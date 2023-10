Matthei sacudió a Kast pero no movió al Consejo Constitucional

¡Apareció la primavera! Y esta semana también aparecieron los primeros rostros opositores a la propuesta de Constitución que está definiendo el Pleno del Consejo Constitucional.

Las declaraciones de Evelyn Matthei lograron sacar de sus casillas al líder del Partido Republicano e hicieron despertar voces disidentes dentro de Chile Vamos respecto al camino que ha tomado la discusión del nuevo proyecto constitucional.

En La Moneda, el Presidente Gabriel Boric prepara su gira a China entre las turbulencias generadas por sus declaraciones sobre los derechos humanos en el gigante asiático. El avión presidencial (un Boeing 767-300ER) ha presentado desperfectos y se busca otra nave para el traslado, mientras el Mandatario practica su discurso.

También en esta edición: el ruido que genera en el ambiente político la decisión del Fiscal Nacional de cambiar de Fiscalía las causas que afectan a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. En la Municipalidad de Maipú están contentos con el cambio.

Como bonus track tenemos tres respuestas al callo del empresario de derecha César Barros, explicando por qué está tan molesto con el tema constitucional. Y, entre otras cosas, supe que la crisis de las isapres está lejos de solucionarse, lo mismo ocurre con la larga lista de nombramientos en el Poder Judicial que sigue esperando.

En el Rincón de Lobby descubrimos que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), lleva cinco años sin registro de audiencias en la plataforma Ley del Lobby.

Terminamos con la recomendación de una película calificada como “absurda y sensual metacomedia” y que es la última producción del cineasta chileno Sebastián Silva –hermano del consejero republicano Luis Silva–, donde critica el mundo de las redes sociales y a cierto ambiente gay.

Antes de comenzar, te quiero invitar a que compartas o te sumes a +Política, nuestra comunidad crece más cada día. Si aún no te sumas, te invito a que te Inscribas o compartas este boletín.

1

MATTHEI SACUDIÓ A JOSÉ ANTONIO KAST PERO NO MOVIÓ UN CENTÍMETRO AL CONSEJO CONSTITUCIONAL

La semana en que Evelyn Matthei entró directo al Consejo Constitucional. Un duro golpe significaron para los republicanos las palabras de la alcaldesa y precandidata presidencial. Así lo hizo ver su líder José Antonio Kast, que salió públicamente a criticarla el miércoles diciendo: “Yo no he visto en Evelyn la responsabilidad de salir a hablar de manera seria y responsable”.

Matthei apareció el domingo en El Mercurio señalando que “más parece un programa de gobierno de una mayoría circunstancial que una Constitución. Si las cosas siguen así, naturalmente no voy a poner mi capital político para la aprobación de esta nueva Constitución”.

Sus dichos encendieron nuevas voces en la derecha que manifestaron estar disconformes con el avance de la propuesta constitucional. Como me dijo un dirigente de derecha: “Sirvió para activar actores que estaban dormidos”. Aparecieron también Amarillos, Demócratas, “Una que nos una” y la Democracia Cristiana, apoyando decididamente el “En contra” ante el proyecto de nueva Constitución. Y no apareció nadie apoyando el “A favor”, incluso Republicanos bajó aquel tono optimista que contamos la semana pasada.

Conversé con Evelyn Matthei sobre las razones que tuvo para entrar tan directamente en esta discusión y me dijo: “Me metí en el tema por desesperación de ver que vamos camino a una polarización que haría muy compleja la convivencia en el país”.

Republicanos tranquilos, como es habitual. A pesar de la declaración de Kast, los Republicanos que están en el Consejo Constitucional me dijeron que esta había sido una buena semana, incluso mejor que las anteriores. En el oficialismo me ratificaron esa apreciación: “En las primeras semanas se aprobó el corazón de la Constitución, ahora se están discutiendo cosas relevantes para el futuro del país, pero donde las divergencias son menos radicales”. Las declaraciones de Matthei no movieron la aguja dentro del Consejo.

¿Relaciones rotas entre Chile Vamos y Partido Republicano? La discusión ahora está afuera del ex Congreso Nacional y específicamente en Chile Vamos, donde me contaron que las relaciones en la derecha quedaron mal después de que todos (UDI, RN y Evópoli) apoyaran en la segunda vuelta presidencial a Kast, pero nunca hubo un gesto de agradecimiento y, luego, para las elecciones de este Consejo Constitucional, los republicanos dedicaron todas sus energías a desprestigiarlos y atacarlos.

