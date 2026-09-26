La accesibilidad y el uso de tecnología para anticipar experiencias de viaje fueron los ejes de las dos propuestas que obtuvieron los primeros lugares de Más Valor Turístico 2026, concurso impulsado por Sernatur para reconocer iniciativas innovadoras del sector.

“Turismo para Todos”, de Trekandino, representó a la Región de Ñuble, mientras que “Biobío Inmersivo 360”, de Travelfy, obtuvo el reconocimiento por la Región de Biobío. Ambas propuestas fueron seleccionadas entre 16 finalistas, uno por cada región del país.

Dos propuestas con foco en nuevas experiencias

Para llegar a la instancia nacional, los proyectos pasaron por un proceso de evaluación en el que se consideraron elementos como la innovación, diferenciación de la oferta, integración, hospitalidad, experiencia y sostenibilidad.

En la etapa final, cada iniciativa presentó su propuesta mediante un pitch ante un jurado especializado. La evaluación consideró la calidad de las presentaciones, el modelo de negocios, la escalabilidad y el carácter innovador de los proyectos.

El concurso también incorporó una votación popular para que quienes siguieron la transmisión pudieran elegir su propuesta favorita.

Ñuble: turismo adaptado a las necesidades de cada visitante

Desde Ñuble, “Turismo para Todos”, de Trekandino, desarrolla experiencias turísticas personalizadas para personas con discapacidad, personas mayores o quienes enfrentan situaciones de salud.

La propuesta busca adaptar las experiencias a los intereses y necesidades de cada pasajero, con el objetivo de ofrecer recorridos seguros, cómodos y autónomos.

El proyecto además contempla la articulación con emprendedores locales para incorporar elementos propios de cada destino y construir las experiencias junto a quienes participan en ellas.

Biobío: conocer el destino antes de viajar

La segunda propuesta ganadora fue “Biobío Inmersivo 360”, de Travelfy, que utiliza videos inmersivos en 360° para permitir una exploración virtual de la Región del Biobío.

La herramienta busca que las personas puedan conocer anticipadamente actividades turísticas, atractivos y grandes eventos antes de decidir su viaje.

De acuerdo con la información del concurso, la propuesta apunta a reducir brechas de información, alinear expectativas y facilitar decisiones de viaje seguras. También permite conocer previamente las condiciones de accesibilidad de las distintas experiencias.

Una propuesta de La Araucanía recibió la mención honorífica

El reconocimiento del público recayó en “Del sello a la mesa: cordero victoriense circular”, de Turismo Yucatán, en la Región de La Araucanía.

La iniciativa recibió una mención honorífica luego de obtener el apoyo en la votación popular. Su propuesta combina una experiencia gastronómica y de estadía, permitiendo al visitante conocer la trazabilidad del cordero victoriense, producto que cuenta con protección de propiedad industrial.

Más de 200 postulaciones en la edición 2026

El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, destacó que “durante este año tuvimos 230 postulaciones al concurso, lo que demuestra que en nuestro país hay una gran diversidad de ofertas turísticas innovadoras, creciendo y desarrollando productos. Es parte de lo que tenemos que seguir potenciando para diversificar nuestros destinos y nuestros productos turísticos. Además, este año tenemos varias novedades: incorporamos la hospitalidad como un factor estratégico dentro de la innovación de toda la oferta turística y los ganadores van a poder participar de la Rueda de Negocios Nacional que se hará en Feria VYVA, donde van a tener contacto y trabajar en conexión con distintos turnos nacionales. Es una gran plataforma para ayudar a seguir posicionando y encadenar comercialmente a estos productos, para que sigan fortaleciéndose y creciendo a nivel nacional”.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, valoró la participación de las distintas regiones y planteó el desafío de seguir desarrollando una oferta turística diferenciada.

“Queremos felicitar a cada una de las regiones participantes, porque cada uno de los 16 finalistas representan la potencialidad, identidad y cultura que tiene cada una de las regiones de nuestro país. Nosotros queremos posicionar al turismo como un sector relevante y estratégico para el desarrollo sostenible de Chile”, señaló.

¿Qué reciben los proyectos ganadores?

Como parte del reconocimiento, las dos propuestas ganadoras recibirán un kit de marketing digital, que contempla producción audiovisual profesional y difusión mediante los canales y redes sociales de Sernatur.

También tendrán la posibilidad de participar en la Rueda de Negocios Nacional de la Feria VYVA, instancia en la que podrán presentar sus ofertas ante actores de la industria turística nacional e internacional.

Más Valor Turístico cuenta con 11 ediciones y, según la información entregada por Sernatur, durante ese período ha distinguido a 31 productos turísticos de distintos territorios del país por sus propuestas innovadoras.

La iniciativa busca visibilizar proyectos que desarrollan nuevas experiencias y que contribuyen a diversificar la oferta turística en Chile.