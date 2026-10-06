Spa, el balneario conocido desde época romana que dio origen a la industria global del autocuidado

Estoy flotando en una corriente de agua termal cálida, con vistas a las ramas desnudas de los árboles invernales recortadas contra la puesta de sol.

La corriente me arrastra suavemente por el borde de una piscina al aire libre, empujándome hacia su furioso y burbujeante centro antes de impulsarme al interior, donde se despliegan en secuencia más piscinas, jacuzzis, baños turcos y una vertiginosa variedad de salas de tratamiento.

Estoy en Las Termas de Spa, un complejo termal contemporáneo encaramado sobre una pequeña y elegante ciudad enclavada en las colinas boscosas del este de Bélgica. Es un lugar que, de otro modo, podría pasar desapercibido, si no fuera por un hecho decisivo: la ciudad de Spa dio al mundo un nombre y sentó las bases de una industria global del bienestar.

Spa se autodenomina “el spa o balneario original”, y sus manantiales minerales ya eran conocidos en la época romana. Fueron documentados por primera vez por Plinio el Viejo, cuyos escritos contribuyeron a la reputación de Spa como lugar de aguas curativas.

La creencia popular cuenta que los romanos le dieron su nombre, derivado de la frase latina sanitas per aquam (“salud a través del agua”), pero los historiadores coinciden en que el nombre es una invención posterior.

“Spau, spaha o spaw eran antiguas palabras germánicas utilizadas para describir el agua que burbujea o brota del suelo”, explica el guía local Philippe Calonne. “Y este es un origen mucho más probable del nombre, que adoptaron los viajeros romanos”.

Calonne explica que lo difundieron por todo el imperio, dando nombre a otros lugares con aguas termales, antes de que gradualmente se convirtiera en una abreviatura para centros de salud y belleza en general.

Agua para beber

Los manantiales que dieron forma a Spa aún son visibles hoy en día. En el centro de la ciudad, el pabellón Pouhon Pierre-le-Grand, llamado así en honor a Pedro el Grande, quien lo visitó en 1717, alberga una de las fuentes que atrajo a los primeros visitantes.

“Los orígenes de Spa están ligados a su primer manantial”, me cuenta Calonne.

“Al principio, el lugar no era más que un agujero en la tierra, pero eso cambió durante la Edad Media, a medida que se difundió la noticia de las aguas ácidas y ricas en hierro de Spa y sus supuestos beneficios para la salud”.

Sin embargo, estos primeros visitantes no venían a bañarse. Spa fue conocida inicialmente por su “terapia de beber”, y las fuentes públicas aún salpican la ciudad, con sus pilas teñidas de un rojo intenso y oxidado -evidencia visible del contenido de hierro-, algunas completamente corroídas.

El agua tiene un sabor metálico, penetrante y ligeramente amargo. No es agradable, e históricamente esa era la idea: cuanto más intenso era el sabor, más convincente se creía que era la cura.

Se dice que Pedro el Grande permaneció allí alrededor de un mes, bebía más de 20 tazas al día y se decía que se curaba de dolencias digestivas y hepáticas.

La transición del consumo del agua al baño comenzó a mediados del siglo XVI. En 1559, un médico de la cercana Lieja, Gilbert Lymborh, publicó un tratado sobre las aguas minerales de Spa. Con él, la reputación de Spa creció y pacientes adinerados comenzaron a llegar no solo para beber las aguas, sino también para sumergirse en ellas.

Para el siglo XVIII, Spa se había reinventado como uno de los balnearios más de moda de Europa. Sus grandes baños municipales se construyeron en 1868, y bajo el reinado del rey belga Leopoldo II, quien reinó desde 1865, la ciudad fue reimaginada deliberadamente como la “perla de Ardenas”.

“Con el tiempo, Spa se hizo cada vez más conocida y atrajo a importantes figuras de todo el continente”, afirma Calonne. “Aristócratas, artistas, intelectuales y figuras políticas llegaron tanto para socializar como para buscar curas”.

