenas son más que las que Hrana registró para mujeres por delitos similares durante toda la década hasta 2025, con no más de tres en un solo año.

Las sentencias a la pena capital en tres de los casos que Sato identificó como vinculados a las protestas han sido posteriormente anuladas, aunque dos de ellos han sido remitidos para un nuevo juicio.

Sato expresa su preocupación por un patrón cada vez más frecuente en el que las condenas a muerte anuladas son posteriormente reinstauradas por una rama paralela del Poder Judicial una vez que la atención pública ha disminuido.

Las mujeres en la mira

Sato afirma que hubo un “punto de inflexión” para las mujeres en Irán durante las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini, quien falleció bajo custodia tras ser detenida por una supuesta infracción del código de vestimenta iraní.

Según Sato, las mujeres “estuvieron a la vanguardia en el cuestionamiento de las políticas y estructuras de control estatales. Su capacidad de acción política, su visibilidad y su liderazgo las han convertido en blanco de la represión estatal”.

La Embajada iraní afirmó que los procedimientos judiciales en Irán se llevan a cabo de conformidad con la Constitución y el estado de derecho.

“Entre los casos que conllevan la pena de muerte se incluyen cargos por delitos graves, violencia, terrorismo, espionaje, colaboración con servicios de inteligencia hostiles y moharebeh”, añadió.

De acuerdo con expertos de la ONU, Irán ejecuta a más personas per cápita que cualquier otro país. Organizaciones de derechos humanos afirmaron que el año pasado se registró la cifra más alta en décadas.

Hrana registró 2.003 ejecuciones hasta octubre de 2026. La gran mayoría, incluidas 47 mujeres, fueron por delitos como asesinato y narcotráfico.

Nourmohammadi aseguró que la familia está haciendo todo lo posible para apoyar a las gemelas.

A Romina le gusta la música y a menudo les pide a sus familiares que le pongan canciones por teléfono, comentó.