El búnker de la Guerra Fría reconvertido en apartamentos de lujo para “sobrevivir al fin del mundo”
Un antiguo búnker nuclear canadiense será convertido en un exclusivo refugio para millonarios, con 50 unidades, seguridad 24/7, servicios médicos, alimentos propios y spa. El proyecto refleja el auge de los refugios privados ante la creciente incertidumbre global.
“De aquí a cualquier parte” es el lema del parque empresarial de Debert, aunque da la sensación de estar en medio de la nada.
A tan solo 113 kilómetros al norte de Halifax, Nueva Escocia, en la costa este de Canadá, se encuentra una antigua base militar donde miles de soldados se entrenaron durante la Segunda Guerra Mundial.
Ahora es una mezcla de edificios antiguos y estacionamientos vacíos, rodeados de un ralo bosque de coníferas.
Pero en la gran elevación cubierta de hierba que aparece en un extremo del parque se vislumbra la promesa de un futuro lujoso y glamoroso.
Jonathan Baha’i, un magnate canadiense de criptomonedas, planea convertir el refugio antibombas nucleares de 6.000 metros cuadrados en complejos residenciales a prueba de crisis donde los multimillonarios puedan capear todo tipo de cataclismos.
El proyecto de 50 unidades, gestionado por Baha’is Fallout Complex Inc., ofrecerá servicios como gastronomía de alta calidad con alimentos de producción propia, acceso biométrico, vigilancia las 24 horas y servicios médicos en el lugar.
Los inquilinos con aviones privados podrán aterrizar en el pequeño aeropuerto de Debert, ubicado en las cercanías.
Tras adquirir el terreno, conocido comúnmente como The Diefenbunker, en 2013 por 31.300 dólares canadienses (US$22.000), Baha’i optó inicialmente por un modelo de negocio diferente que incluía el juego de láser tag y visitas guiadas históricas, además de un pequeño centro de datos.
“En los últimos dos años hay más incertidumbre en el mundo que en los últimos 30”, declaró el copropietario Paul Mansfield en una reunión de la junta local en septiembre pasado.
“Esto ha propiciado un resurgimiento del interés por tener una especie de seguro, un ‘búnker para el fin del mundo'”, añadió.
La empresa trabajará con la firma alemana Bespoke Home and Yacht Security, que según Mansfield ha proporcionado seguridad al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y a la estrella de televisión Kim Kardashian, aunque su lista de clientes no es pública.
Las medidas recomendadas por Bespoke para el futuro complejo, del que ya se han vendido 11 unidades, incluyen el uso de drones para inspeccionar su perímetro, aseguró Mansfield.
Los planes de reformas también incluyen un spa, una sala de yoga y un salón de cigarros.
Las modernas luces OLED imitarán la luz natural, y un búnker adyacente en la superficie se utilizará para cultivar alimentos.
Cuando los propietarios no estén presentes, las unidades se alquilarán como habitaciones de hotel y las ganancias se repartirán.
Tanto el precio de compra como el de alquiler son secretos.
“Si alguien lo alquilara como habitación de hotel y ocurriera algo y tuvieran que desalojarlo, lo desalojarían”, informó Mansfield.
Una historia de 7 búnkeres
El ex primer ministro canadiense John Diefenbaker mandó construir siete búnkeres en todo el país desde finales de la década de 1950 hasta mediados de la de 1960, destinados a albergar a un pequeño grupo de funcionarios gubernamentales en caso de guerra nuclear.
El búnker de Debert fue diseñado para resistir el impacto cercano de una explosión nuclear y albergar a 329 personas durante al menos 30 días.
Pero para cuando se terminó la construcción, los búnkeres ya eran obsoletos: la tecnología de puntería de misiles de largo alcance había avanzado y las bombas nucleares se habían vuelto demasiado potentes.
En su lugar, el búnker de Debert se convirtió en un centro provincial de emergencias antes de ser clausurado en 1996 como medida de ahorro.
A Baha’i no le gusta la expresión “búnker del fin del mundo”.
Aunque fue construido “para sobrevivir a cualquier cosa”, dijo, en general “no se trata del fin del mundo, sino de una preparación inteligente y práctica ante tormentas, sea cual sea el tipo de tormenta”.
Cuando el huracán Fiona azotó Nueva Escocia en 2022, él abrió el búnker a sus compañeros de trabajo y sus familias.
“Es completamente autosuficiente y no depende de la red eléctrica”, indicó.
“Si una tormenta fuerte azota nuestro complejo, los propietarios saben que tienen un lugar cálido y seguro con electricidad, comida y todo lo que necesitan”, añadió.
