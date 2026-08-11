Piscos chilenos son premiados por consumidores en los SIP Awards 2026 con Platino y Doble Oro

Los reconocimientos internacionales a destilados suelen estar respaldados por jurados especializados, pero en esta oportunidad fueron los propios consumidores quienes otorgaron las máximas distinciones. Cuatro piscos elaborados en el Valle del Huasco obtuvieron medallas en los SIP Awards 2026, un certamen que evalúa los productos a través de degustaciones a doble ciego.

Consumidores premian con Platino y Doble Oro a piscos chilenos en competencia internacional

Una nueva distinción internacional recibió la industria pisquera chilena. En la edición 2026 de los SIP Awards, cuatro etiquetas de Pisquera Bou Barroeta fueron reconocidas por consumidores que participaron en degustaciones a ciegas, una metodología que busca evaluar los productos únicamente por sus características sensoriales.

En esta versión del certamen, Pisco Noor obtuvo la Medalla Platino, mientras que Pisco Cofradía recibió Doble Oro. A ellos se suman Gran Pisco Luxstelle, distinguido con Medalla de Oro, y Pisco María’s, que alcanzó Medalla de Plata.

A diferencia de otros concursos internacionales donde las evaluaciones recaen principalmente en sommeliers, especialistas o profesionales de la industria, los SIP Awards realizan una cata doble ciego con consumidores sin afiliación al sector. Durante el proceso, los participantes desconocen la identidad de las marcas, por lo que cada destilado es evaluado exclusivamente por aspectos como aroma, sabor y persistencia final.

Un reconocimiento basado en la experiencia del consumidor

El sistema de evaluación entrega un valor particular a los resultados, ya que busca reflejar la percepción del consumidor final frente a cada producto.

En ese contexto, la Medalla Platino obtenida por Pisco Noor corresponde a una de las máximas distinciones de la competencia y reconoce a los productos que alcanzan calificaciones excepcionales. En tanto, el Doble Oro otorgado a Pisco Cofradía distingue a los destilados que se ubican entre los mejores resultados de su categoría.

Más allá de las medallas obtenidas, la empresa destacó que los reconocimientos alcanzaron a cuatro etiquetas distintas de su portafolio.

“Hemos tenido la posibilidad de recibir importantes reconocimientos de jurados especializados, pero este resultado tiene un valor diferente y complementario. En esta ocasión fueron los propios consumidores quienes evaluaron nuestros piscos sin conocer previamente la marca. Que cuatro etiquetas distintas hayan sido premiadas confirma no solo la consistencia de nuestro trabajo, sino también la capacidad de nuestro portafolio para conectar con diferentes preferencias y experiencias de consumo”, señaló Denees Naim Bou, gerente comercial de Pisquera Bou Barroeta.

Reconocimiento para una producción del Valle del Huasco

Los piscos premiados son elaborados en el Valle del Huasco, en la Región de Atacama, donde la compañía familiar desarrolla un portafolio orientado al segmento premium mediante producciones limitadas.

Con estos resultados, la empresa suma una nueva distinción internacional a una trayectoria que ya había recibido reconocimientos en competencias especializadas. En esta ocasión, la validación provino directamente de consumidores, quienes evaluaron los productos sin conocer la marca, reforzando el desempeño de distintas etiquetas del portafolio en un mismo certamen.