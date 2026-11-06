Concurso de bartenders en Chile premiará al ganador con un viaje a Estados Unidos

Bartenders de distintas regiones de Chile podrán participar en una nueva competencia de coctelería que contempla desafíos durante diciembre y una final en enero de 2027. Se trata de Road to Tennessee, certamen impulsado por Jack Daniel’s cuyo ganador obtendrá un viaje a la destilería de la marca en Lynchburg, Estados Unidos, junto con una instancia de formación especializada.

Cómo participar en “Road to Tennessee”

La convocatoria está dirigida a bartenders de todo el país y permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre de 2026. Para postular, los interesados deberán inscribirse a través de la plataforma oficial del concurso y publicar en redes sociales un video en el que presenten un cóctel de autor elaborado con alguna de las variedades de Jack Daniel’s.

El registro audiovisual deberá mostrar la preparación de la receta y explicar la inspiración detrás de la propuesta. De esta manera, la evaluación considerará tanto la elaboración del cóctel como el concepto y la historia que cada participante busca transmitir.

Ignacio Martini, Brand Ambassador de Jack Daniel’s en Chile, señala que “en Chile hay bartenders con mucho talento y queremos que se animen a mostrar lo que hacen, mostrar su estilo propio y también desde regiones. Nos interesa descubrir su creatividad, la historia detrás de su cóctel y cómo la transmiten a quienes se sientan en su barra. Esta competencia puede ser un paso para dar a conocer su trabajo y abrir nuevas oportunidades en su desarrollo profesional”.

Veinte seleccionados y una final en enero de 2027

Una vez cerrada la convocatoria, serán seleccionados 20 bartenders para participar en una serie de desafíos semanales durante diciembre. Las pruebas buscarán evaluar sus habilidades, creatividad y estilo en distintas etapas de la competencia.

El proceso de selección reducirá progresivamente el número de participantes hasta definir a cuatro finalistas. Estos competirán en enero de 2027 en La Coctelera Festival, en Santiago, instancia en la que se conocerá al ganador.

El jurado estará integrado por Gus Vocke, Brand Ambassador de Jack Daniel’s para Latinoamérica; Ricardo Grellet, sommelier internacional; y Janet Lohse, diseñadora de experiencias y escritora. Sus evaluaciones incorporarán distintas perspectivas sobre las propuestas, desde la preparación de los cócteles hasta las ideas y conceptos que hay detrás de cada receta.

“Queremos conocer qué está pasando detrás de las barras de Chile y quiénes están proponiendo una mirada propia de la coctelería. Road to Tennessee es una oportunidad para mostrar ese talento, intercambiar experiencias y seguir aprendiendo. Viajar a Lynchburg permitirá al ganador conocer el origen de Jack Daniel’s y llevarse conocimientos que pueda aplicar y compartir a su regreso”, informa Gus Vocke.

El premio contempla un viaje a Estados Unidos

Quien obtenga el primer lugar viajará a Lynchburg, Tennessee, para conocer la destilería de Jack Daniel’s y participar en una instancia de formación especializada.

La competencia también busca visibilizar el trabajo de los profesionales de la coctelería nacional y generar espacios de intercambio de experiencias en torno a la técnica, la creatividad y la comunicación de una propuesta propia.

Las inscripciones se realizan a través del sitio oficial de Road to Tennessee y estarán disponibles hasta el 22 de noviembre de 2026. La convocatoria está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años y contempla un llamado al consumo responsable.