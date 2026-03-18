Chile es premiado como Mejor Destino Internacional en la primera edición de Forbes Travel

Chile fue reconocido como Mejor Destino Internacional en la primera edición de los Forbes Travel Awards 2026, un galardón que busca destacar a los actores más influyentes del turismo a nivel global. El reconocimiento posiciona al país dentro de los destinos de referencia a nivel mundial.

El premio fue otorgado por el comité editorial de Forbes Travel, que en esta primera versión de los Forbes Travel Awards busca relevar iniciativas, destinos y empresas que conciben el turismo como una herramienta de desarrollo, inclusión y prosperidad.

En la categoría de Mejor Destino Internacional, Chile se impuso frente a otros nominados como la región de Alentejo, en Portugal, y Japón.

Al tratarse de la primera edición de estos galardones, el reconocimiento adquiere un valor estratégico adicional, ya que sitúa al país desde el inicio dentro del grupo de destinos destacados a nivel global.

Autoridades destacan impacto del premio

Desde el sector público valoraron el reconocimiento como resultado de un trabajo sostenido en el tiempo.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, señaló que “es un reconocimiento muy significativo para Chile y para todo el sector. Este premio refleja el trabajo conjunto que durante años han realizado el Estado, los gremios y miles de emprendedores del turismo a lo largo del país para ofrecer experiencias únicas y sostenibles. Es también un incentivo para seguir impulsando un turismo de mejor calidad y para proyectar a Chile hacia nuevos destinos y mercados. Llega, además, en un momento especialmente positivo para la actividad, porque durante 2025 recibimos más de 6 millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento de 14,6 % respecto de 2024 y el mejor desempeño del país desde 2017. El turismo es hoy un sector económico estratégico para Chile: genera empleo, dinamiza las economías locales y abre oportunidades de desarrollo para las regiones y sus comunidades”.

En la misma línea, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, indicó que “con estos nuevos reconocimientos internacionales, Chile continúa consolidando su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos del mundo. Esto, además, refuerza el trabajo que hemos llevado adelante con nuestra estrategia de promoción internacional, a través de la cual apostamos por promover destinos y experiencias nacionales que sean sostenibles, innovadoras y de clase mundial, con el fin de captar nuevos mercados y llegar a segmentos que tengan mayor gasto”.

Crecimiento del turismo y posicionamiento internacional

El reconocimiento llega en un contexto de crecimiento para el turismo en el país. Durante 2025, Chile registró la llegada de más de 6 millones de visitantes internacionales, lo que representa un aumento de 14,6 % en comparación con el año anterior.

Este escenario ha contribuido a fortalecer la imagen del país en mercados prioritarios, especialmente en Europa, aumentando la confianza de viajeros, operadores turísticos e inversionistas en la oferta local.

Además, el país ya había tenido presencia en la edición de diciembre de 2025 de la revista Forbes, donde fue protagonista de una publicación especial distribuida a nivel internacional.

Otros reconocimientos internacionales recientes

El premio en los Forbes Travel Awards 2026 se suma a otros reconocimientos recientes obtenidos por Chile en el ámbito turístico.

En los Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2026, la ciudad de Santiago alcanzó el cuarto lugar a nivel mundial en la categoría Solo Travel, destacando por atributos como seguridad, conectividad y diversidad de experiencias.

Asimismo, en la categoría Top South American Destination, Santiago se ubicó en el puesto 12, mientras que San Pedro de Atacama alcanzó el lugar 15, consolidándose como uno de los destinos más reconocidos del continente.

Por otra parte, la revista TIME incluyó a experiencias chilenas en su listado World’s Greatest Places 2026, destacando iniciativas vinculadas a la naturaleza, la identidad local y la gastronomía.

Un posicionamiento en desarrollo

El conjunto de estos reconocimientos refuerza el posicionamiento internacional de Chile como destino turístico, en un contexto donde la industria busca consolidarse como un sector estratégico para el desarrollo económico.

La diversidad de paisajes, junto con el impulso a experiencias sostenibles y con identidad local, se perfilan como elementos centrales en la proyección del país dentro del turismo global.