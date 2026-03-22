Boom del vermut: cómo lo toman los jóvenes y claves de esta tendencia

El vermut dejó de ser una tradición asociada a generaciones mayores y hoy vive un renovado interés entre jóvenes. Con nuevas formas de consumo, recetas accesibles y un enfoque más experimental, la bebida se posiciona nuevamente en bares y reuniones sociales.

El vermut, también conocido como vermú o vermouth, ha experimentado un resurgimiento que lo aleja de su imagen más tradicional. Históricamente ligado a rituales familiares, hoy se instala como una opción vigente entre nuevas generaciones que buscan reinterpretar su consumo.

Este fenómeno no solo se observa en bares, sino también en espacios cotidianos como terrazas o encuentros entre amigos, donde la bebida se integra como parte de una experiencia social más amplia.

La receta clásica sigue vigente

Para quienes se acercan por primera vez al vermut, la preparación tradicional sigue siendo la puerta de entrada más común. La fórmula es simple: soda bien fría, abundante hielo y una rodaja de cítrico.

Esta combinación mantiene su popularidad por su equilibrio entre frescura y sabor, resaltando las notas herbales características de la bebida junto a un toque frutal.

Nuevas combinaciones y creatividad

Más allá de la receta clásica, el vermut ha abierto espacio a la experimentación. Entre las alternativas que ganan terreno destacan mezclas con tónica, menta o rodajas de naranja, así como la incorporación de aromas distintos.

También han surgido combinaciones como el vermut con ginger ale, una opción descrita como fácil de beber y aromática, especialmente atractiva para quienes se inician en este tipo de preparaciones.

En este contexto, la creatividad se vuelve un factor clave, permitiendo adaptar la bebida a distintos gustos y ocasiones.

Una bebida que conecta generaciones

El auge del vermut también refleja un cruce entre tradición e innovación. Mientras conserva elementos de su consumo histórico, las nuevas generaciones lo reinterpretan desde una lógica más flexible, explorando ingredientes y formas de preparación.

Así, el vermut se consolida como una bebida que no solo se mantiene vigente, sino que logra tender puentes entre distintas generaciones a través de nuevas prácticas de consumo.