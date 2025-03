Camila Fiol: “A veces pensaba que tanto esfuerzo no valía la pena”

Camila Fiol se ha transformado en una de las chefs pasteleras más importante de Chile y Latinoamérica, gracias a sus innovadoras creaciones y su talento que fusiona sabores tradicionales con otros más osados, con técnica, sabor, texturas y detalles impecables.

Sus creaciones abarcan desde gomitas y macarons hasta turrones y helados, incorporando ingredientes autóctonos como miel de ulmo y calafate, marta, lo que le ha permitido ofrecer productos únicos que reflejan la riqueza de los sabores chilenos.

Por algo, en noviembre de 2024, fue galardonada con el premio a la Mejor Pastelera de América Latina, otorgado por los 50 Best Restaurants Latin America. “Es el logro más alto que he tenido en mi vida. Todo un honor, donde me ha abierto más puertas en el extranjero”, dice con orgullo Camila, quien conversó con Revista Jengibre sobre cómo ha logrado abrirse paso en el competitivo mundo de la gastronomía y los proyectos y desafíos a futuro.

Sobre todo cuando ser mujer en el rubro de la pastelería internacional puede ser difícil, aunque cada vez hay más reconocimiento y oportunidades. El premio que recibió Camila está en manos femeninas de manera consecutiva desde 2020, con sus antecesoras Maribel Aldaco (México), Pía Salazar (Ecuador), Sofía Cortina (México).

Antes del premio ya había llamado la atención cuando el Basque Culinary Center la postuló a los “50 Next Class of 2022”, listado 50 Best que reconoce a las jóvenes promesas de la gastronomía mundial y las nuevas generaciones de talento que realmente están marcando la diferencia.

Camila fue una de las 4 figuras latinoamericanas, consolidando su posición como una de las chefs más destacadas de la región, llevando sus sabores y técnicas a escenarios internacionales y posicionando a Chile en el mapa de la alta repostería.

¿Cómo has logrado desarrollar tu inspiración para elaborar productos creativos, ricos, pero con mucha experiencia técnica y una apuesta que mezcla lo tradicional con sabores y alternativas vanguardistas?

Probando todo y pensando con qué sabor combinaría bien. Tengo un cuaderno de combinaciones de sabores, donde voy anotando ideas. También hay diferentes puntos de inspiración, como tratar de utilizar productos de temporada, productos nacionales y también depende si es alguna fecha en especial como Navidad, Pascua, San Valentín etc… Luego viene la parte entretenida, que es mezclar los sabores/colores con las distintas formas y texturas.

Ser emprendedora

Los reconocimientos para Camila Fiol llegaron después de un largo camino. Su formación incluye estudios en la Escuela Culinaria Francesa (École) en Santiago y un máster en pastelería en el Basque Culinary Center de San Sebastián, España, donde también ejerció como docente.

Su carrera culinaria incluye trabajos en hoteles, incluyendo el Hotel W en Santiago y ser parte del equipo del reconocido restaurante Boragó, de Rodolfo Guzmán, donde llegó a ser jefa de pastelería entre 2010 y 2011.

A su regreso a Chile en 2018, abrió Fiol Dulcería en el Barrio Italia, donde ha impulsado un nuevo estándar en la pastelería artesanal chilena, ofreciendo productos de alta gama en un mercado que solía estar dominado por opciones más tradicionales. Luego abrió un segundo local en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

Ademas de tu propuesta en productos y sabores, te animaste a emprender con tu propio local y ahora ya tienes dos. Como ha sido además la experiencia de tener tu propio negocio y cuáles son las apuestas y desafíos a futuro?

Fiol Dulcería como emprendimiento ahora cumple 12 años, pero tuvo altos y bajos, más bajos en realidad, jaja… De partir vendiendo por Delivery y en ferias de emprendimiento donde o vendías todo o vendías super poco, y pensaba que tanto esfuerzo no valía la pena, pero me levantaba e iba a otra feria y así. Hasta que por fin se abrió la primera tienda y casi cuatro años después la segunda.

Por ahora no tengo planes de abrir más sucursales, tengo más planes de viajar por Latinoamérica mostrando el trabajo que hacemos en la dulcería.

Hay un movimiento que se está dando de colaboración entre países de Latinoamérica. ¿Cómo se ha dado esta relación y cuál de estas experiencia ha sido enriquecedora y por qué?

Cada vez más se están haciendo este tipo de colaboraciones entre países, haciendo pop-ups mostrado cada uno sus ingredientes. La verdad es que es muy entretenido ya que en mi caso trato de no repetir postres, a veces uno o dos ingredientes. Ya llevo un par este año y ahora se viene confinar en Ecuador, Argentina, México, Colombia y Brasil.

Mi penúltimo viaje fue a Guatemala, estuve solo un par de días pero me impresionó la cultura y comida, muchos platos tienen el mismo nombre que en México pero son totalmente diferentes. Ahora tengo la necesidad de volver y darme el tiempo de conocer bien la cultura.

Sobre lo que has logrado con tanto trabajo, innovación, ensayo y error, y lo difícil que es este rubro ¿Crees que falta más difusión en Chile de propuestas como la tuya, considerando que ha sido destacada mundialmente? ¿Te gustaría tener más vitrina o mayor apoyo en actos oficiales o de difusión como cara o imagen de Chile?

La verdad es que al premio no se le dio tanta difusión nacional, se les dio más difusión a los que quedaron en los puestos del 51 al 100 en el 50 Best. Claro que la difusión ayuda, más que nada para que el negocio sea rentable y no prácticamente una lucha por subir las ventas, ya que no es un negocio de primera necesidad. Siempre que me preguntan si me pueden entrevistar digo que sí, todo ayuda.

¿Dónde probar?

Para disfrutar de las exquisitas preparaciones de Camila Fiol, puedes visitar Fiol Dulcería en:

Barrio Italia: Ubicado en Avenida Condell 1065, Providencia, este local funciona de lunes a domingo, de 12:00 a 20:00 horas.

Mercado Urbano Tobalaba (MUT): Situado en el piso -2 del MUT, este punto de venta está disponible todos los días, de 11:00 a 20:30 horas.

Además, si prefieres disfrutar de sus dulces desde la comodidad de tu hogar, puedes realizar pedidos en línea a través de su sitio web oficial