Un estudio del Instituto Libertad (RN) –dado a conocer en marzo de este año– sobre las redes sociales de Republicanos, arrojó que el 72,7% de los mensajes difundidos por dicho partido, durante el período septiembre-enero pasados, fueron dirigidos en contra de Chile Vamos y solo un 27,3% en contra del Gobierno.

Un militante UDI fue más duro y me explicó el mal ambiente entre el Partido Republicano y Chile Vamos: “Veo una sensación de resentimiento de los republicanos hacia nosotros, pareciera que nos están cobrando no haberlos tomado en cuenta o incorporado cuando eran parte de la UDI”.

La discusión también entró al Congreso de Valparaíso. El presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea, me dijo que “todos los partidos que suscribimos este diseñó debemos sentir la obligación moral de que esto llegue a buen término”. Y Ricardo Lagos Weber fue más dramático: “Existe mal pronóstico, pero no está desahuciada”. Galilea, Lagos Weber, Jaime Quintana, Juan Antonio Coloma y Paulina Vodanovic han conformado un grupo de crisis que está siguiendo la evolución del Consejo y conversando con Republicanos.

Quedan dos meses y 17 días para el plebiscito. Los “En contra” de Chile Vamos me dieron sus razones para oponerse: existe peligro de derogar el aborto en tres causales; el tema de las contribuciones es falso, porque se implementaría en seis años más; y la enmienda de expulsión de los extranjeros dice “expulsión de extranjeros en el menor tiempo posible”, ¿cuánto tiempo es eso?, me dijeron, entre otros argumentos con que pretenden salir a discutir la “calidad” del nuevo texto constitucional.

Luego de la entrevista del domingo en El Mercurio, Evelyn Matthei monopolizó la atención de los medios: estuvo en ‘Tolerancia Cero’ el domingo, fue el principal rostro del encuentro de Paz Ciudadana sobre el Crimen Organizado realizado el lunes, participó en el matinal de Canal 13 el miércoles, dio entrevista a Vía X, estuvo en el matinal de Mega el jueves, todo esto apoyado por una intensa presencia en redes sociales. El jueves me dijeron que se habría acordado un pacto de no agresión entre Kast y Matthei.

Respecto a si se mantendrá activa en este tema, Evelyn Matthei me dijo: “Yo opino y lo voy a hacer siempre en temas que considero importantes para el país, pero mi principal tarea y a la que dedico todo mi tiempo es ser una buena alcaldesa de Providencia”.

2

PRESIDENTE GABRIEL BORIC COMIENZA A PRACTICAR CHINO

Es delicado opinar sobre nuestro principal socio comercial ubicado en el Lejano Oriente. El Presidente Gabriel Boric descolocó a los funcionarios de Cancillería cuando salió con una respuesta muy alejada de lo que habitualmente dicen autoridades de gobierno respecto al tema de los derechos humanos en China.

En una entrevista con The Washington Post, mientras visitaba Estados Unidos la semana pasada, el Mandatario dijo: “Voy a ir a China en octubre para una visita oficial. Va a ser mi primera vez. Lo que podemos exigir a todos es el respeto del derecho internacional y los derechos humanos. Esto se aplica a todos los países del mundo, incluida China”.

Chile fue el primer país sudamericano que reconoció a la República Popular China (1970) y diplomáticos chinos destacan como gesto hacia nuestro país que es habitual que, cada vez que un presidente de China visita el continente, se incorpora Santiago a la gira.

El año 2022 las exportaciones de Chile a China totalizaron US$ 38.447 millones, muy lejos del segundo destino de nuestros productos que es Estados Unidos, con US$ 13.587 millones, según cifras del Banco Central.

Gesto hacia China. En principio, esta gira estaba prevista para finales del 2023, pero se adelantó para octubre (del 13 al 18), justo antes de la inauguración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, para participar del III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, un proyecto de infraestructura global considerado pieza central de la política internacional del presidente Xi Jinping, que conecta a China con el mundo e involucra a más 150 países y organizaciones internacionales.

En La Moneda querían asegurarse de que el Presidente Boric estuviera de vuelta para el aniversario del estallido, aunque hay asesores que creen que la visita a China es buena excusa para bajarle el perfil a la fecha y evitar una nueva confrontación con la oposición, justo en medio de las negociaciones del Presupuesto 2024 y el pacto fiscal.

