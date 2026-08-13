Mamá a los 62: mujer argentina tuvo a su primer hijo gracias a fertilización in vitro

Una mujer de 62 años se convirtió en madre por primera vez en el barrio de San Nicolás de Buenos Aires, Argentina. Su hijo nació por cesárea el día de ayer por la mañana en el Hospital San Felipe, con un peso de 2,750 kilos y en “perfectas condiciones”.

En conversación con el diario trasandino El Norte, la mujer, identificada solo como Mabel, aseguró que el bebé, de nombre David, “nació sano y bien”, a pesar de que fue derivado durante las primeras horas a neonatología. “Todo fue muy lindo. Tengo 62 años, es mi primer hijo, fue mediante fecundación in vitro. Fue un embarazo perfecto, nació por cesárea. Es precioso”, celebró.

La edad de la madre había convertido el embarazo en un caso poco frecuente, ya que a los 62 años las mujeres suelen haber atravesado la menopausia, como es el caso de Mabel. Por eso recurrió a una técnica de reproducción asistida que puede realizarse aun finalizada la etapa reproductiva natural.

“Decidí tener un hijo ahora porque hace muchos años que quedé menopáusica, pero yo siempre tuve el deseo de ser madre. No me di por vencida. Soy una mujer de mucha fe. Oraba, ponía mi mejor energía y sentía en mi corazón que iba a ser madre. Hasta que un día tomé la decisión y pedí turno en un instituto en Rosario”, contó desde el hospital.

Según su relato, el tratamiento se realizó con óvulos donados, y negó enfrentar algún obstáculo por su edad. “Se llevó a cabo el tratamiento de fertilidad, en el cual, obviamente, a mi edad no tengo óvulos, así que todo fue por ovodonación. Todo salió perfecto: el tratamiento, se formó el embrión, llevé un embarazo hermoso y llegó David. Estoy muy feliz. Siempre quise ser madre”, subrayó.

La fecundación in vitro es un proceso de reproducción asistida que une óvulos y espermatozoides en un laboratorio y, posteriormente, transfiere el embrión al útero. La obstetra Romina Ruffini, que llevó el caso, aseguró que el embarazo de Mabel transcurrió “con normalidad y sin complicaciones”.

“Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada. Se hacía todo lo que se le solicitaba en tiempo y forma, totalmente confiada y entregada al médico”, destacó, relatando además que recibió su caso a las 13 semanas de gestación.

“La acompañé en su decisión sabiendo que era de alto riesgo. Su condición de salud durante el proceso fue óptima. Programamos la cesárea en la semana 37 porque es el período gestacional en el que un bebé puede ya salir. No hubo nada que llame la atención, si bien fue con mayor precaución el control”.

La maternidad de Mabel, sin embargo, no es un caso excepcional en la Argentina. El doctor Matías Colabianchi, a cargo del tratamiento de fecundación, contó que realizó este mismo procedimiento de forma exitosa en mujeres de más de 50 años: “El año pasado traté a una mujer de 56 años y de ahí nació Simón (…) También tengo un grupo de mamás de entre 50 y 54 años que ya tienen a sus hijos”.

A nivel internacional, existen casos de mujeres que fueron madres después de los 60 años mediante técnicas de reproducción asistida: en 2005, la rumana Adriana Iliescu tuvo un bebé a los 66; en 2006, la española María del Carmen Bousada de Lara tuvo mellizos cuando estaba a pocos días de cumplir los 67 años; y en 2015, Annegret Raunigk dio a luz cuatrillizos a los 65 años luego de realizar un tratamiento de reproducción asistida en Ucrania.