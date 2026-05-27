Gastronomía, patrimonio y lujo: la propuesta de Debaines Hotel Santiago en el corazón de la capital

En pleno centro histórico de Santiago, un nuevo espacio busca conectar turismo, patrimonio y alta gastronomía en una sola experiencia. Se trata de Debaines Hotel Santiago, un hotel boutique ubicado junto al Teatro Municipal de Santiago y a pocos pasos de hitos emblemáticos como la Plaza de Armas de Santiago y el Palacio de La Moneda.

La propuesta apunta a quienes buscan recorrer la capital caminando, combinando ubicación estratégica con una experiencia de lujo contemporáneo. El proyecto integra diseño, urbanismo e identidad local, incorporando obras de artesanos chilenos en sus habitaciones y espacios comunes, pensados para el descanso y la desconexión en medio de la ciudad.

Con vistas privilegiadas al casco histórico, el hotel busca posicionarse como una alternativa para viajeros interesados en experiencias más integrales, donde la estadía se mezcla con cultura, arquitectura y gastronomía.

La propuesta busca revitalizar el entorno urbano del casco histórico, poniendo en valor su patrimonio, belleza y potencial cultural, en contraste con la narrativa que en los últimos años ha marcado al centro de Santiago, asociada al deterioro urbano, la inseguridad y el comercio informal.

La oferta culinaria es uno de los ejes centrales de la experiencia. Su cocina apuesta por sabores chilenos reinterpretados, productos de temporada y una filosofía “de la granja a la mesa”, bajo una mirada de cocina contemporánea.

Dentro de sus espacios destaca el Gran Café, concebido como un punto de encuentro abierto durante todo el día, con menú ejecutivo, pastelería y preparaciones tradicionales. A ello se suma el Copper Room, restaurante de carácter más sofisticado, enfocado en ingredientes del mar y la tierra, acompañado de una carta compuesta exclusivamente por vinos chilenos.

En el décimo piso, la terraza y bar del hotel ofrece una vista panorámica del centro de Santiago, integrando coctelería de autor y formatos para compartir.

La experiencia se complementa con propuestas de bienestar, incluyendo tratamientos de spa y programas orientados a estadías más completas.

El hotel homenajea al arquitecto francés Claude François Brunet de Baines, figura clave en el desarrollo urbano de Santiago y responsable de emblemáticas construcciones como el Teatro Municipal de Santiago y el Palacio del Arzobispo. Su propuesta arquitectónica dialoga con el entorno histórico, integrando materiales nobles de origen chileno, líneas contemporáneas y una mirada orientada a la sustentabilidad.

De esta manera, Debaines Hotel Santiago busca consolidarse como una nueva forma de descubrir la capital, combinando historia, diseño, gastronomía y hospitalidad en uno de los sectores más tradicionales de la ciudad.