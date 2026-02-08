Es la ideología, estúpido

Febrero ya se nos vino encima y como todo el país entra en ralentí en esta época, nosotros no seremos la excepción, así es que esta es una versión abreviada de +Política que, sin embargo, pondrá el acento en dos situaciones que se produjeron durante esta semana y que aunque parecen estar situadas en las antípodas, al final muestran lo mismo: que los extremos de nuestra política son dogmáticos y reincidentes.

Dogmatismo, primera parte. Sí, es cierto que el primer viaje -recién electo, nuevecito de paquete– de José Antonio Kast fue a Argentina, donde lo recibió Javier Milei, se sacó la correspondiente foto con la motosierra, discutió un poco con la prensa y regresó.

Claro, se podría pensar que fue a ver a un aliado político, a un par, a un político del mismo tronco, pero ello quedó sublimado detrás del hecho de que se trata del Presidente de un país hermano, sin duda el más importante para Chile a todo nivel, y por ello nadie puso el acento en las afinidades ideológicas. Después de ello y en medio de varios viajes, el Presidente electo se reunió con moros y cristianos: Michelle Bachelet, Gabriel Boric, la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales(columna de Carlos Peña de por medio) e incluso Inazio Lula da Silva, en Panamá.

Tras ello, viajó a El Salvador a ver a Bukele, el dictador iliberal que gobierna con mano de hierro ese pequeño país, donde el mandatario electo fue invitado a visitar el Cecot, la cárcel de alta seguridad que ha sido reiteradamente denunciada en distintos informes de Derechos Humanos.

Elegantemente, el Presidente electo quitó el piso al Gobernador de Bío Bío cuando este comenzó a culpar al gobierno por la tardanza en la salida de los militares a la calle, en medio de los incendios de Penco y Tomé, y ha actuado con guante de sedafrente a la administración saliente, aunque esta semana salió a adelantar la que posiblemente será su postura respecto de la postulación de Michelle Bachelet a la ONU.

Los dogmas afloran. El viaje a Europa reflotó de lleno al Kast de las últimas dos campañas. Fue recibido como un héroe en la VII cumbre de la Political Network for Values (PNfV), una organización de ultraderecha de la cual fue presidente entre 2020 y 2024, en la cual aprovechó de fustigar lo que denominó los “ismos”: ambientalismo, animalismo, feminismo e indigenismo.

En su viaje fue acompañado por Santiago Abascal , máximo dirigente del partido de la ultraderecha española, Vox, y luego de ello viajó a Budapest a reunirse con Viktor Orbán . La analista política Paz Zárate recordó en su cuenta de X que “ Hungría está aislada y sancionada por romper el Estado de Derecho, violar normas esenciales de la UE y por ser leal a Putin, criminal de guerra ”. Posteriormente, se encontró en Italia con Giorgia Meloni quien, a diferencia de Orbán, se ha manifestado más pro-UE. Sin embargo, es una admiradora del fascismo italiano, considera a Donald Trump como “un modelo” y ha impulsado medidas en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

, máximo dirigente del partido de la ultraderecha española, Vox, y luego de ello viajó a Budapest a reunirse con . La analista política recordó en su cuenta de X que “ ”. Posteriormente, se encontró en Italia con quien, a diferencia de Orbán, se ha manifestado más pro-UE. Sin embargo, es una admiradora del fascismo italiano, y ha impulsado medidas en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En otras palabras, el futuro mandatario chileno estuvo reunido con su grey,hablando de los temas que le mueven ideológicamente y que evitó sacar a flote durante su última campaña presidencial, evidenciando que su ideario ultraconservador no se ha movido ni un centímetro.

La dictadura cubana que según el PC no es dictadura

Los dogmas al final son pura fe, ideas arraigadas en lo más íntimo de las personas que, al final, son imposibles de erradicar, entre otras cosas porque, como lo descubrió en los años ’50 el psicólogo social Leon Festinger, cuando una creencia choca con evidencia contradictoria, se produce disonancia cognitiva, fenómeno que incluso puede producir malestar físico y que el cerebro soluciona, muchas veces, desechando la información contradictoria.

La vetusta y muy Real Academia de la Lengua (RAE) define a los dogmas de dos modos principales: “Proposición tenida por cierta y como principio innegable” y “conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión“.

Dicho eso, vamos a lo nuestro. El domingo 1, el Granma, el medio oficial del Partido Comunista de Cuba, llevaba como su nota principal un texto sorprendente, en el cual se emitía una condena al terrorismo y se decía que Cuba “reafirma su compromiso de cooperar con los Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional”.

Claro, es distinto decir eso años atrás a indicarlo ahora, con la bota de los marines muy cerca de La Habana, pero como sea, es un hecho que los vientos del malecón están cambiando de dirección.

No obstante, en el sofocante calor de Santiago de Chile los vientos no cambian, sino que parecen una fuerza centrípeta. De otro modo no se puede entender la evidente invitación a Jeannette Jara a dejar de militar en el PC chileno, formulada por Hugo Gutiérrezluego de que hiciera una suerte de elegía a su compañero Juan Andrés Lagos, por la visita que este y Lautaro Carmona realizaron a la isla en enero, de la que dimos cuenta en la última edición de +Política.

En el programa de streaming El Barba Roja, Gutierrez dijo: “te felicitamos a ti y a Lautaro Carmona por haber ido en un momento crucial a Cuba”, agregando que se sentía “muy honrado de pertenecer a las filas del Partido Comunista en este momento en que el partido concurrió ahí a expresar nuestra solidaridad con la revolución cubana, con su lucha contra el imperialismo”. Y agregó: “ustedes nos han representado a todos. Es decir, no creo que haya dentro de nuestras filas alguien que no encuentre en este partido la trinchera para solidarizar con Cuba. En este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”, en evidente alusión a la excandidata presidencial del PC.

En abril del año pasado Jeannette Jara aún creía que Cuba tenía “un sistema democrático distinto a Chile”, pero que en septiembre pasado se atrevió a decir que “claramente no es una democracia” y que “la reflexión que he hecho es bien dolorosa para mí. Están pasando una crisis humanitaria tan grande producto del bloqueo, de su misma condición de isla, que es muy difícil“.

Más allá del rayado de cancha para Jara, el comentario de Gutiérrez denota una vez más la cerrada defensa del PC chileno a la dictadura cubana, pese a la múltiple evidencia que existe respecto de las violaciones a los DDHH, la existencia de un partido único, la represión a la disidencia y la cooptación de todos los poderes del Estado por parte del poder central.

