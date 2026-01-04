“Neorrurales”: jóvenes españoles dejan la ciudad por el campo y el alza histórica de la vivienda

Los dos son científicos: Ainara estudia los alimoches (el más pequeño de los buitres europeos) y Roger los ácaros que habitan en las alas de las aves. Ambos trabajan para el prestigioso Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la principal institución pública española dedicada a la investigación, un sector donde, a menudo, los contratos dependen de una financiación fluctuante y se van renovando cada pocos años.

Desde hace ocho años, cuando se mudaron a Corterrangel, tienen que desplazarse a la oficina a Sevilla, que se encuentra a algo más de una hora por carretera. Pero es un inconveniente que les compensa: “Vivir aquí nos da mucha paz”, reconoce la investigadora.

¿Se consideran neorrurales? “Por supuesto”, sentencia Roger. Mudarse al campo no ha sido solo una necesidad, también un acto consciente y deseado.

El caso de Ainara y Roger no es el único. Desde hace unos años, cada vez más jóvenes en España aspiran a abandonar los grandes centros urbanos en busca de una mayor calidad de vida y huyendo de los altos precios de la vivienda, mercado que se encuentra en máximos históricos en el país.

Varios estudios académicos recogen esta tendencia que se inició durante la pandemia.

Aunque algunos de los que huyeron entonces hacia los pueblos han regresado a las ciudades a medida que el teletrabajo retrocedía, otros han hecho ya allí sus vidas o aspiran con instalarse en una zona rural.

Precios en máximos históricos