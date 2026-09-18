Fiestas Patrias: ¿De qué están orgullosos los chilenos? 

Mientras se celebran las Fiestas Patrias en Chile, una fecha en la que tanto chilenos como extranjeros coinciden en que se respira un especial orgullo por el país. La gastronomía típica, con sus empanadas y anticuchos, bailes tradicionales como la cueca, los encuentros familiares y las infaltables “fondas” son parte esencial de esta festividad.

En este contexto, surgen interrogantes como “¿cuánto y de qué están orgullosos los chilenos?” o “¿cuáles son los atributos más valorados?”. Para responder a estas preguntas, Marca Chile buscó dilucidar, a través de su Estudio de Orgullo Chileno 2026, qué aspectos del país destacan con mayor fuerza sus habitantes.

Geografía, cielos y productos de exportación

Los datos arrojados por este sondeo, indican que en general la evaluación del país por los chilenos es positiva. De hecho, la medición mostró niveles récord en la percepción ciudadana, ya que un 71% de los chilenos siente orgullo por el país y 78% por su identidad.

No obstante, hay ciertas características que sobresalen a la hora de evaluar el orgullo. En concreto, los atributos mejor evaluados siguen estando fuertemente vinculados a la geografía y la riqueza natural del país. Un abrumador 90% de los encuestados declara una alta valoración por los paisajes nacionales, mientras que un 87% destaca sus cielos privilegiados para la astronomía.

En el ámbito productivo, el vino y la fruta alcanzan un 87% de valoración positiva. A estos les siguen el motor de la economía chilena, el cobre, con un 86%, y los pescados y mariscos con un 80%, consolidándose como elementos ampliamente reconocidos dentro de las fronteras.

Enzo Abbagliati, director ejecutivo suplente de Marca Chile, indicó que “los chilenos valoramos nuestro país y ese sentimiento aumenta el 18 de septiembre. Por lo mismo, esta medición es muy relevante, ya que permite identificar las fortalezas para seguir potenciándolas, y al mismo tiempo, las debilidades en las que debemos trabajar”.

Asimismo, añadió que “el trabajo de la imagen país a nivel interno es sumamente importante para la proyección de Chile a nivel internacional. Al final del día, tanto los atributos mencionados en el estudio, como los mismos chilenos, son los “embajadores” del país en el mundo”.

Las iniciativas que generan orgullo

Si bien las postales geográficas siguen liderando de forma indiscutida, el estudio da cuenta de un giro cualitativo en los motivos de orgullo nacional. En concreto, los chilenos están valorando cada vez más las áreas vinculadas al conocimiento, la innovación y la sostenibilidad.

Uno de los saltos más destacables se da en la astronomía y la investigación espacial, rubros que alcanzaron un altísimo 81% de valoración ciudadana. El hecho de albergar más del 50% de la capacidad de observación astronómica mundial en el norte del país ha calado hondo, transformando los cielos prístinos no solo en un atractivo geográfico, sino en un motor de ciencia y descubrimiento ampliamente reconocido por sus habitantes.

De manera paralela, la sostenibilidad se alza como un nuevo pilar de la identidad nacional. El orgullo por el desarrollo de energías renovables experimentó un importante aumento, pasando de un 67% en 2023 a un 79%. Este salto refleja una fuerte sintonía ciudadana con la transición energética, a lo que se suman áreas e industrias emergentes como la producción de hidrógeno verde, la electromovilidad y el rol estratégico del litio.

Para cerrar, Abbagliati indicó: “En los últimos años, Chile ha buscado aportar en las áreas que están dominando la conversación mundial, siendo un contribuyente y no un mero espectador. Eso es algo que la población ha valorado muchísimo”.