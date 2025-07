Qué hace tan atractivas a las 3 ciudades australianas entre las mejores para vivir en el mundo

Ellos señalan las ventajas de las grandes ciudades (galerías, conciertos, deportes, gastronomía diversa) combinadas con la icónica belleza natural de Australia como la fórmula ganadora.

“Australia tiene un profundo respeto por la naturaleza. Las pausas para el almuerzo pueden ser para nadar, entre semana para ir al cine al aire libre y los fines de semana para disfrutar de mercados agrícolas llenos de productos tan buenos que apenas necesitan cocción”, dice Andrea Seifert, directora senior de comunicaciones de Eight Communications, quien creció en Europa y Asia y se mudó recientemente a Sídney.

Esto también se traduce en una cultura en la que los residentes trabajan para vivir en lugar de vivir para trabajar.

“El estilo de vida es simplemente más fácil. No necesariamente más barato, pero hay una mentalidad diferente aquí”, afirma Cheryl Monkhouse, quien vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos y ahora reside en Adelaida, donde trabaja para SeaLink Marine & Tourism.

“Se toman vacaciones, y el tiempo libre no solo se espera, sino que se respeta. Cuatro semanas de vacaciones anuales son la norma, no la excepción”, relata.

También se destaca el sistema nacional de salud, especialmente en comparación con EE.UU., donde los empleadores no están obligados a ofrecer cobertura médica a sus trabajadores y sus familias. Si no la reciben a través del trabajo, muchos no contratan un seguro por su cuenta, y no existe un sistema de salud pública gratuito.

“En Australia, se siente una sensación de seguridad al saber que tú y tu familia están cubiertos, independientemente de tu situación laboral”, sostiene.