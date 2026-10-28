Bares cerveceros: cómo cambia la cultura de la cerveza en Chile

La cultura cervecera en Chile está encontrando en los bares especializados un espacio para diversificarse. Las cervezas de barril, las degustaciones y la orientación sobre estilos y maridajes forman parte de una experiencia que responde a consumidores interesados no solo en la cantidad, sino también en la calidad y variedad de lo que beben.

De la cantidad a la experiencia

El consumo de cerveza en Chile alcanza un promedio de 52,5 litros per cápita al año. En paralelo, el mercado atraviesa una etapa de madurez marcada por la llamada “premiumización”, una tendencia que describe la preferencia por consumir menores volúmenes, pero privilegiando la calidad, la diversidad de estilos y propuestas de mayor valor.

En este escenario, los bares cerveceros han adquirido un papel relevante dentro de la cultura en torno a esta bebida. El canal gastronómico especializado reúne distintos formatos, entre ellos bares, brewpubs —establecimientos que elaboran cerveza en el mismo lugar—, taprooms y beer gardens. Estos espacios permiten acercar al público a diferentes variedades y entregar orientación sobre sus características.

La experiencia no se limita a elegir una cerveza de barril. Las degustaciones, los maridajes y la atención de equipos capacitados también contribuyen a que los consumidores conozcan nuevos estilos y comprendan mejor sus diferencias.

El rol de los bares en el desarrollo de la industria cervecera

Además de su dimensión gastronómica, estos establecimientos forman parte de una cadena económica que incluye la producción, la comercialización y los servicios asociados al consumo de cerveza.

Según los antecedentes entregados por la Asociación de Productores de Cerveza A.G. (ACECHI), más de 50.000 puestos de trabajo corresponden a empleos inducidos por el comercio minorista y el canal gastronómico. La cifra da cuenta del peso que tienen los espacios de venta y consumo dentro de la actividad cervecera nacional.

José Luis Merino, fundador de Bar Ciudadano y Ciudad Vieja, y jurado especialista de la categoría Mejor Bar Cervecero, destaca que “el bar cervecero, se ha posicionado, como el lugar para buscar, conocer y aprender de cerveza. Ha tomado especial relevancia, al ser el espacio donde el cervecero puede expresarse y dar a conocer su propuesta, logrando a la vez, transformar este difícil rubro en un buen negocio. Con este premio queremos reconocer a quienes han apostado por la calidad, la experiencia y el consumo responsable, y que con ello aportan al desarrollo de toda la industria”.

Cinco bares nominados que representan distintas propuestas

El reconocimiento a estos espacios también tendrá lugar en la primera edición de los Premios Chile País Cervecero, organizada por ACECHI. La ceremonia se realizará el 11 de noviembre en el Teatro Mori Bellavista e incluirá la categoría Mejor Bar Cervecero.

La evaluación considerará tres dimensiones: la experiencia cervecera en barra, la propuesta gastronómica y el aporte al desarrollo de la industria. Entre los cinco nominados hay establecimientos de Santiago y Valdivia, con propuestas que combinan variedad de cervezas, gastronomía y distintas formas de acercarse al público.

En Valdivia, El Growler destaca por su trayectoria de 12 años y por ser pionero del formato brewpub en el sur del país. Cuenta con 15 salidas de schop y recibe cerca de 250 mil personas al año, con un enfoque en cervezas de estilo West Coast.

En Providencia, El Honesto Mike abrió su primer local hace nueve años y actualmente cuenta con cuatro establecimientos. Mantiene un promedio de 22 líneas de schop por recinto y atiende a unos 200 mil clientes anualmente.

También en Providencia, Kross Bar Factoría Italia dispone de 26 salidas de schop y un equipo de 39 personas. Su propuesta gastronómica incorpora ingredientes cerveceros en algunas preparaciones, como masas de pizza elaboradas con cebada. Su portafolio de cervezas de la casa incluye 10 variedades fijas de Kross y una edición limitada.

Por su parte, Oculto Beergarden, también ubicado en Providencia, ofrece un espacio al aire libre con capacidad para 300 personas. El recinto mantiene 20 líneas rotativas de cerveza artesanal y funciona con un equipo de más de 50 trabajadores.

En Vitacura, Tamango Bar Restaurant pone el foco en la hospitalidad y la cadena de frío. Cuenta con 16 salidas rotativas y realiza capacitaciones semanales para sus garzones con un sommelier, con el objetivo de orientar a los clientes en la elección de cervezas y maridajes. El establecimiento recibe alrededor de 85 mil clientes al año.

Las diferencias entre estos locales muestran la variedad de formatos que conviven dentro del canal especializado, desde espacios ligados a la elaboración cervecera hasta propuestas que combinan una carta gastronómica con asesoría para elegir entre distintos estilos.

Degustaciones y consumo responsable

La búsqueda de variedad también plantea la importancia de promover formas de consumo moderado. Entre las alternativas que ofrecen algunos bares se encuentran las copas de degustación de 150 mililitros y los llamados flights, presentaciones que reúnen pequeñas muestras de diferentes cervezas.

Este formato permite comparar estilos y explorar nuevos sabores mediante porciones acotadas. Su presencia en algunos establecimientos forma parte de una oferta que busca combinar la experiencia de degustación con prácticas de consumo responsable.

En un mercado que muestra señales de madurez, los bares cerveceros se han convertido en puntos de encuentro para productores y consumidores, además de espacios donde la variedad, la gastronomía y el conocimiento sobre la cerveza adquieren protagonismo.