El búnker de la Guerra Fría reconvertido en apartamentos de lujo para “sobrevivir al fin del mundo”

Jonathan Baha’i, un magnate canadiense de criptomonedas, planea convertir el refugio antibombas nucleares de 6.000 metros cuadrados en complejos residenciales a prueba de crisis donde los multimillonarios puedan capear todo tipo de cataclismos.

El proyecto de 50 unidades, gestionado por Baha’is Fallout Complex Inc., ofrecerá servicios como gastronomía de alta calidad con alimentos de producción propia, acceso biométrico, vigilancia las 24 horas y servicios médicos en el lugar.

Los inquilinos con aviones privados podrán aterrizar en el pequeño aeropuerto de Debert, ubicado en las cercanías.

Tras adquirir el terreno, conocido comúnmente como The Diefenbunker, en 2013 por 31.300 dólares canadienses (US$22.000), Baha’i optó inicialmente por un modelo de negocio diferente que incluía el juego de láser tag y visitas guiadas históricas, además de un pequeño centro de datos.

“En los últimos dos años hay más incertidumbre en el mundo que en los últimos 30”, declaró el copropietario Paul Mansfield en una reunión de la junta local en septiembre pasado.

“Esto ha propiciado un resurgimiento del interés por tener una especie de seguro, un ‘búnker para el fin del mundo'”, añadió.

La empresa trabajará con la firma alemana Bespoke Home and Yacht Security, que según Mansfield ha proporcionado seguridad al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y a la estrella de televisión Kim Kardashian, aunque su lista de clientes no es pública.

Las medidas recomendadas por Bespoke para el futuro complejo, del que ya se han vendido 11 unidades, incluyen el uso de drones para inspeccionar su perímetro, aseguró Mansfield.

Los planes de reformas también incluyen un spa, una sala de yoga y un salón de cigarros.

Las modernas luces OLED imitarán la luz natural, y un búnker adyacente en la superficie se utilizará para cultivar alimentos.

Cuando los propietarios no estén presentes, las unidades se alquilarán como habitaciones de hotel y las ganancias se repartirán.

Tanto el precio de compra como el de alquiler son secretos.

“Si alguien lo alquilara como habitación de hotel y ocurriera algo y tuvieran que desalojarlo, lo desalojarían”, informó Mansfield.

Una historia de 7 búnkeres

El ex primer ministro canadiense John Diefenbaker mandó construir siete búnkeres en todo el país desde finales de la década de 1950 hasta mediados de la de 1960, destinados a albergar a un pequeño grupo de funcionarios gubernamentales en caso de guerra nuclear.

El búnker de Debert fue diseñado para resistir el impacto cercano de una explosión nuclear y albergar a 329 personas durante al menos 30 días.

Pero para cuando se terminó la construcción, los búnkeres ya eran obsoletos: la tecnología de puntería de misiles de largo alcance había avanzado y las bombas nucleares se habían vuelto demasiado potentes.