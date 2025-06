“Hotel SET”: la primera webserie educativa gratuita para emprender con excelencia en el servicio

Macarena y Matías son dueños del ficticio Hotel SET y allí deben enfrentar los desafíos más comunes del rubro: desde cómo comenzar un negocio hasta la importancia de los detalles, la seguridad, las certificaciones y el aprendizaje constante.

De esta manera cercana y real, donde “el servicio es todo”, Inacap lanzó un curso gratis en formato webserie que transforma el aprendizaje en una experiencia entretenida, innovadora y cercana. Ya sea para un café de barrio, una tienda online o un taller de servicios, esta herramienta busca ser un aporte para entender cómo crear experiencias memorables para los clientes.

Con historias reales y aprendizajes aplicables, Hotel SET es una guía práctica para emprendedores de todos los rubros. A lo largo de 15 capítulos,

Los episodios están apoyados con cápsulas técnicas, desarrolladas por docentes expertos que refuerzan lo aprendido con claves teóricas que permiten mejorar la experiencia del visitante y fortalecer competencias esenciales para quienes están comenzando o quieren potenciar un negocio.

“Apoyar a quienes emprenden en Chile es parte fundamental de nuestro compromiso con el desarrollo del país. Sabemos que detrás de cada negocio hay sueños, esfuerzo y una profunda vocación y, en este sentido, dar una buena atención, usar la innovación y la tecnología para mejorar la experiencia y comprender la importancia de la hospitalidad es esencial para cualquier persona que quiera diferenciarse, crecer y fidelizar a sus clientes. Esta webserie, que ponemos a disposición de todos, busca ser una herramienta más para apoyar a los nuevos empresarios a consolidar sus negocios y no fracasar”, aseguró Lucas Palacios, rector de Inacap.

Con una duración total de solo dos horas, el curso es completamente online, gratuito y flexible, y entrega un certificado de participación al finalizar. Está disponible para cualquier persona interesada y sin requisitos previos, en la plataforma Academia de Servicio de la institución educativa.

Fortaleciendo las experiencias

En su lanzamiento participaron autoridades de Sernatur, de BancoEstado, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, y de diversos gremios gastronómicos y turísticos, así como asociaciones de emprendedores, de pequeñas empresas y de otros gremios agrupados en el Consejo +Pyme de Inacap.

Durante el lanzamiento, la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, Cecilia Valdés, destacó la iniciativa porque “el servicio es la puerta de entrada que marca la diferencia entre una experiencia satisfactoria y otra que no lo es. No sirve de mucho tener un chef con estrella Michelin en la cocina, si el garzón no está capacitado para explicar los platos que prepara o no atiende bien”.

Por su parte, el jefe de la División de Fomento e Inversión de la Subsecretaría de Turismo, Leonardo Latorre, destacó el valor de recursos como esta serie para seguir potenciando a este rubro, fortaleciendo el turismo y su participación en el marco de cualificaciones para el sector.

El presidente de las Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Jorge Welch, explicó que “en la industria de la hospitalidad uno entrega un bien intangible: uno entrega una experiencia. Por ello, la calidad del servicio hace toda la diferencia cuando se emprender en este rubro tan complejo, en el que además hay muchas empresas medianas y pequeñas. Por ello valoramos que este recurso educativo sea tan original y accesible para todos los actores de la industria y a los emprendedores en general. En un contexto de proliferación de alternativas tecnológicas, la interacción humana será cada vez más importante, y esta serie lo expresa muy bien”.

Finalmente, la vicepresidenta de BancoEstado, Verónica Kunze, dio un mensaje de cierre donde destacó que el servicio es una de las razones por las que los emprendimientos crecen y se consolidan. Por ello valoró el contenido de la serie y que en ella esté presente el premio Emprende para microempresarios.

Este innovador proyecto fue desarrollado para contribuir al fortalecimiento del entorno emprendedor chileno, mejorando las capacidades del capital humano en áreas clave como hospitalidad, servicio al cliente e innovación aplicada. Hotel SET es más que una serie: es una guía inspiradora para hacer crecer cualquier idea desde lo técnico y humano.