Constituyentes de derecha suman críticas a días del inicio de la Convención: Toloza (UDI) habla de una "cocina" de independientes y Cozzi (RN) rechaza que se pida más presupuesto

Polémicos han sido los días previos a la instalación de la primera sesión de la Convención Constitucional, programada para este domingo, ya que han habido diversas críticas de convencionales de Pueblos Originarios al secretario general de la Convención, Francisco Encina, con peticiones de renuncia incluida. Pero también hay cuestionamientos de los constitucionales de derecha, por diversos temas.

Uno de esos críticos fue Pablo Toloza, constituyente de la UDI por la Región de Antofagasta, quien cuestionó estas reuniones que han realizado constituyentes independientes y de La Lista del Pueblo días antes de este domingo.

"Uno no se puede negar jamás un diálogo. Pero yo creo que los diálogos se tienen que dar en el marco de la institucionalidad. Se ha criticado tanto por los políticos, de distintos lugares y la gente, esto es la cocina, que lo hace atrás y en la parte contraria, siempre se criticó la cocina. Lo que sí estamos haciendo es una cocina. Entonces, lo que nosotros decimos es juntémonos todas las veces que sea necesario. ¿Dónde? En el marco donde la ley y la Constitución se estableció: en la Convención Constitucional. Tenemos menos de una semana, el día domingo la Convención inaugura su acción, su trabajo, de manera tal que ahí trabajemos todo lo que tengamos que trabajar todos los días que haya que trabajar, en todos los lugares que haya que ser y todos los diálogos que tengamos que revisar", dijo en conversación con El Mostrador en La Clave.

"Yo creo que hay dos principios que tienen que regir esta convención. Uno es la transparencia total. Esta Constitución no solo va a ser plebiscitado su texto, sino que también la gente va a plebiscitar cómo se llegó a este texto. Por tanto, es la mayor transparencia posible, de forma tal que todas las reuniones que tengamos tienen que ser obviamente abiertas al público, de cara a la ciudadanía, escuchando a la ciudadanía", añadió, afirmando en esa línea que "siempre se ha dejado que haya un espacio para que los constituyentes en una comisión puedan en forma reserva conversar ciertos temas, obviamente levantando un acta lo que se trató ahí". Por eso Toloza cree que estas reuniones previas "no eran lo correcto".

"Y el segundo procedimiento que tiene que estar establecido es la apertura total al diálogo. Yo por lo menos no represento a nadie, solo me represento a mí. No represento a mi región, no represento a la UDI, en lo que estoy hablando es absolutamente personal. Yo voy con toda la intención de llegar al mejor diálogo posible, a escuchar a todos. No veto a nadie, ni por su posición política ni por nada. Creo que acá todos tenemos que tratar de buscar lo mejor para el país. En eso, aquí no existen vetos. Acá no hay nadie que sea antidemocrático, porque esta convención fue electa por votación popular", cerró.

Escuche la entrevista a Pablo Toloza en El Mostrador en La Clave:

Críticas a las peticiones de aumento de presupuesto

El otro constituyente de derecha que ha estado crítico en estas últimas horas ha sido Ruggero Cozzi (RN), constituyente electo por el distrito N° 6 de la Región de Valparaíso, por otro tema: por las peticiones de aumentar dineros para las asignaciones de los constituyentes.

Al respecto, Cozzi explicó que la Ley de Presupuesto 2021 establece $6.708 millones para el funcionamiento de la Convención Constitucional, de los cuales $1.400 millones son para asignaciones, por lo cual “cada constituyente tiene $1,5 MM mensual para asesores propios, sin contar personal común de la Secretaría Técnica (traslados, alojamiento y alimentación garantizados)”.

Así, indicó que en su opinión “el presupuesto previsto es razonable y suficiente para cumplir nuestra función constituyente. Más todavía cuando varias universidades e institutos académicos han ofrecido su colaboración”, agregando que “a ningún constituyente le faltarán informes, análisis o propuestas”.

A lo anterior, Cozzi argumentó también que el pago de asignaciones es un tema sensible para la ciudadanía y que “han existido casos de corrupción e irregularidades en uso de asignaciones parlamentarias”.

"Para transparencia, probidad y buen uso de dineros públicos, creo pertinente que no se paguen asignaciones a constituyentes sin antes haber aprobado reglamento” en esa materia, pues estaría en juego la “credibilidad y legitimidad” de la Convención Constitucional, cerró.