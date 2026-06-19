Hotel chileno en la Patagonia es elegido como el segundo mejor del mundo por ranking internacional

El recinto ubicado en Torres del Paine alcanzó una inédita posición en los premios “Travelers Choice Best of the Best 2026” de Tripadvisor, reconocimiento que se basa exclusivamente en las evaluaciones de viajeros de todo el mundo.

El hotel chileno Patagonia Camp, emplazado a orillas del lago Toro, en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine, fue reconocido como el segundo mejor hotel del mundo según el ranking internacional “Travelers Choice Best of the Best 2026” de Tripadvisor.

El recinto patagónico logró escalar desde el puesto 19 obtenido en la edición anterior hasta la segunda posición global, convirtiéndose además en el hotel mejor evaluado de Sudamérica. La distinción lo ubica dentro del exclusivo grupo del 1% de los alojamientos turísticos con mejores valoraciones a nivel mundial.

Con este resultado, Patagonia Camp superó a hoteles ubicados en destinos como el Caribe, Maldivas, Europa y África, consolidando a la Patagonia chilena como un referente internacional en experiencias de turismo de naturaleza.

Un reconocimiento basado en la experiencia de los viajeros

El premio entregado por Tripadvisor se construye a partir de las reseñas auténticas publicadas por huéspedes durante el último año en la plataforma, sin intervención comercial ni procesos de postulación por parte de los establecimientos.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo porque no viene de ningún jurado ni de personas que no se hayan quedado en el hotel: viene de los propios viajeros que eligieron vivir la Patagonia con nosotros y decidieron contárselo al mundo. Escalar a la segunda posición global es la confirmación de que nuestra apuesta por el equipo, la experiencia y el cuidado del territorio tiene resonancia universal. Es también un motivo de orgullo para toda la región de Magallanes y para el turismo chileno”, comenta Mariana Ramírez , Gerente General, Patagonia Camp.

Cabe destacar que Tripadvisor es una de las plataformas de turismo más grandes del mundo, con más de ocho millones de proveedores registrados en su sistema.

Naturaleza, gastronomía y experiencias que marcaron a los visitantes

Entre los aspectos más valorados por los viajeros se encuentran la ubicación del hotel, rodeado por más de 34 mil hectáreas de bosque nativo, junto al lago Toro y con vistas privilegiadas hacia el Parque Nacional Torres del Paine.

Las reseñas también destacan la experiencia integral ofrecida por el recinto, donde sobresalen la atención del equipo, la conexión con el entorno natural, la coctelería elaborada con ingredientes locales, las excursiones guiadas por especialistas y una propuesta gastronómica enfocada en productos regionales y de temporada.