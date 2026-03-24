Dos oros y un bronce: cervezas chilenas brillan en la Copa Cervecera del Pacífico

La participación chilena en la Copa Cervecera del Pacífico volvió a destacar con nuevos reconocimientos para Cervecería Kross, que sumó tres medallas y alcanzó un total de 170 premios internacionales.

La Copa Cervecera del Pacífico, considerada uno de los concursos más relevantes de América Latina, fue el escenario donde la cervecería chilena Kross volvió a posicionarse entre las más destacadas. En esta edición, realizada en México, la marca obtuvo dos medallas de oro y una de bronce, reafirmando su presencia en la escena internacional.

Los premios obtenidos fueron oro para Maibock, oro para IPA Pomelo y bronce para Golden Ale, en una competencia que reúne a productores de distintas partes del mundo bajo estrictos criterios técnicos.

Un portafolio diverso reconocido por el jurado

Las cervezas premiadas reflejan distintos estilos y perfiles dentro del catálogo de la cervecería. La Maibock, de origen alemán, destaca por su equilibrio entre notas maltosas y un cuerpo más robusto. En tanto, la IPA Pomelo presenta un carácter más contemporáneo, con un perfil cítrico y refrescante marcado por el uso de pomelo.

Por su parte, la Golden Ale se posiciona como una reinterpretación de las tradicionales Pale Ales inglesas, combinando notas de caramelo y toffee con un final más fresco.

Un trabajo sostenido en el tiempo

Desde la compañía, valoraron el reconocimiento obtenido en esta competencia internacional. “Estos reconocimientos validan un trabajo sostenido en el tiempo, enfocado en la excelencia técnica, el respeto por cada estilo y la búsqueda constante de consistencia en cada receta. Que cervezas de perfiles tan distintos sean reconocidas en una misma competencia da cuenta de la solidez de nuestro portafolio y del estándar con el que trabajamos”, comenta Asbjorn Gerlach, cofundador y Brewmaster de Kross.

Con estas nuevas distinciones, la cervecería alcanza un total de 170 medallas en competencias internacionales, consolidando una trayectoria marcada por la consistencia y la innovación dentro de la industria craft.

El certamen, que evalúa muestras bajo estándares internacionales, se ha posicionado como una plataforma relevante para medir la calidad cervecera, además de impulsar la proyección global de las marcas participantes.

Proyección de la cerveza chilena

Este nuevo logro se suma a otras participaciones destacadas en escenarios internacionales, como los World Beer Awards, donde la cervecería también ha sido reconocida en ediciones anteriores.

En ese contexto, la acumulación de premios da cuenta de una industria local que continúa ganando visibilidad fuera del país, en un sector donde la competencia y los estándares de evaluación son cada vez más exigentes.