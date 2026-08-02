Escasez de jurel: qué pescado elegir para mantener el aporte de omega-3

La menor presencia de jurel en supermercados y almacenes de distintas zonas del país ha generado dudas entre quienes consumen habitualmente este pescado, reconocido por su precio accesible, versatilidad y aporte nutricional.

Aunque las causas aún no están completamente establecidas, entre las explicaciones se mencionan una reducción de las capturas industriales y condiciones oceanográficas anómalas que habrían desplazado los cardúmenes hacia zonas más alejadas de los lugares habituales de pesca. Frente a este escenario, especialistas apuntan a otras especies con características nutricionales similares.

La caballa aparece como una alternativa al jurel

El jurel ha sido durante años uno de los pescados más consumidos en Chile, tanto en preparaciones frescas como en conserva. Además de su disponibilidad, destaca por su contenido de proteínas de alta calidad y nutrientes esenciales.

La directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, María Cristina Escobar, explica que, además de ser un alimento práctico y versátil, “es un pescado azul de gran valor nutricional, ya que aporta proteínas de excelente calidad y todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita para formar, mantener y reparar sus tejidos”.

Ante una eventual menor oferta, la especialista señala que la caballa constituye una de las opciones más similares.

“Tienen importantes similitudes nutricionales, ya que ambos aportan proteínas completas y de alto valor biológico, ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA, además de vitaminas y minerales esenciales”, detalla Escobar.

Qué diferencias existen entre ambos pescados

Según la nutricionista, tanto el jurel como la caballa pertenecen al grupo de los pescados azules y aportan vitaminas y minerales relevantes para la alimentación.

Mientras el jurel destaca por su contenido de vitaminas B12, B6, D y niacina, la caballa aporta principalmente vitaminas B12 y D, además de vitamina B6, niacina y riboflavina.

“Ambos pescados también proporcionan selenio, fósforo y potasio”, agrega la especialista.

Las principales diferencias están relacionadas con el contenido de grasa. La caballa suele tener una mayor proporción de grasas saludables y, dependiendo de la especie y su procedencia, también puede aportar una concentración superior de ácidos grasos omega-3, por lo que presenta un aporte energético ligeramente mayor.

“Pero desde el punto de vista culinario, ambos pueden utilizarse en ensaladas, croquetas, tortillas, empanadas y guisos, aunque es necesario considerar que la caballa posee habitualmente un sabor más intenso”, describe.

El aporte de omega-3

Investigaciones realizadas por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile encontraron, en las muestras analizadas, cerca de 1.370 miligramos de EPA y DHA por cada 100 gramos de caballa, frente a 344 miligramos en el caso del jurel.

Los ácidos grasos omega-3 EPA y DHA cumplen distintas funciones en el organismo. Mientras el EPA se asocia con beneficios para la salud cardiovascular, el DHA contribuye al funcionamiento del cerebro.

No obstante, la especialista aclara que estos valores pueden variar según la especie, la temporada de captura, el origen del pescado, si se trata de un producto fresco o en conserva y el método de preparación utilizado.

“La caballa no es una copia exacta del jurel, sino otro pescado de excelente calidad nutricional. Su mayor contenido graso puede ser beneficioso por su aporte de omega-3, aunque también aumenta moderadamente su aporte energético”, detalla.

Recomendaciones al elegir conservas

Para quienes consumen pescado en conserva, la especialista recomienda preferir los productos envasados en agua en lugar de aceite.

Asimismo, aconseja escurrir el contenido y enjuagar el pescado bajo el chorro de agua antes de consumirlo, con el objetivo de ayudar a disminuir parte del sodio utilizado durante el proceso de conservación.

De esta manera, la caballa aparece como una alternativa para quienes buscan mantener el consumo de pescados azules en la dieta, especialmente en un contexto de menor disponibilidad de jurel en el comercio.