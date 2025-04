Chile sabe bien: descubre por qué su gastronomía conquista paladares en todo el mundo

La gastronomía chilena no solo enamora a quienes viven en el país, sino que también seduce los paladares de millones de turistas que cada año descubren en Chile una explosión de sabores auténticos, variados y memorables.

Portales como Taste Atlas nos ubican entre las 32 mejores cocinas del mundo, y rankings internacionales como The Best celebran el talento local al incluir restaurantes chilenos entre los más destacados del planeta. Pero, ¿qué tiene la cocina chilena que la hace tan irresistible? ¿Y cómo logró ganarse un lugar entre las mejores del mundo? En Revista Jengibre te contamos por qué la gastronomía de nuestro país está conquistando paladares en cada rincón del planeta.

Gastronomía chilena: del Pacífico a tu paladar

Chile tiene más de 4 mil kilómetros de costa, lo que se traduce en una riqueza marina impresionante. Mariscos como el loco, erizo, piure y centolla son verdaderas joyas gastronómicas que sorprenden a los visitantes. En nuestro país tenemos cientos de especies de peces, crustáceos y mariscos que no encontrarás en ninguna otra parte del mundo.

Las condiciones únicas del entorno chileno —como la fría corriente de Humboldt que baña gran parte de nuestra costa y la riqueza mineral de las profundidades del Pacífico— crean el escenario perfecto para el desarrollo de mariscos frescos, sabrosos y únicos en el mundo.

Desde restaurantes elegantes hasta caletas pintorescas, Chile ofrece un verdadero paraíso para los amantes del mar. A lo largo del país podrás disfrutar de ostras, ostiones, machas, erizos, jaibas, locos y piures, todos frescos y llenos de sabor. ¿Te gusta el pescado? No te pierdas el congrio, la merluza y hasta el atún de Rapa Nui, traído directamente desde el corazón del Pacífico.

Y si de delicias imperdibles se trata, la langosta de Juan Fernández y la centolla patagónica son joyas que debes probar al menos una vez en la vida.

Una cocina ancestral cargada de tradición y sabor

La cocina criolla chilena es un auténtico reflejo de nuestra rica tradición e identidad culinaria, heredada de los pueblos originarios como los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameños, Quechuas, Collas, Diaguitas, Chango, Kawésqar, Yagán y Selk’nam.

La gastronomía ancestral chilena destaca por el uso de ingredientes únicos como quinoa, mote, maíz, piñones y cochayuyo (un alga marina llena de sabor). También se caracteriza por el uso de exquisitos hongos como los changles y digüeñes, que aportan un toque inconfundible a sus platos.

Gastronomía de vanguardia y fusionando sabores únicos

La diversidad de ingredientes y materias primas que Chile produce, junto con la creatividad y el profesionalismo de nuestros chefs, ha dado lugar a una impresionante proliferación de restaurantes de alta gastronomía en las principales ciudades y destinos turísticos, especialmente en Santiago.

El último ranking de The World’s 50 Best posicionó a siete restaurantes chilenos entre los 100 mejores de Latinoamérica. Entre ellos destacan propuestas como Boragó (5), Yum Cha (54), Pulpería Santa Elvira (57), La Calma by Fredes (62), Demencia (66), Casa Las Cujas (72), Olam (78) y Karai by Mitsuharu (98), todos ubicados en la vibrante capital chilena. ¡Chile está dejando huella en el mapa gastronómico mundial!