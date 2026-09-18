Las compras y preparaciones de alimentos aumentan durante septiembre, por lo que elegir productos de buena calidad y calcular cuánto se consumirá puede ayudar a aprovechar mejor los alimentos durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

La conservación también cumple un papel clave. Mantener cada fruta y verdura en las condiciones adecuadas, además de evitar almacenarlas durante demasiado tiempo, permite preservar su calidad y reducir las pérdidas que terminan convirtiéndose en desperdicio en el hogar.

Qué frutas y verduras elegir durante septiembre

Al momento de comprar frutas y hortalizas para Fiestas Patrias, la temporada y la disponibilidad son factores que pueden influir en la calidad de los productos.

Bruno Defilippi, investigador y coordinador de la Unidad de Postcosecha del Centro Regional La Platina del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), recomienda prestar especial atención a algunas frutas disponibles durante esta época.

En el caso de las manzanas, peras y kiwis, señala que “en algunos casos las variedades disponibles o que se ofrecen no tienen la calidad adecuada en cuanto al sabor que uno espera, aunque en apariencia se vean tan bien como a cosecha”.

En cuanto a los cítricos, septiembre presenta una alta disponibilidad de mandarinas, naranjas y limones, situación que, según el investigador, “permite encontrar una buena relación entre precio y calidad”.

Para la palta, Defilippi destaca la mayor presencia de palta Hass local durante septiembre y su buena calidad, además de considerar que será un año de mayor volumen.

Cómo conservar correctamente las frutas y verduras

Una vez realizadas las compras, el almacenamiento es otro punto relevante para mantener la calidad de los alimentos.

Vegetales como lechuga, brócoli, zanahoria y cebollín deben mantenerse en la zona destinada a verduras del refrigerador.

El tomate requiere un tratamiento diferente. En este caso, la recomendación es conservarlo a temperatura ambiente, con el objetivo de evitar la pérdida de sabor.

Para frutas como manzanas, peras, kiwi y palta, una alternativa es dejar una parte a temperatura ambiente para consumirla durante los días siguientes y mantener otra refrigerada para un consumo posterior.

Los plátanos, en cambio, no deben guardarse dentro del refrigerador. Defilippi señala que nunca van al interior de un refrigerador.

El pebre también requiere cuidados

La conservación no termina con el almacenamiento de frutas y verduras. También es importante considerar cuánto tiempo permanecen preparados los alimentos antes de consumirlos.

En el caso del pebre, una preparación habitual durante las celebraciones de Fiestas Patrias, Defilippi recomienda consumirlo inmediatamente después de prepararlo.

“su calidad cambia mucho una vez preparado, incluso al dejarlo del almuerzo a la cena, por lo que se recomienda consumirlo inmediatamente”.

El investigador también enfatiza la importancia de utilizar productos de buena calidad, lavarlos correctamente y mantener cuidados para evitar riesgos de contaminación microbiológica durante las distintas etapas de preparación.

Evitar que las frutas y verduras terminen en la basura

Planificar cuánto se comprará y evitar almacenar durante demasiado tiempo frutas y hortalizas también puede ayudar a reducir el desperdicio de alimentos en el hogar.

Estos productos continúan experimentando cambios después de ser cosechados. Como explica Defilippi:

“Todas las frutas y hortalizas son productos que están ‘vivos’, es decir, respiran, transpiran y se pueden enfermar; por lo tanto, de no utilizarse en el momento adecuado, sólo estoy generando una pérdida de la calidad y al final un desperdicio en casa al no utilizarlos”.

Por esta razón, extender demasiado su almacenamiento puede afectar tanto su calidad como su sabor y terminar generando pérdidas que podrían evitarse con un mejor manejo de los productos.

Qué hacer con los residuos orgánicos

Los restos orgánicos generados a partir de frutas y vegetales también pueden tener un destino distinto a la basura.

Según el investigador, estos residuos pueden utilizarse para elaborar compost, una práctica que ya es empleada por muchas familias.

De esta manera, durante las celebraciones de Fiestas Patrias, la elección de los productos, su conservación y el momento de consumo son aspectos que permiten aprovechar mejor los alimentos y reducir las pérdidas generadas en el hogar.