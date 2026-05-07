Pisco chileno logra nuevos reconocimientos en competencia internacional de destilados

El pisco chileno continúa ganando espacio en los principales concursos internacionales de destilados. Esta vez fue la pisquera Bou Barroeta, del Valle del Huasco, la que sumó nuevas distinciones en CINVE 2026, certamen donde varias de sus etiquetas fueron reconocidas con medallas de oro y plata.

La edición 2026 del concurso internacional CINVE volvió a posicionar al pisco chileno entre los destilados destacados del certamen.

En esta oportunidad, la pisquera Bou Barroeta obtuvo medallas de oro para sus etiquetas Luxstelle y María’s, mientras que Cofradía y Noor fueron reconocidos con medallas de plata.

Los resultados consolidan el desempeño internacional de la marca originaria del Valle del Huasco, en la Región de Atacama, y refuerzan la presencia de piscos premium chilenos en competencias especializadas.

Un portafolio premiado en distintas categorías

Uno de los aspectos destacados de esta participación es que los reconocimientos no estuvieron concentrados en un solo producto, sino en distintas líneas del portafolio de la pisquera.

Desde propuestas más frescas hasta piscos de mayor guarda y complejidad, la marca logró posicionarse en distintas categorías evaluadas por el jurado internacional.

A estos resultados se suman además los premios obtenidos recientemente en London Spirits Competition 2026, donde Bou Barroeta consiguió tres medallas de oro: Noor alcanzó 94 puntos, Luxstelle obtuvo 92 puntos y Cofradía recibió 90 puntos.

El auge internacional del pisco de Atacama

Con más de un siglo de tradición familiar vinculada a la producción pisquera, Bou Barroeta ha desarrollado una propuesta enfocada en destacar el origen y las características del Valle del Huasco.

La marca ha buscado posicionar al pisco atacameño en escenarios internacionales donde se evalúan factores como identidad de origen, calidad, equilibrio y presentación.

Denees Naim Bou, gerente comercial de Pisquera Bou Barroeta, señaló que “estos reconocimientos confirman algo muy importante para nosotros: Bou Barroeta no depende de una sola etiqueta, sino de un portafolio consistente, con identidad y reconocimiento internacional. Cada premio refleja el trabajo que venimos realizando desde el Valle del Huasco para llevar el pisco de Atacama a un estándar cada vez más alto”.

El crecimiento del pisco chileno en concursos internacionales

La obtención de medallas en distintos certámenes internacionales durante 2026 también refleja una tendencia más amplia dentro de la industria nacional.

El pisco chileno ha comenzado a ganar visibilidad en competencias donde participan destilados de distintas partes del mundo y donde los productos son evaluados bajo estándares internacionales.

En estos concursos se consideran aspectos como la calidad organoléptica, el equilibrio del producto, la identidad territorial y la propuesta de valor dentro del segmento premium.

Para la industria pisquera chilena, este tipo de reconocimientos representa además una oportunidad para ampliar la presencia del destilado en mercados internacionales y reforzar el posicionamiento de regiones productoras como Atacama y Coquimbo.

El desafío de competir con destilados globales

Desde la compañía sostienen que los premios obtenidos no solo representan un reconocimiento comercial, sino también una señal del avance que ha tenido el pisco chileno en el escenario internacional.

“Para nosotros, estos premios no son solo una medalla. Son una señal de que el pisco chileno puede competir con seriedad frente a las grandes categorías de destilados del mundo. Nuestro desafío es seguir representando a Atacama y al Valle del Huasco con productos auténticos, consistentes y de clase internacional”, finalizó el ejecutivo.

Con nuevos reconocimientos obtenidos en Europa y una creciente presencia en certámenes especializados, el pisco chileno continúa ampliando su posicionamiento en el competitivo mercado global de destilados premium.