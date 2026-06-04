Tequila impulsado por chilenos obtiene Medalla de Oro en competencia internacional

El tequila es uno de los destilados más reconocidos a nivel mundial y también una de las categorías más competitivas dentro de la industria de las bebidas espirituosas. En ese escenario, una marca mexicana impulsada por emprendedores chilenos logró posicionarse entre las más destacadas del sector tras obtener una Medalla de Oro en el Latin America World Spirits Competition 2026, uno de los certámenes especializados más importantes de la región.

El reconocimiento fue otorgado a Casa Maia, proyecto que nació con el objetivo de acercar al mercado chileno una visión distinta sobre el tequila, basada en el respeto por la tradición mexicana y en una experiencia de consumo más ligada a la apreciación de sus características sensoriales.

Un reconocimiento en una de las principales competencias de la industria

La premiación se realizó en Jalisco, México, cuna histórica del tequila y territorio donde se concentra gran parte de la producción mundial de este destilado.

El Latin America World Spirits Competition forma parte de los concursos organizados por The Tasting Alliance, entidad reconocida internacionalmente por la evaluación de vinos y bebidas espirituosas.

La medalla obtenida por Casa Maia posiciona a la marca dentro de una categoría altamente exigente, donde participan productores de distintos mercados y se evalúan aspectos relacionados con calidad, perfil sensorial y consistencia del producto.

Una historia que une a Chile y México

Casa Maia nació a partir de la amistad entre sus fundadores Joaquín Lajehanniere, Juan Pablo Marín y Pedro Cedillo.

La iniciativa surgió con una idea concreta: acercar al consumidor chileno una experiencia más cercana a la cultura tequilera mexicana, alejándose de algunos estereotipos asociados al consumo de este destilado.

Para Joaquín Lajehanniere, uno de los fundadores de la marca, el reconocimiento internacional representa un respaldo al trabajo desarrollado durante los últimos años.

“Valida el trabajo que hemos construido entre México y Chile y confirma que el tequila puede vivirse de otra manera. Queremos acercar al público chileno una experiencia más auténtica y respetuosa de la cultura tequilera mexicana, donde el origen, la tradición y el trabajo artesanal vuelvan a tener protagonismo”, afirmó.

El aporte de especialistas mexicanos

El desarrollo del perfil sensorial de Casa Maia estuvo a cargo de la maestra tequilera mexicana Zandra Gómez, reconocida en 2024 como la mejor maestra tequilera de México.

Su trabajo fue clave para definir las características del producto y encontrar un equilibrio entre la tradición de la elaboración tequilera y las preferencias de los consumidores.

El destilado es elaborado bajo denominación de origen en Jalisco y se caracteriza por un proceso que incluye nueve meses de reposo en barricas de roble americano.

Según la descripción de la marca, presenta notas de agave cocido, vainilla y un dulzor equilibrado, elementos que buscan reflejar el origen y la identidad de la bebida.

El diseño también fue premiado

Además del reconocimiento obtenido por el tequila, el proyecto recibió una distinción internacional por su propuesta visual.

La botella fue diseñada por el chileno Ian Wallace, profesional con trayectoria internacional en el ámbito del packaging y la identidad de marcas.

La propuesta obtuvo una Medalla de Plata en los Indigo Design Awards 2026, concurso internacional que reconoce proyectos destacados en diseño y comunicación visual.

La distinción valoró especialmente la propuesta estética y conceptual desarrollada para la presentación de Casa Maia.

Cambiar la percepción del tequila

Uno de los objetivos declarados de la marca es contribuir a modificar algunas percepciones asociadas al consumo del tequila en Chile.

Según sus impulsores, el destilado suele estar vinculado a un consumo rápido y principalmente festivo, una visión que dista de la forma en que tradicionalmente se aprecia en México.

La propuesta apunta a promover una experiencia más pausada, enfocada en la degustación y en la valoración de los procesos productivos, el origen y las características organolépticas de la bebida.

En ese contexto, recomiendan consumir el tequila muy frío y sin acompañamientos, con el fin de apreciar mejor sus aromas y sabores.

Un mercado que evoluciona

El reconocimiento obtenido por Casa Maia se produce en un momento en que los consumidores muestran un interés creciente por productos asociados al origen, la trazabilidad y la elaboración artesanal.

La expansión de las categorías premium dentro del mercado de bebidas espirituosas ha impulsado una mayor valoración de elementos como la denominación de origen, las técnicas de producción y la identidad cultural de los destilados.

En ese escenario, proyectos que combinan tradición, especialización técnica y una propuesta diferenciada buscan abrir nuevos espacios dentro de mercados donde las preferencias de los consumidores continúan evolucionando.

La obtención de una Medalla de Oro en una competencia internacional representa un nuevo hito para una iniciativa que conecta el patrimonio tequilero mexicano con emprendedores chilenos y que busca posicionarse en una industria cada vez más exigente y competitiva.