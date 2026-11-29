En una entrevista con la BBC emitida el viernes 27 de noviembre, Zelenski volvió a insistir en la necesidad de que Estados Unidos ejerza más presión sobre Putin para que detenga su invasión de Ucrania.

Calificó de “extraño” que Trump llamara a Putin “mi amigo” en la reciente cumbre en China, agregando que el líder ruso es “un agresor y un asesino”.

“No puede ser mi amigo”, agregó el presidente ucraniano, al comparar dicha declaración de Trump con la de alguien que llamara amigo a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra, acusándolo de responsabilidad personal por el secuestro de niños ucranianos.

Sin embargo, no es la primera vez que Trump llama “amigo” a Putin. La más reciente muestra de simpatía fue el pasado 20 de noviembre, cuando el presidente estadounidense reiteró que Putin desea la paz con Ucrania, pese a la continua agresión rusa.

Trump elogió tanto a Putin como al presidente chino, Xi Jinping, tras su regreso de China, donde participó en reuniones bilaterales y trilaterales con sus homólogos jefes de Estado.

Este jueves 26 de noviembre, defendió su referencia a Putin y repitió que buscan llegar a un acuerdo. “Queremos detener la matanza”, comentó Trump.

Los reclamos de Zelenski por las muestras de aprecio a Putin llegan después de que Jared Kushner, yerno de Trump y enviado estadounidense para mediar la guerra, también elogiara a Putin por ser un “gran maestro” de la política, y semanas después de que el socio de Kushner en los esfuerzos de paz, Steve Witkoff, describiera a Putin como un “humanitario”.

Crece la ofensiva de Rusia y Ucrania

Los bombardeos contra las retaguardias rusa y ucraniana se han recrudecido desde la reanudación de las negociaciones de paz con mediación estadounidense el pasado 10 de noviembre.

El sábado 28 de noviembre, el ejército ucraniano dijo que atacó una refinería de petróleo rusa en la región de Rostov y otras dos instalaciones petroleras en la región de Samara y Bashkortostán, según informó el Ministerio de Defensa.

Es el segundo ataque a la refinería de petróleo de Novoshakhtinsk en los últimos cinco días, según informó el despacho en Telegram.

Además, al menos seis personas murieron el sábado en dos ataques ucranianos contra zonas ocupadas por el ejército ruso en las región anexionadas de Donetsk y Zaporizhia.

Las fuerzas militares rusas informaron que eliminaron 1.246 drones ucranianos en la noche del viernes. Más de 400 fueron lanzados hacia Moscú entre la noche del martes y el miércoles, de los cuales 123 fueron derribados cerca de la capital rusa, según informó el alcalde Serguéi Sobyanin en Telegram.

Mientras tanto, la ofensiva rusa también recrudece. Según el Proyecto de Datos sobre Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), que realiza un seguimiento de la violencia, Rusia lanzó cerca de 300 ataques aéreos semanales hasta el 20 de noviembre contra la infraestructura civil de Ucrania.

Según la Fuerza Aérea Ucraniana, sus defensas aéreas interceptaron 110 de los 155 drones rusos lanzados durante la noche del viernes, incluidos 51 drones tipo Shahed propulsados ​​a reacción. Se registraron impactos en 27 lugares de Ucrania.

Al menos nueve civiles en Ucrania fueron reportados muertos en ataques con drones el sábado. Siete de ellas perdieron la vida en una ofensiva rusa contra una empresa en Nizhyn, en la región norte de Cherníhiv.

Además, las fuerzas rusas atacaron una subestación en Kiev y una central termoeléctrica en la región de Kiev, informó el Ministerio de Defensa ruso.