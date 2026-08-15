Del cranberry a la kombucha: cervecería artesanal amplía su propuesta en el Biobío

Nuevos productos, un cambio de formato y una renovada identidad gráfica marcan la nueva etapa de Cervecería Huequecura, emprendimiento de Santa Bárbara inspirado en la naturaleza y la cultura pehuenche. La empresa también trabaja en la elaboración de kombucha y proyecta ampliar su presencia gastronómica en Los Ángeles.

Nuevos sabores y una apuesta por la kombucha

Cervecería Huequecura, fundada por la ingeniera en Alimentos Alejandra Ortiz, inició una nueva etapa centrada en el desarrollo de productos y la renovación de su imagen.

Entre sus novedades está una cerveza con sabor a cranberry, mientras que la cervecería ya trabaja en al menos dos nuevas variedades que espera presentar durante la próxima temporada estival.

A esta oferta se suma el desarrollo de una kombucha propia, con la que la empresa busca ampliar su propuesta hacia consumidores interesados en nuevas alternativas gastronómicas.

“El mercado actual obliga a innovar constantemente. Por eso lanzamos una nueva variedad con sabor a cranberry y ya estamos trabajando para presentar al menos dos nuevas cervezas antes del verano. Además, estamos desarrollando nuestra propia kombucha para seguir ofreciendo alternativas a quienes buscan probar algo distinto”, explica Alejandra Ortiz, fundadora de Cervecería Huequecura.

Del formato de 330 ml a botellas de 500 ml

Los cambios también llegaron a la presentación de las cervezas. La empresa reemplazó su tradicional botella de 330 ml por un formato de 500 ml, mientras evalúa incorporar en el futuro el enlatado.

“Hoy el boom de la cerveza artesanal está en las latas. Nosotros decidimos reemplazar nuestras botellas de 330 ml por un formato de 500 ml para adaptarnos a esta evolución del mercado. Incorporar una enlatadora todavía representa una inversión importante, pero no descartamos hacerlo en el corto plazo”, señala Ortiz.

El cambio responde, según la fundadora, al interés por formatos que se adapten a la evolución del mercado de la cerveza artesanal.

Una identidad vinculada al territorio

Otro de los cambios de Huequecura está en sus etiquetas. La nueva imagen incorpora elementos asociados al patrimonio natural y cultural de Santa Bárbara, además de referencias a la mitología pehuenche.

La identidad de la marca está inspirada en Wedke Kurra, un ser mitológico asociado a la protección de las aguas y la naturaleza. Según explica Ortiz, este personaje dio origen al nombre del río Huequecura, que pasa frente a la cervecería.

Las etiquetas también incorporan la Cordillera de los Siete Picos, lugar donde nacen las aguas utilizadas por la cervecería.

“Queríamos que las personas no solo vieran una etiqueta bonita, sino que sintieran curiosidad por conocer su significado. Nuestra marca está inspirada en la mitología pehuenche y en Wedke Kurra, un ser mitológico que protege las aguas y la naturaleza. Ese personaje dio origen al nombre del río Huequecura, que pasa frente a nuestra cervecería, y también incorporamos la Cordillera de los Siete Picos, donde nacen sus aguas”, explica la emprendedora.

La empresa utiliza aguas provenientes de los deshielos cordilleranos como parte de la elaboración de sus productos.

El turismo como parte del crecimiento

El desarrollo de la cervecería también se ha relacionado con el turismo en Santa Bárbara. La construcción de su patio cervecero significó un punto de inflexión para el emprendimiento y actualmente recibe más de 8.000 visitantes al año.

El recinto está ubicado en el sector Lo Nieve de Santa Bárbara y permite degustar las distintas variedades de cerveza, conocer el proceso de elaboración y acceder a una propuesta gastronómica basada en carnes ahumadas.

“El patio cervecero nos permitió darnos a conocer y convertirnos en una marca reconocida dentro del territorio. Hoy recibimos más de ocho mil visitantes al año y cerca del 70% proviene de Concepción. La combinación entre cerveza artesanal, gastronomía y el entorno natural ha sido clave para nuestro crecimiento”, afirma Ortiz.

La empresa también atribuye parte de su desarrollo al apoyo de instrumentos de financiamiento público y privado.

“Los proyectos apoyados por Colbún, Sercotec y especialmente CORFO marcaron nuestro crecimiento. Gracias a CORFO pudimos invertir en maquinaria de mejor calidad, lo que permitió mejorar nuestros procesos y consolidar un producto que hoy responde a los estándares que buscábamos”, comenta la fundadora.

Nuevo proyecto gastronómico en Los Ángeles

Huequecura también está desarrollando un proyecto gastronómico en la ciudad de Los Ángeles, donde actualmente comercializa sus cervezas junto con pizzas y sándwiches preparados con carnes ahumadas mediante delivery.

La intención es avanzar progresivamente hacia un local físico y ampliar la presencia de sus cervezas en restaurantes y pubs de la ciudad.

“Queremos consolidar este nuevo negocio en Los Ángeles paso a paso y seguir posicionando nuestras cervezas tanto en nuestro local como en distintos restaurantes y bares de la ciudad”, sostiene Ortiz.

Para la fundadora, el proceso también ha significado una evolución personal ligada al crecimiento del emprendimiento.

“He crecido junto con la cervecería. Cada día aprendemos algo nuevo, mejoramos a partir de los errores y seguimos avanzando. Emprender requiere optimismo, perseverancia y tener muy claro cuál es el objetivo que uno quiere alcanzar”, concluye.

Así, Cervecería Huequecura atraviesa una etapa marcada por la diversificación de productos, una nueva imagen y proyectos vinculados al turismo y la gastronomía, manteniendo como eje la identidad territorial de Santa Bárbara y su vínculo con la cultura pehuenche.