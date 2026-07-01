Vino chileno obtiene Medalla de Oro en Reino Unido por su producción orgánica y regenerativa

La vitivinicultura chilena volvió a obtener reconocimiento internacional. Coyam 2022, uno de los vinos de Viñedos Orgánicos Emiliana, recibió la Medalla de Oro en The Global Organic & Vegan Wine Masters 2026, competencia británica especializada en vinos orgánicos y veganos, donde las muestras son evaluadas mediante catas a ciegas por expertos internacionales.

Reconocimiento internacional para un vino chileno

Coyam 2022 fue galardonado con la Medalla de Oro en The Global Organic & Vegan Wine Masters 2026, certamen organizado por la revista británica The Drinks Business, especializada en la industria vitivinícola.

El reconocimiento fue obtenido tras una cata a ciegas realizada por un panel de Masters of Wine, instancia en la que participaron vinos provenientes de distintos países.

De acuerdo con la viña, el premio representa un respaldo al modelo de producción orgánica y regenerativa que comenzó a implementar a fines de la década de 1990. Coyam fue el primer vino elaborado bajo esa filosofía dentro de la compañía.

Noelia Orts, Enóloga de la División de Vinos Finos de la viña, señaló que “Coyam es el corazón de Emiliana. Es el vino que le demostró a Chile y al mundo que lo orgánico no era una limitante, sino la clave para alcanzar la verdadera alta gama”.

Y agregó que “ganar esta Medalla de Oro en un certamen global nos llena de orgullo porque premia el trabajo de todo nuestro equipo agrícola y enológico. Nos confirma que cuando trabajas fomentando la biodiversidad, devolviendo la vida a los suelos y respetando los ciclos de la naturaleza, el viñedo te recompensa con uvas de gran pureza, fieles a su origen”.

Una producción basada en agricultura regenerativa

El vino premiado proviene del Valle de Colchagua y forma parte de una estrategia de producción sustentable basada en prácticas agrícolas regenerativas.

Según la información entregada por la viña, el manejo de los viñedos considera el uso de coberturas vegetales, corredores biológicos, integración de animales y elaboración de compost propio, con el objetivo de fortalecer la biodiversidad y la salud de los suelos.

Estas prácticas buscan favorecer el desarrollo natural de las parras y contribuir a la expresión de las características del terroir.

De acuerdo con la descripción entregada por la empresa, Coyam 2022 presenta frutas negras, notas de grafito, violetas y un sutil toque de bosque nativo, además de taninos sedosos y una marcada complejidad aromática.

Premio se suma a certificaciones internacionales

La Medalla de Oro obtenida en Reino Unido se incorpora a otras certificaciones internacionales con las que cuenta Viñedos Orgánicos Emiliana, entre ellas Empresa B, Vegan Society y Regenerative Organic Certified (ROC), vinculadas a estándares de sustentabilidad y producción agrícola.

The Global Wine Masters, creado en 2013, es una competencia internacional que evalúa los vinos según su variedad o estilo, en lugar de su origen geográfico. Las muestras son sometidas a catas a ciegas por un panel integrado por Masters of Wine, Master Sommeliers y compradores especializados, otorgando sus principales reconocimientos únicamente a los vinos que alcanzan los estándares definidos por el certamen.