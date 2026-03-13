Revista TIME destaca una estancia de la Patagonia chilena entre los mejores destinos 2026

La revista estadounidense TIME incluyó a Estancia Mercedes en su lista anual de los mejores destinos del mundo para visitar en 2026. El predio patagónico, ubicado frente a Puerto Natales y cerca del Parque Nacional Torres del Paine, fue destacado por su propuesta de turismo rural y su vínculo con la tradición ganadera del extremo sur del país.

Cada año, la revista TIME publica su selección World’s Greatest Places, un listado que reúne 100 destinos, hoteles, restaurantes, museos y proyectos turísticos que ofrecen experiencias consideradas extraordinarias.

La selección se realiza a partir de recomendaciones de periodistas, corresponsales internacionales, editores de viajes y expertos del sector turístico, quienes nominan lugares emergentes o consolidados que destacan por su propuesta, su impacto cultural o su relación con el territorio.

Para la edición 2026, la lista también incluyó a Pared Sur y al Ephedra, consolidando la presencia de proyectos chilenos dentro de la selección global.

Una estancia patagónica con más de un siglo de historia

La Estancia Mercedes es un predio ganadero de aproximadamente 13.000 hectáreas, ubicado en la Península Antonio Varas, frente a Puerto Natales y en las cercanías del Parque Nacional Torres del Paine.

Fundada en 1916, la estancia mantiene viva la tradición ganadera de la Patagonia chilena. Desde 2011 abrió sus puertas al turismo, ofreciendo experiencias centradas en la vida rural del extremo sur del continente.

El proyecto es liderado por Grissel González, egresada de turismo y Sebastián García Iglesias, ingeniero agrónomo y encargado de las labores de campo, quienes reciben personalmente a los visitantes y comparten con ellos la vida cotidiana de una estancia patagónica activa.

Para González, el reconocimiento internacional tiene un significado especial para la región. “En el fondo del mundo hay una cultura que resiste, que sigue viva en las estancias, en los gauchos, en las familias que habitan estos territorios desde hace más de un siglo. Que una revista como TIME mire hacia este rincón de la Patagonia es también una forma de mostrarle al mundo que Chile tiene una cultura poderosa qué mostrar y con la que los visitantes pueden interactuar de manera más profunda”, expresó.

Turismo rural y experiencias vinculadas al territorio

El proyecto familiar funciona en un predio habitado por varias generaciones desde comienzos del siglo XX. La estancia pertenece a la familia Iglesias, descendiente de pioneros europeos que llegaron a la zona durante los primeros años de desarrollo de Puerto Natales.

“Nosotros no somos un hotel ni un lodge de lujo. Lo que ofrecemos es algo distinto: llegar a un hogar, observar nuestro estilo de vida y nuestras tradiciones a quienes quieran experimentar de forma auténtica cómo se vive realmente en la Patagonia Chilena”, explica González.

Entre las experiencias que se ofrecen en el lugar se encuentran cabalgatas por la Bahía Mercedes, caminatas por turberas y bosques subantárticos, cosecha de calafate, clases de esquila de ovejas y actividades de cocina tradicional.

Además, el proyecto incorporó recientemente el programa inmersivo Escuela Rural Campesina, una experiencia de tres noches y cuatro días que busca transmitir habilidades vinculadas al trabajo del campo y promover actividades relacionadas con la reducción del estrés.

Un impulso para el turismo en territorios remotos

Para Sebastián García, la distinción internacional también abre oportunidades para continuar fortaleciendo el proyecto en una zona donde las condiciones geográficas implican importantes desafíos.

“Esperamos que esta distinción nos ayude a seguir mejorando el lugar. Estamos en un territorio muy aislado y hay desafíos importantes en conectividad e infraestructura que hemos ido resolviendo poco a poco, a pulso, como muchas familias del campo patagónico. Este es un lugar que ha permanecido en el tiempo gracias al trabajo constante y ojalá que este reconocimiento también nos respalde frente a instituciones y programas público-privados cuando buscamos apoyo para seguir cuidándolo y desarrollándolo”.

La inclusión de Estancia Mercedes en la lista World’s Greatest Places 2026 refleja además una tendencia creciente en la industria turística global: el interés por destinos remotos, experiencias auténticas y proyectos desarrollados en estrecha relación con la comunidad y el entorno.

“Lo que hacemos es compartir un estilo de vida heredado tal como lo vivimos en el día a día. Aquí las cosas siguen ocurriendo al ritmo de los caballos, del clima y del trabajo con los animales. Que ese mundo pueda ser descubierto por viajeros de distintas partes del planeta es algo que nos emociona profundamente”, agregó González.

La lista completa de World’s Greatest Places 2026 será publicada en la edición especial de viajes de TIME y en su plataforma digital.