Fiesta de la Vendimia de Colchagua 2026: Santa Cruz inaugura la temporada de vendimias en Chile

Con una programación que incluye conciertos, degustaciones y actividades culturales, la 26ª versión de la Fiesta de la Vendimia del Valle de Colchagua marcará el inicio de la temporada de vendimias en Chile. El evento se desarrollará entre el 6 y el 8 de marzo en la comuna de Santa Cruz, en la Región de Valle de Colchagua.

La tradicional Fiesta de la Vendimia del Valle de Colchagua celebrará su versión número 26 durante el primer fin de semana de marzo. La actividad es organizada por la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz junto a la Asociación de Viñas de Colchagua y se ha consolidado como uno de los encuentros vitivinícolas más importantes del país.

Durante más de dos décadas, esta celebración ha puesto en valor el patrimonio agrícola y cultural de la zona central, destacando el trabajo de quienes cultivan las uvas que dan origen a vinos con denominación de origen Colchagua, reconocidos internacionalmente por su calidad.

Para esta edición, la comuna se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales. Las actividades se concentrarán en distintos puntos del centro urbano, incluyendo la Plaza de Armas, el Estadio Municipal, el escenario Rafael Casanova y la Plaza de Juegos, espacios que serán especialmente ornamentados para reflejar la identidad del valle.

Música en vivo y espectáculos para todo público

La programación artística de la vendimia 2026 contempla presentaciones de artistas y agrupaciones nacionales durante tres jornadas.

El viernes 6 de marzo, en el escenario del Estadio Municipal, se presentará el Ballet Folclórico de Santa Cruz y la histórica banda chilena Los Jaivas.

El sábado 7 de marzo será el turno de María José Quintanilla, una de las intérpretes de música mexicana más reconocidas en Chile, y del grupo de cumbia La Combo Tortuga.

La jornada de cierre, el domingo 8 de marzo en el escenario Rafael Casanova, estará a cargo de Los Viking’s 5, banda emblemática de la cumbia chilena con más de cinco décadas de trayectoria.

Además de estos espectáculos principales, durante los tres días habrá presentaciones de bandas locales, tributos musicales, folclor y actividades artísticas en distintos escenarios de la comuna.

Viñas del valle presentarán sus mejores etiquetas

Uno de los ejes centrales del evento es la presencia de cerca de 20 viñas socias de Colchagua A.G., que ofrecerán degustaciones y exhibirán sus principales vinos en stands ubicados en la Plaza de Armas.

Entre las bodegas participantes se encuentran Casa Silva, Lapostolle, Montes, Los Vascos, Ventisquero, Santa Cruz, Siegel, Luis Felipe Edwards, Sutil, Ravanal, Encierra, Polkura, Laura Hartwig, Escondida, La Despensa, Ranquilhue, Alchemysta, Los Chanchitos y La Sirca.

Gastronomía, artesanía y experiencias en torno al vino

La fiesta busca ofrecer una experiencia en torno a la cultura del vino, incorporando degustaciones de etiquetas premium, muestras gastronómicas, emprendimientos locales y juegos tradicionales vinculados a la vendimia.

Para participar en las degustaciones, la organización dispuso distintas categorías de copas oficiales. La Copa Vendimia, con un valor de $16.000 más recargo, incluye la copa oficial y cuatro tickets de degustación válidos en los stands de la plaza.

La Copa Colchagua, con un precio de $29.000 más recargo, también incluye cuatro tickets que pueden utilizarse tanto en los stands como en la Barra Colchagua.

En tanto, la Copa Premium tiene un valor de $79.000 más recargo e incorpora una pulsera con degustación ilimitada de vinos de alta gama por un día.

Los tickets se encuentran disponibles a través del sitio rutadelvino.cl, con una preventa que contempla un 15% de descuento para clientes BCI.

Impacto local y proyección turística

El alcalde de Santa Cruz, Yamil Ethit Romero, destacó el impacto económico del evento para la comuna.

“La Fiesta de la Vendimia es una tremenda oportunidad para nuestra comuna, ya que impulsa el comercio, el emprendimiento, la hotelería y el turismo, generando un gran dinamismo en la economía local. Estamos preparados en infraestructura, seguridad vial y vías de acceso para recibir a miles de visitantes. Los esperamos con cariño para que vivan la mejor experiencia en el Valle de Colchagua”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Viñas de Colchagua, María Ignacia Eyzaguirre, señaló que el evento se ha consolidado como un espacio de encuentro entre tradición y cultura vitivinícola.

“La Fiesta de la Vendimia de Colchagua se ha transformado en el gran punto de encuentro entre tradición, excelencia enológica y celebración. Este año quisimos dar un paso más, incorporando mejoras en infraestructura, diseño y programación para ofrecer una experiencia de nivel internacional”.

Con 25 versiones anteriores que respaldan su trayectoria, la Fiesta de la Vendimia del Valle de Colchagua busca reafirmar su posición como uno de los eventos más relevantes del calendario turístico nacional y un punto de encuentro para la cultura del vino en Chile.