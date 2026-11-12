El Mercado Central de Santiago será el escenario de la segunda edición del Festival Gastronómico Mar y Vino, iniciativa impulsada por el Gobierno de Santiago, su Corporación Regional y el tradicional recinto capitalino. La actividad busca reunir la gastronomía marina y los vinos del Valle del Maipo en torno a una programación que también contempla espectáculos musicales y demostraciones culinarias.

El Mercado Central reunirá vinos del Maipo y cocina marina

La nueva versión del encuentro se realizará en las instalaciones del Mercado Central, delimitado por las calles San Pablo, 21 de Mayo e Ismael Valdés Vergara. La programación considera la participación de 15 viñas del Valle del Maipo, cuyos vinos se combinarán con preparaciones de pescados y mariscos ofrecidas en el tradicional mercado.

La iniciativa busca poner en valor este espacio patrimonial como un punto de encuentro gastronómico y turístico de Santiago. Para ello, la programación contempla actividades que van más allá de la degustación de productos, con instancias dirigidas tanto a quienes visiten el lugar por su oferta culinaria como a quienes busquen conocer más sobre la cocina local.

El Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, destaca que “el Festival Gastronómico Mar y Vino es una oportunidad única para disfrutar de lo mejor de nuestra tradición gastronómica, que refleja la riqueza de nuestro mar, combinada con los extraordinarios vinos del Valle del Maipo”.

Clases de cocina y música en vivo entre las actividades

Uno de los componentes de esta segunda edición será la programación de demostraciones culinarias a cargo de chefs nacionales. A través de clases magistrales y cooking shows, los invitados compartirán técnicas y preparaciones vinculadas con productos con denominación de origen y la cocina marina.

A estas actividades se sumarán concursos y presentaciones musicales en vivo, con una propuesta pensada para complementar la experiencia gastronómica durante las jornadas del festival.

Los asistentes también podrán recorrer los stands de las viñas participantes y conocer distintas cepas del Valle del Maipo, junto con la oferta de pescados y mariscos disponible en los restaurantes y cocinerías del Mercado Central.

La apuesta por reactivar el Mercado Central

La realización del festival también se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la actividad comercial, gastronómica y turística del Mercado Central, uno de los espacios tradicionales de Santiago.

Para Sergio Olivares, administrador general del recinto, esta nueva edición representa una oportunidad para convocar nuevamente al público y mostrar la oferta de sus locales.

“Este festival representa un gran desafío gastronómico, social y cultural. Como mercado nos pondremos el traje largo para recibir a todos los santiaguinos y turistas que vengan a conocer, probar y disfrutar de los 90 restaurantes y cocinerías que tenemos disponibles”, señala.

De esta manera, el Festival Gastronómico Mar y Vino busca vincular a productores vitivinícolas del Valle del Maipo con la cocina marina del Mercado Central, en una actividad que combina gastronomía, cultura y recuperación de espacios tradicionales de la capital.