Volver al discurso habitual. Los funcionarios de Cancillería con los que conversé el tema, me explicaron que está decidido volver al discurso oficial en estos casos: “El Gobierno no discute estos asuntos de manera bilateral y existen instituciones en el ámbito internacional, como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde corresponde presentar estos temas en caso de que Chile lo estime conveniente”.

El embajador chino en Chile, Niu Qingbao, habría comunicado su preocupación por las declaraciones del Presidente chileno en una cena que tuvo el martes con parlamentarios del Comité de Diálogo y donde asistieron los diputados Karol Cariola (PC), Jorge Alessandri (UDI), Tomás de Rementería (PS), Rubén Oyarzo (PDG) y el senador Iván Moreira (UDI).

del Presidente chileno en una cena que tuvo el martes con parlamentarios del Comité de Diálogo y donde asistieron los diputados Karol Cariola (PC), Jorge Alessandri (UDI), Tomás de Rementería (PS), Rubén Oyarzo (PDG) y el senador Iván Moreira (UDI). El tema también lo habría tocado el embajador chino en una bilateral que sostuvo el jueves con el canciller Alberto van Klaveren, después del almuerzo con motivo del 74° aniversario de la fundación de la República Popular China.

¿Por qué es importante este tema? China es un país con herramientas para ejercer presión cuando enfrenta situaciones que considera perjudiciales a sus intereses. En el Gobierno me dieron como ejemplo de esto lo ocurrido en enero pasado, cuando la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ante la aparición de una nueva variante de COVID, anunció el aumento de la “vigilancia epidemiológica” para vuelos provenientes de China.

La declaración motivó una carta de protesta y la advertencia de que esto afectaría el otorgamiento de visas para chilenos. Sectores exportadores presionaron para cambiar la medida, que fue retirada semanas después de haber sido anunciada.

Tema delicado. La visita del Presidente Boric tiene otro asunto complejo, el Proyecto Humboldt, que involucra la conexión de Chile con Oceanía y Asia a través de un cable de fibra óptica submarino que, en un principio, conectaría a nuestro país con el gigante asiático. Problemas con proveedores y la decisión de la Comisión Desarrollo País, que analizaba el tema, terminaron cambiando la ruta a través de Australia. La decisión de incorporar al ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a la gira es vista como una manera de enfrentar en mejor pie este tema, porque el ex Mandatario fue uno de los principales impulsores del cable por China.

3

EL CASO CATHY BARRIGA COMPLICA A LA FISCALÍA NACIONAL

Nombramiento complejo y polémico. La designación de Ángel Valencia como Fiscal Nacional, en enero de este año, estuvo teñida por rumores e, incluso, acusaciones de que su ascenso podía favorecer la situación judicial de miembros de la clase política.

Los principales elementos que usaron para este supuesto eran su estrecha amistad con el entonces presidente del Senado, Álvaro Elizalde –actual ministro Secretario General de la Presidencia–, y el haber participado en un comité que trabajó la defensa de la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, en un caso de financiamiento ilegal de la política cuando era presidenta del PPD.

Esta semana volvieron a resonar las campanas de advertencia cuando, sorpresivamente, se conoció que el Fiscal Nacional había cambiado de Fiscalía las tres causas que afectan a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, esposa del diputado Joaquín Lavín hijo (UDI). El cambio implicó el retiro de las tres causas que llevaba el fiscal José Solís de la Fiscalía Occidente, para trasladarlas a un equipo especial de la Fiscalía Oriente.

Dicho cambio se conoció después de extensos artículos de prensa en La Tercera y El Mercurio que señalaban como “inminente” la formalización de la exalcaldesa Barriga por una de las tres causas que la afectan y que están relacionadas con su pasada gestión en la Municipalidad de Maipú.

Buena noticia para los querellantes. Conversé con el municipio que encabeza Tomás Vodanovic (RD) y los encargados de seguir estos procesos me dijeron estar muy contentos con el cambio de Fiscalía, porque ninguna de las tres causas tenía formalizados.

Paralelamente, personas que conocen las causas me señalaron que la principal razón para retirarle la investigación al fiscal Solís fue que los avances habían sido escasos en los últimos años. Incluso me sugirieron que era probable que la aparición en la prensa de la “inminente” formalización de la exalcaldesa fuera una maniobra para evitar que le quitaran los casos.

La formalización anunciada por la prensa era por un supuesto fraude de $95 millones que afectaba a una funcionaria cercana a Barriga y que no era relevante en términos de la suma involucrada, ni respecto del delito que se investigaba.

