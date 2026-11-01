El Día Mundial del Veganismo se conmemora este domingo 1 de noviembre, en una jornada que pone en discusión los hábitos alimentarios y su relación con el medioambiente, la salud y el bienestar animal.

Uno de los principales antecedentes sobre esta tendencia proviene de Veganuary, una organización que invita a personas de distintos países a adoptar una alimentación basada en plantas durante enero. Según los datos de su encuesta semestral de participantes de 2026, más del 82% de quienes participaron afirmó haber reducido al menos a la mitad la cantidad de productos de origen animal en su dieta.

La investigación también identificó que un 35% mantuvo una alimentación completamente basada en plantas después de participar en el desafío. Entre quienes continuaron con una dieta vegana, el 77% declaró haber experimentado mejoras en al menos un aspecto de su salud.

De acuerdo con la organización, desde 2021 más del 80% de los participantes ha mantenido una reducción significativa en el consumo de productos de origen animal después de completar el desafío de enero.

En cuanto a las motivaciones para participar, la preocupación por el medioambiente apareció entre las tres principales razones, junto con el bienestar animal y la salud personal.

Mauricio Serrano, director de Veganuary Latinoamérica, declara que “Latinoamérica es una de las regiones más biodiversas del planeta y también una de las más expuestas a la crisis climática. Cambiar lo que ponemos en el plato es una de las acciones más concretas que tenemos al alcance y muchas personas ya están tomando conciencia de ello. Además, nuestra cocina está llena de legumbres, maíz, frutas y verduras, así que comer basado en plantas no es algo ajeno: es volver a mucho de lo que ya conocemos. Con Veganuary nadie lo hace solo, porque millones de personas en el mundo se suman al mismo desafío”, señaló.

El interés por los productos veganos y los cambios de consumo

Otro aspecto abordado por la encuesta de 2026 fue el descubrimiento de nuevos productos de origen vegetal durante el proceso de transición alimentaria.

Según los resultados, el 56% de los participantes afirmó haber conocido nuevos productos veganos que posteriormente incorporó a sus compras habituales. La organización también identificó una relación entre este descubrimiento y la continuidad de los cambios alimentarios: quienes comenzaron a comprar regularmente nuevos productos veganos tuvieron mayores probabilidades de mantener una alimentación completamente basada en plantas o reducir considerablemente el consumo de productos de origen animal.

Este antecedente refleja que la modificación de los hábitos alimentarios no depende únicamente de la decisión inicial de probar una dieta vegana, sino que también puede estar vinculada con la disponibilidad de alternativas que faciliten su incorporación a la vida cotidiana.

En esa línea, Veganuary plantea que acercar a los participantes a los productos disponibles en el mercado forma parte de su estrategia para acompañar a quienes comienzan a explorar este tipo de alimentación.

Veganuary prepara una nueva campaña para enero de 2027

La organización también informó que se encuentra preparando una nueva edición de su campaña Enero Vegano, cuya convocatoria global será lanzada en diciembre de 2026.

La iniciativa busca invitar nuevamente a personas de distintos países a experimentar durante enero una alimentación basada en plantas y conocer sus características.

De acuerdo con los datos entregados por Veganuary, durante enero de 2026 alrededor de 30 millones de personas en todo el mundo participaron en la campaña. La cifra da cuenta del alcance internacional que ha adquirido esta convocatoria, que propone reducir o eliminar temporalmente el consumo de alimentos de origen animal.

Así, en el marco del Día Mundial del Veganismo, los resultados de las encuestas vuelven a poner sobre la mesa la relación entre alimentación, decisiones de consumo y preocupaciones ambientales, además de la posibilidad de que los cambios iniciados durante un período acotado se prolonguen en el tiempo.