Visitantes ilustres

Ese legado se puede rastrear en el Museo de la ciudad del agua ubicado en una antigua villa real junto al parque de la ciudad. Dentro del pabellón Pouhon, una pintura monumental de Antoine Fontaine, Libro de Visitas (1894), ofrece una lista exhaustiva de 92 visitantes ilustres a lo largo de los siglos, desde el rey Carlos II hasta Descartes, Voltaire y Litz.

Las visitas posteriores -como John Lennon, David Bowie, Pablo Picasso y Charles Dickens- llegaron demasiado tarde para ser retratadas en el lienzo, pero la idea sigue vigente: cualquiera que fuera alguien se aseguraba de visitar Spa.

Con el tiempo, sin embargo, el concepto de “spa” perdió sus límites geográficos. Lo que comenzó como una práctica específica vinculada al agua mineral y al lugar evolucionó hasta convertirse en una industria global del bienestar que abarca desde baños termales hasta tratamientos de belleza, clínicas de longevidad y desintoxicaciones digitales.

A medida que proliferaban los modernos complejos turísticos construidos específicamente para ese fin, Spa perdió protagonismo, y sus históricos balnearios y hoteles debieron luchar por competir.

Esto empezó a cambiar en 2021, cuando la ciudad fue inscrita como parte del Patrimonio Mundial de la Unesco, una denominación transnacional que reconoce no solo su arquitectura, sino también sus tradiciones vivas de bienestar y rituales sociales.

Hoy, Spa se está reestableciendo discretamente, volviendo a sus raíces.

Esas raíces se expresan quizás con mayor claridad en Las Termas. Encaramado sobre la ciudad, el complejo es una imponente estructura de acero y cristal que se alza sobre la ladera boscosa. Inaugurado en 2004 para sustituir los deteriorados baños del siglo XIX, fue concebido no como una ruptura con el pasado, sino como una continuación de la tradición balnearia de Spa.

“Puede que el edificio sea moderno, pero lo que hacemos aquí está profundamente arraigado en la historia de Spa”, afirma Cristel Pire, gerente de los baños. “Muchos tratamientos son una continuación directa de los que se utilizaban generaciones atrás”.

Renacimiento

Llegar a Las Termas forma parte de la experiencia. Los visitantes pueden tomar un corto trayecto en funicular desde el centro del pueblo o caminar por un sendero arbolado que asciende constantemente entre los árboles.

Históricamente, caminar se consideraba tan esencial para el tratamiento como bañarse o beber agua, y Spa se encuentra a las puertas de Hautes Fagnes, una vasta extensión de oscuro bosque y páramos agrestes, surcada por cientos de kilómetros de rutas de senderismo y ciclismo de montaña.

En otros lugares de la ciudad, los históricos baños termales de Spa están experimentando su propio renacimiento. El palaciego Les Bains de Spa, de estilo neobarroco, cerró en 2003 y permaneció abandonado durante años antes de reabrir en 2025 como un hotel y spa de cinco estrellas meticulosamente restaurado.

Aunque ya no utiliza las aguas termales de la ciudad, su spa en el sótano se extiende alrededor de una piscina central, con un hamán (o baño turco), saunas y termas cálidas y burbujeantes de estilo romano.

En otros lugares, las bañeras de cobre originales brillan como esculturales recordatorios del pasado.

Incluso el famoso circuito moderno de Spa, el cercano Circuito de Spa-Francorchamps, recuerda los orígenes de la ciudad. Considerado ampliamente como uno de los circuitos más bellos y exigentes de la Fórmula 1, su curva más famosa se llama La Source (“El Manantial”), mientras que Eau Rouge (“Agua Roja”) hace un guiño a su paisaje rico en minerales.

Hoy en día, la palabra “spa” se ha convertido en sinónimo de todo, desde tratamientos de belleza hasta retiros de bienestar. “No nos consideramos seguidores de modas”, afirma Pire. “Nuestro papel es proteger lo que siempre ha estado aquí. El agua mineral sigue siendo fundamental, y los baños siguen funcionando no solo como lugares de tratamiento, sino también como espacios sociales”.

Es un recordatorio de que mucho antes de que el bienestar se convirtiera en una industria, era una práctica arraigada en el lugar. En Spa, nadie ha olvidado el origen de la palabra.