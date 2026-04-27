Proyecto en Los Ríos instala modelo colaborativo entre turismo e industrias creativas

Tras más de dos años de trabajo en terreno, el Polo Creativo y Turístico de la Región de Los Ríos finalizó su primer ciclo con resultados que apuntan a transformar la forma en que se articulan sectores clave de la economía local, poniendo en el centro la colaboración, la identidad territorial y el desarrollo sostenible.

Impulsado por la Universidad Austral de Chile y financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de Los Ríos, el proyecto buscó vincular de manera concreta dos sectores estratégicos: el turismo y las industrias creativas.

A través de un proceso de investigación aplicada, se levantó información sobre el desempeño económico de ambos sectores, identificando brechas estructurales que dificultan su integración, especialmente en ámbitos como la formalización de productos, la continuidad operativa y su inserción en cadenas de valor.

Un modelo basado en la gobernanza territorial

Durante 27 meses, la iniciativa se desplegó en siete comunas de la región: Valdivia, Corral, La Unión, Mariquina, Lanco, Futrono y Panguipulli.

En ese periodo, se conformaron 57 mesas de trabajo comunales, espacios de diálogo y toma de decisiones que reunieron a 230 representantes del mundo rural, creativo, turístico e institucional.

Este modelo permitió activar un ecosistema que históricamente había operado de forma fragmentada, promoviendo la participación de nuevos actores, incluyendo mujeres, emprendedores mapuche y comunidades rurales.

Hoja de ruta y proyección a largo plazo

Uno de los principales resultados fue la construcción participativa de una hoja de ruta que orienta el desarrollo del polo en el mediano y largo plazo.

A esto se suma la instalación de un modelo de gobernanza intersectorial, basado en el trabajo comunal y coordinado desde la Universidad Austral, que busca consolidar un sistema de colaboración permanente entre actores públicos, privados y académicos.

Este enfoque pone énfasis en la descentralización y en el fortalecimiento de las capacidades locales, con una mirada de desarrollo sostenible y pertinente al territorio.

Formación y transferencia de capacidades

El proyecto también contempló un programa formativo y de transferencia tecnológica, en el que participaron cinco mentores internacionales, más de 15 expertos nacionales y más de 60 emprendimientos.

Como resultado, 38 emprendedores y emprendedoras fueron certificados, incorporando herramientas en áreas como diseño de experiencias, modelos de negocio, tecnologías digitales y estrategias comerciales.

Estas competencias se aplicaron en instancias concretas de mercado, como ruedas de negocios nacionales e internacionales, fortaleciendo la autonomía y proyección de los participantes.

Más allá de los contenidos técnicos, el proceso relevó la importancia de la colaboración por sobre la lógica individual, promoviendo una visión colectiva del desarrollo productivo.

Un espacio para la innovación abierta

Como parte de su consolidación, el proyecto inició la creación de un espacio físico e institucional denominado Programa Intersectorial de Turismo, Patrimonio e Industrias Creativas.

Este funcionará en el Museo Philippi y se proyecta como un nodo de conexión entre el conocimiento académico y el entorno productivo.

El espacio operará bajo la lógica de un “laboratorio vivo”, promoviendo la innovación abierta y el intercambio constante entre actores del territorio.

Un cambio en la forma de desarrollar el territorio

El cierre de este primer ciclo no solo marca el cumplimiento de objetivos, sino también la instalación de un modelo que busca perdurar en el tiempo.

La experiencia del Polo Creativo y Turístico de Los Ríos evidencia una transición hacia formas de desarrollo más colaborativas, donde la identidad territorial y la participación activa de las comunidades se posicionan como ejes centrales.

En ese contexto, la iniciativa se proyecta como una base para futuras políticas públicas y estrategias regionales que integren innovación, cultura y turismo en un mismo ecosistema productivo.