El caso más importante que afecta a la exalcaldesa es la querella presentada por la Municipalidad de Maipú por supuesta defraudación de más de $21 mil millones y en esa causa no había ningún avance importante, a pesar de haberse iniciado el 2021, cuando asumió Tomás Vodanovic. Tampoco mostraría avances importantes una tercera querella presentada por supuestos pagos irregulares de bonos a funcionarios.

En el municipio me mostraron lo lento del trabajo del fiscal Solís, comparándolo con los avances que tuvo una querella presentada por la Corporación de Educación el 2022 y que lleva dos exfuncionarios formalizados desde abril.

Confiados pero preocupados. En la Fiscalía Nacional existiría confianza en que el equipo de la fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Constanza Encina, logre avances importantes en un caso relevante y emblemático de posibles irregularidades en gestión municipal. La Fiscalía Nacional necesita comenzar a mostrar resultados en estas causas, previo a las elecciones municipales y confirmar, así, su discurso de que son una prioridad los casos de corrupción municipal y en Gobiernos Regionales.

4

TRES PREGUNTAS “MUY CORTAS” A CÉSAR BARROS

César Barros, hombre de derecha, ha sido el más agudo crítico en las últimas tres semanas del proceso del Consejo Constitucional y del rol de Republicanos. Sorprendió cuando el empresario, conocido por su gran simpatía hacia el rodeo y la cueca, consideró ridícula la enmienda que declaraba a estas dos actividades como deporte y baile nacionales en el nuevo texto constitucional. Desde principios de mes –a través de sus columnas de los sábados en el diario La Tercera–, Barros no ha descansado en sus críticas y aquí le preguntamos por qué:

-¿Cuándo comenzó su preocupación por el desarrollo del proceso constitucional?

-Desde que Silva dijo “esta Constitución debe llevar el sello de los republicanos” (sic). Grave error.

-¿Tiene alguna posibilidad de resolverse esta situación? ¿Cómo?

-Con un acuerdo de centroderecha y centroizquierda.

-¿Cómo vislumbra el panorama político que sigue?

-Depende de cómo se resuelva esto.

Recomendamos revisar la extensa entrevista que hizo esta semana Mirna Schindler en el programa “Al Pan Pan” de El Mostrador.

5

RINCÓN DEL LOBBY

– Alcalde Jadue no tiene registro de audiencias en la plataforma Ley del Lobby. Esta semana se conoció la presentación de una querella del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), contra el director y una reportera del diario La Tercera por injurias y calumnias, a raíz de un artículo que señalaba que era inminente la formalización del alcalde por cohecho. El jueves en la tarde se conoció que la Justicia no lo pescó: declaró inadmisible la querella.

Dada la repercusión de este caso, quise revisar las audiencias del alcalde y otros funcionarios relevantes del municipio de Recoleta , pero –para mi sorpresa– encontré que el único funcionario de toda la municipalidad que cuenta con registro es Alfredo Parra Silva, jefe de Obras Municipales.

, pero –para mi sorpresa– encontré que el único funcionario de toda la municipalidad que cuenta con registro es Alfredo Parra Silva, jefe de Obras Municipales. Los años 2022 y 2021 se repite el nombre de Parra Silva y solo se suma el del concejal Fares Jadue (PC). El último registro de audiencias del alcalde Daniel Jadue es del 2018, por lo que hace cinco años que no tiene audiencias registradas en Ley del Lobby.

6

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Crisis de isapres sin solución y responsabilizan a exsubsecretario RD. La Comisión de Salud del Senado dispuso a mediados de año la creación de una Comisión Técnica, integrada por todos los actores involucrados, para que buscaran una solución financiera a la crisis de las isapres generada por los fallos de la Corte Suprema conocidos desde noviembre del 2022.

El informe debería haber sido dado a conocer el 31 de agosto, pero hasta el día de hoy se mantiene bajo reserva su contenido, con el argumento de que están negociando las soluciones.

su contenido, con el argumento de que están negociando las soluciones. La Superintendencia de Salud ingresó una solicitud para prorrogar por segunda vez y en otros seis meses la implementación del fallo , por solicitud de la Comisión de Salud del Senado.

, por solicitud de la Comisión de Salud del Senado. Piedra de tope en estas negociaciones sería el exsubsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, quien forma parte de la Comisión Técnica en representación de tres senadores oficialistas: Juan Luis Castro (PS), Ximena Órdenes (PPD) y Juan Ignacio Latorre (RD). En el sector de las aseguradoras lo responsabilizan de las dificultades para llegar a acuerdo.