Prefiere centrarse en lo que el búnker aportará a Debert y a su economía local: un destino turístico y un centro de datos de “clase mundial”.
“Es como tener un Airbnb muy seguro y bonito”, dijo Baha’i.
Se espera que el proyecto esté terminado a principios del próximo año.
Si bien el proyecto ha generado interés principalmente entre la gente de la costa este, también ha atraído atención en todo el mundo.
Se necesitarán más de 40 empleados de hotel y personas con las habilidades necesarias para gestionar el centro de datos ampliado; idealmente, residentes locales.
El centro de datos se ampliará hasta alcanzar una superficie de 1.400 metros cuadrados y utilizará la tecnología más avanzada para reducir el consumo de energía y ofrecer un alto nivel de seguridad a sus clientes, sostuvo Baha’i.
El auge de los búnkeres
El destino de otros búnkeres en Canadá demuestra que existen pocos lugares alternativos para que Baha’i haga realidad sus planes.
El antiguo búnker nuclear de Borden, Ontario, está cerrado con llave, mientras que otro en Shilo, Manitoba, está enterrado.
Tras permanecer abandonado durante años y atraer a exploradores urbanos, el búnker de Nanaimo, en la Columbia Británica, fue inundado intencionadamente.
Y en Penhold, Alberta, un búnker fue demolido por temor a que un grupo de moteros lo comprara para convertirlo en su sede.
No existen cifras oficiales sobre cuánto costó construir el búnker de Debert, pero el refugio de Nanaimo, de tamaño similar, costó entre 2 millones y 3 millones de dólares canadienses en su momento, lo que equivaldría a unos 30 millones de dólares canadienses en la actualidad (unos US$21 millones).
El mantenimiento del Diefenbunker cuesta hoy en día alrededor de 60.000 dólares canadienses (US$42.700) al año.
El Instituto Tecnológico de Wessex, que defiende el patrimonio de los búnkeres británicos de la Guerra Fría, ha afirmado que las opciones para su uso suelen limitarse al turismo, las instalaciones de alta seguridad y los centros de datos.
Y los refugios para damnificados son un negocio muy lucrativo en la actualidad.
En Estados Unidos, se observa un auge en la construcción de búnkeres, parte de una industria más amplia de preparación para desastres que, según algunas proyecciones, ya alcanza un valor de al menos US$500 millones.
Si bien las estimaciones varían, entre 20 y más de 70 millones de estadounidenses se están preparando para un desastre.
Incluso hay constructores que edifican viviendas con búnkeres preinstalados.
Rechazo de los residentes
Al mismo tiempo, la infraestructura militar existente se está reconvirtiendo cada vez más para uso privado.
En las Colinas Negras de Virginia, una antigua base de la Fuerza Aérea se ha convertido en el complejo de condominios Vivos, una “comunidad cerrada para la supervivencia”, y en Kansas, el condominio de supervivencia Atlas se creó en un silo de misiles del ejército reutilizado.
Pero si bien existen argumentos comerciales a favor, algunos en Debert, como Annette Sharpe, secretaria del museo militar local, tienen reservas.
“Como museo, me duele mucho decir: lo siento, esa pieza de la historia ahora es propiedad privada y la están remodelando no sé para qué”, dijo refiriéndose a los visitantes del museo que querían ver el búnker de cerca.
En una de las salas del museo, Sharpe mostró el antiguo equipo de comunicaciones del Diefenbunker, y en otra, iluminó el sistema de alerta, diseñado para avisar a los operadores de lo cerca que estaba el mundo del Armagedón.
Tras el cierre de la base, la población de Debert se desplomó de más de 60.000 habitantes, incluyendo las tropas, a los 1.400 actuales.
Marie Benoit, concejala de Debert, expresó su preocupación por las tarifas de superlujo del hotel boutique, que se estiman más altas que las de la mayoría de los hoteles de Halifax.
“Teniendo en cuenta los salarios de la gente, no sé si será algo a lo que puedan acceder”, expresó Benoit.
Sin embargo, la alcaldesa de Debert, Christine Blair, afirmó que “es algo novedoso y único” que uno de los pocos búnkeres que aún se conservan de la época de Diefenbaker se encuentre en su municipio.
Y los ciudadanos no se oponen al proyecto de condominios, aseguró.
“Que sepamos, no tienen ningún problema con eso. Nadie nos ha dicho que no lo queremos aquí.”
Fady Farah, propietario de la pizzería Angelina’s, espera que el proyecto atraiga más negocios a la zona, como cuando el búnker albergaba partidas de láser tag.
“Y si la situación se descontrolara, me verían allí, llamando a las puertas. Alguien tiene que cocinarles mientras están ahí dentro”.