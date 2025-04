Feria Boutique de vinos Meet & Drink: una versión de la vendimia en el centro de Santiago

La feria Meet and Drink vuelve para deleitar con una selección de productores nacionales de vinos de autor. Los asistentes podrán conocer productos exclusivos de 25 viñas boutique, destilados, cervezas y productos gourmet como chocolates, quesos, charcutería ¡y más!

Con degustaciones ilimitadas de vino y destilados, quienes asistan tendrán la oportunidad de conversar con los productores de todos los proyectos y podrán comprar productos que no se encuentran fácilmente en el mercado, solo en tiendas boutique o a través de los mismos productores.

La jornada finalizará con la música en vivo de Yerko Jeria , grunge unplugged.

Además, los asistentes tendrán acceso a convenios de descorche gratis y descuento en restaurantes del Barrio Lastarria y en el Lobby Bar de Hotel Cumbres, mostrando su pulsera del evento.

¿Cuándo? Sábado 12 de abril de 13:00 a 21:00 hrs

¿Dónde? José Victorino Lastarria 299, Santiago Centro. Hotel Cumbres.

Entradas Vía Passline o directo en el Instagram @elbuenbebercl

Valores: $20.000 (hasta 11 de abril) Puerta: $25.000

Incluye: Copa + degustaciones ilimitadas. Descorche gratis en Restaurantes en convenio.

Evento para mayores de 18 años. No se permite ingreso de mascotas.

Expositores

Vinos: Alas de Parra, Alhue, Atypical Wines, Barricas de Cauquenes, Chateau Potrero Seco, Choapa, Dos Carmines, Maygar, El Portazo, Vino Erizo, Garibaldi, Gillmore, Hope Valley de Colchagua, Ina Wines, Javiera Ortuzar Wines,

La Prometida Wines, Le Coq Wines, Los dos Enólogos, Peralillo Wines, Rock Wines, Schwaderer Wines, Tinajas del Malandra, Viña del Señor, Viñateros de Raíz, Viña Marty, KORTA Wines, KUNZA

Otros Productores: Mixticius , Experiencia AyB, Coco Gourmet, Pahuilmo, Charcutería, Sawer, Litmus, The Old Bastard, Father and Son, Cueros Bratti, Coquena, Salares y Sabores, Cerveza Tom Cat, Atelier Marcela Cobarrubias.