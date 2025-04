El renacer del membrillo: un clásico que se reinventa en la cocina moderna

En la actualidad, la gastronomía mundial está pasando por una fase de redescubrimiento de ingredientes olvidados o subestimados. Uno de estos ingredientes es el membrillo, una fruta que ha acompañado a las cocinas tradicionales por siglos y que, a pesar de haber caído en el olvido durante algunos años, está viviendo un nuevo renacimiento.

Su sabor profundo, su versatilidad en la cocina y su potencial para combinar con diferentes ingredientes lo están llevando de vuelta a las mesas de los restaurantes más innovadores y a las casas de los amantes de la buena comida.

En Chile, donde es parte de la tradición de las colaciones escolares, de dichos como “más machucado que membrillo de colegial” y de la cultura culinaria desde tiempos coloniales, está regresando con fuerza, siendo incorporado en platos sofisticados, ensaladas frescas, y postres reinventados.

Un ejemplo es el de la heladería El Taller que lanzó su helado de membrillo. O que cada vez es más usados en platos y postres elaborados.

El membrillo no solo está de vuelta, sino que está siendo reinterpretado en formas innovadoras. También hay postres de membrillo en formato moderno, que incorporan técnicas de la alta cocina, como la esferificación o el deshidratado del membrillo, creando nuevas texturas y experiencias sensoriales.

Además, la combinación de membrillo con otros ingredientes autóctonos, como la papa, está ganando popularidad, mostrando cómo una fruta tradicional puede ser adaptada a los gustos y tendencias contemporáneas.

Un ingrediente de tradición e historia

Originario del suroeste de Asia, el membrillo ha sido cultivado y valorado desde tiempos remotos. En la Antigua Grecia, ya era conocido y utilizado en diversas formas, desde el simple consumo como fruta fresca hasta su uso como base de confituras y salsas. Con el tiempo, el membrillo se extendió por todo el Mediterráneo y, más tarde, hacia América Latina, donde se adaptó a las diversas cocinas locales, incluido Chile, donde ocupa un lugar especial en los postres tradicionales.

En la gastronomía chilena, el membrillo ha sido un clásico de la repostería, presente en compotas, mermeladas, empanadas dulces y otros postres que acompañan las mesas de las familias. En los últimos años, sin embargo, este fruto ha ido más allá del ámbito dulce y se ha hecho un lugar en platos salados, sorprendiendo con su versatilidad y sabor único.

En la actualidad, muchas personas están redescubriendo cómo la dulzura del membrillo puede complementar los sabores ácidos de los vinagretas o quesos curados, como el queso de cabra o el queso azul, creando combinaciones que antes eran impensables.

El membrillo más allá del postre

Si bien el membrillo ha sido durante años una fruta predilecta para preparaciones dulces, hoy se está utilizando de formas mucho más creativas en la gastronomía de Chile. En algunos restaurantes de alta cocina, el membrillo se incorpora en salsas, reducidos o incluso en marinadas para carnes, como el cerdo o el pavo, realzando el sabor con una nota de dulzura natural que potencia los sabores complejos de las proteínas.

Porque si bien el membrillo es una fruta de temporada -generalmente disponible en los meses de otoño e invierno-, su uso ha trascendido las fronteras de la cocina doméstica y ha llegado con fuerza a las cocinas de los restaurantes más innovadores por su capacidad para aportar un equilibrio entre dulzura y acidez, características que lo hacen ideal tanto para platos dulces como salados.

Una de las preparaciones que se ha hecho viral en redes sociales es la ensalada de membrillo.

El membrillo se ha convertido en un elemento clave para realzar el sabor de carnes como el cerdo o el cordero, proporcionando una dulzura sutil que contrasta perfectamente con los sabores salados y especiados de estas proteínas.

Su bajo contenido calórico, combinado con un perfil de sabor que se adapta a diferentes preparaciones, lo ha convertido en un ingrediente atractivo para los chefs que buscan ofrecer alternativas más naturales y saludables, sin sacrificar el sabor.

La influencia de la cocina sostenible

Uno de los factores que está impulsando el auge del membrillo es el creciente interés por la cocina sostenible y el retorno a los ingredientes autóctonos. En este contexto, el membrillo se presenta como una fruta local que crece en muchos países de América Latina y que, además de ser accesible y económica, es una alternativa excelente a otros ingredientes menos saludables.

El movimiento hacia lo artesanal y lo “de la huerta” está trayendo de vuelta a los frutos olvidados como el membrillo, que no solo tiene un sabor único, sino que también está cargado de beneficios nutricionales. Rico en fibra, vitamina C y antioxidantes, el membrillo es considerado un superalimento en varias culturas, y su creciente popularidad en la cocina chilena no es una coincidencia. De hecho, varios productores nacionales han comenzado a ofrecer variedades de membrillo para ser utilizadas en el mercado gourmet, lo que ha ayudado a consolidar su regreso en los menús de restaurantes y hogares.

El futuro del membrillo es prometedor, pues, además de ser delicioso, representa la oportunidad de conectarnos con nuestras raíces culinarias, redescubriendo el sabor de una fruta que ha acompañado a generaciones enteras y que sigue sorprendiendo, tanto en la cocina tradicional como en la moderna.