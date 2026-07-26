Turismo de nieve crece en Chile impulsado por visitantes brasileños y europeos

Mientras el hemisferio norte atraviesa el verano, la temporada de nieve chilena se convierte en un atractivo para quienes buscan cambiar las altas temperaturas por unas vacaciones en la montaña. Centros como Valle Nevado, Portillo y La Parva concentran durante estas semanas la llegada de turistas extranjeros, con Brasil como uno de los mercados protagonistas.

La posibilidad de esquiar en contraestación se ha transformado en uno de los factores que impulsan el turismo receptivo durante los meses más fríos del año. A ello se suma una demanda que, según representantes del sector, ya no está concentrada exclusivamente en las pistas, sino que incorpora gastronomía, naturaleza y actividades culturales.

Julio concentra la llegada de turistas extranjeros

De acuerdo con estimaciones de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), julio se perfila como el mes más fuerte de la temporada de invierno, con una proyección de 404.100 visitantes extranjeros.

La actividad de los centros de esquí y las vacaciones de invierno en diferentes mercados emisores aparecen entre los factores que impulsan estas cifras.

Brasil se posiciona como el principal país de origen, con un total esperado de 349.555 visitantes, por encima de los 97.057 turistas que llegarían desde Europa durante el mismo periodo.

Marcelo Rollandi, fundador de Vivencias Travel, operador especializado en turismo receptivo, sostiene que la presencia de visitantes provenientes de estos mercados ha aumentado progresivamente durante las últimas temporadas.

“Año a año hemos visto un crecimiento consistente en la llegada de turistas, especialmente desde Brasil. La contraestación es la gran ventaja competitiva de Chile: mientras en el hemisferio norte es verano, aquí pueden esquiar, y eso resulta muy atractivo para quienes buscan una experiencia distinta durante sus vacaciones”, señala Rollandi.

De las pistas a la gastronomía y la cultura local

El perfil de quienes llegan a Chile atraídos por la nieve también estaría experimentando cambios. Según Rollandi, esquiar ya no necesariamente constituye el único objetivo de estos viajes y existe interés por complementar las jornadas en la montaña con otras experiencias.

“El visitante extranjero quiere vivir Chile de forma completa. Además de la nieve, busca gastronomía local, contacto con la naturaleza y actividades culturales que le permitan conocer nuestra identidad. Por eso diseñamos experiencias que integran todos esos elementos en un mismo viaje”, comenta Rollandi.

Este escenario ha llevado a la industria turística a adaptar parte de su oferta a las características de los mercados internacionales, particularmente frente al peso que han adquirido los visitantes provenientes de Brasil.

Estos ajustes incluyen elementos relacionados con la ropa de nieve, su estilo y paleta de colores, además de experiencias orientadas a incorporar un componente de mayor exclusividad durante las estadías.

Brasileños y europeos: distintas formas de vivir la nieve

Pese a compartir el interés por los destinos invernales chilenos, desde el sector identifican diferencias entre las preferencias de turistas brasileños y europeos.

“El turista brasileño suele privilegiar el aspecto social y el disfrute de la experiencia, con especial interés en la estética y el entorno. El europeo, en cambio, tiende a valorar más la técnica del esquí y el paisaje de montaña. Conocer estas diferencias nos permite diseñar propuestas más precisas para cada mercado”, explica el fundador de Vivencias Travel.

La relevancia del mercado brasileño ha llevado a operadores y centros de esquí a considerar estas preferencias en la construcción de su oferta, desde aspectos de ambientación hasta servicios asociados a la experiencia en la montaña.

La competencia por el turismo de nieve en Sudamérica

Chile no es el único destino regional que busca captar a quienes viajan durante el invierno para encontrarse con la nieve. Argentina continúa siendo uno de sus principales competidores dentro de Sudamérica.

“Argentina sigue siendo un competidor relevante en la región, especialmente por precio. El desafío de Chile es diferenciarse a través de la calidad de la experiencia, la seguridad y la conectividad, elementos donde el país tiene una ventaja clara”, afirma Rollandi.

De cara al cierre de la temporada, las expectativas del sector apuntan a mantener el dinamismo de las llegadas internacionales.

“Esperamos cerrar esta temporada con cifras similares o superiores a las de años anteriores. La demanda por nieve en contraestación sigue creciendo y Chile tiene todas las condiciones para seguir consolidándose como uno de los destinos favoritos para el turista brasileño y europeo”, concluye Rollandi.