– Nombramientos clave están trabados y no se vislumbra solución. El fracaso, por segunda vez, del nombramiento de la persona propuesta para encabezar la Defensoría de la Niñez mostró lo complejo que está el escenario de las designaciones pendientes de autoridades.

La afectada en esta ocasión fue Blanquita Honorato Lira, vinculada a RN y que fue propuesta por el senador de ese partido Francisco Chahuán, creyendo que contaba con los 2/3 necesarios para su aprobación. En mayo pasado ocurrió lo mismo con la exdirectora del Servicio Nacional de Menores, Rosario Martínez, militante de Renovación Nacional. El cargo lleva vacante cuatro meses.

Francisco Chahuán, creyendo que contaba con los 2/3 necesarios para su aprobación. En mayo pasado ocurrió lo mismo con la exdirectora del Servicio Nacional de Menores, Rosario Martínez, militante de Renovación Nacional. Un senador de derecha involucrado en estos temas me comentó su preocupación por la total paralización que hay respecto a los nombramientos pendientes de autoridades y señaló que el rechazo a la primera candidata a ocupar la Defensoría de la Niñez quebró las confianzas entre oposición y oficialismo.

El asunto es especialmente delicado también en el Poder Judicial, donde están pendientes cerca de diez nombramientos, señalan fuentes judiciales. En diciembre habrá cuatro vacantes en la Corte Suprema, tres en el Tribunal Constitucional, y termina el período del actual contralor general de la República, entre otros.

– Ministra Tohá descoloca a fiscales con medidas contra el crimen organizado.El martes en la mañana, la Fundación Paz Ciudadana realizó un seminario sobre crimen organizado en el auditorio de la Torre Telefónica. El evento tuvo lleno total, con miembros principalmente de las policías, Poder Judicial y Ministerio Público. De todas las presentaciones, hubo una que movilizó a la audiencia:

La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció en su discurso la creación de una Fiscalía Supraterritorial , información que sorprendió a los fiscales asistentes y dejó muchas dudas sin resolver en la audiencia.

, El anuncio involucra una reforma constitucional que habilitaría la creación de estas figuras que estarían sobre las fiscalías territoriales, con capacidad de investigar a organizaciones que operan a nivel nacional.

que habilitaría la creación de estas figuras que estarían sobre las fiscalías territoriales, con capacidad de investigar a organizaciones que operan a nivel nacional. La propuesta generó preocupación en el mundo judicial, porque crea superfiscales con superpoderes que solo acrecentarán la influencia de la ya considerada poderosa Fiscalía Nacional.

7

AGENDA DE LA SEMANA

Terminan las votaciones del Pleno del Consejo Constitucional: 2/10, Capítulo 9: Ministerio Público; Capítulo 10: Justicia electoral y servicio electoral. 3/10, Capítulo 11: Contraloría General de la República y Capítulo 12: Banco Central. 4/10, Capítulo 13: Protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo, y Capítulo 14: Procedimientos de cambio constitucional.

Existe especial interés en la discusión que se realizará sobre el Capítulo 13, relativo a medio ambiente, por la posibilidad de que nuevamente los republicanos descarten el tema del cambio climático.

8

RECOMENDACIONES

Luis Silva es uno de los principales voceros de Republicanos en el Consejo Constitucional. Es en ese contexto que me resultó interesante ver la última película de su hermano, el cineasta Sebastián Silva, Rotting in the Sun (2023).El filme es la antítesis de su hermano Luis, numerario del grupo conservador católico Opus Dei.

Desde 2006, Sebastián Silva comenzó una carrera como director de cine y entre sus cintas más reconocidas están La Nana (2009) y Gatos viejos(2010), junto a otros cuatro filmes realizados en Estados Unidos.

Actualmente, vive en México, dedicado a la pintura, y es en ese país donde transcurre su película Rotting in the Sun, una producción mexicano-estadounidense. La película es una crítica al mundo de las redes sociales y a cierto ambiente gay.

Con varias partes delirantes, recomiendo revisarla. Fue estrenada el 15 de septiembre pasado en MUBI, y en el resumen de la presentación la calificaron como una “absurda y sensual metacomedia”. La cinta tiene una puntuación de 8,2 sobre 10 en MUBI.

Y hasta aquí la movida semana de +Política. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.