Calesita: qué chilenos estarán en el evento gastronómico argentino más esperado del año

Calesita es un evento gastronómico itinerante de Argentina que reúne a destacados cocineros de distintas partes del país y de Latinoamérica en un formato colaborativo y festivo. Su nombre hace alusión a la idea de una “vuelta” como una calesita (carrusel, donde los cocineros rotan por distintos locales, cocinan juntos y celebran la diversidad de la cocina argentina.

Este encuentro lúdico, dinámico y performático invita al público a girar por Buenos Aires durante toda una noche, visitando algunos de los mejores restaurantes porteños. Cada sede ofrece una carta exclusiva, producto de la colaboración entre los mejores cocineros de nuestro país e invitados internacionales.

¿Cómo funciona Calesita?

Los comensales diseñan su recorrido nocturno de la manera que prefieran, visitando todas o algunas de las sedes de Calesita. Llamamos sede a los restaurantes que recibirán a los cocineros invitados.

La entrada a Calesita es libre, sin reserva y por orden de llegada. Esta edición contará con referentes de las cocinas de México, Panamá, Guatemala, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile y Bolivia.

En el menú de cada sede o restaurante figurarán los distintos platos creaciones de cada cocinero, anfitrión o invitado, y los comensales podrán elegir, a la carta, qué probar antes de partir hacia su próximo destino.

¿Qué chilenos participarán?

Rodolfo Guzmán – Boragó. Rodolfo Guzmán es un referente de la cocina endémica chilena y latinoamericana. Inspirado en saberes mapuches y en el trabajo con comunidades recolectoras, creó Boragó como un manifiesto del territorio y su biodiversidad. En 2024 Guzmán fue reconocido por The Best Chef Awards con tres cuchillos. Boragó alcanzó el puesto Nº 29 en The World’s 50 Best Restaurants y el Nº 5 de Latin America’s 50 Best, convirtiéndose en el mejor restaurante de Chile.

Pedro Chavarría – Demo. Pedro Chavarría es chef y fundador de Demo, donde la alta cocina se plantea como un acto libre, crítico y en movimiento. Sin menú fijo ni estructura clásica, su propuesta cambia cada semana y pone en valor el oficio desde lo cotidiano. En 2024 fue reconocido por The Best Chef Awards por su enfoque singular y su contribución a la escena independiente de Santiago.

Camila Fiol – Fiol Dulcería. Camila Fiol es pastelera pero también narradora. En Fiol Dulcería, una pastelería de autor que combina técnica francesa con memoria chilena, cuenta historias a través de masas, rellenos, frutas y texturas. En 2024 fue reconocida como Latin America’s Best Pastry Chef.

Antonio Moreno – Casa Las Cujas. Antonio Moreno es el chef de Casa Las Cujas, donde cocina con lo que le da el mar: pescados frescos, vegetales de estación y fuego directo. Su propuesta es costera, simple y elegante, en sintonía con el paisaje de Zapallar. En 2024 el restaurante fue ubicado en el puesto Nº 72 de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Karai. El reconocido restaurante del hotel W, cuya firma tiene el peruano Mitsuharu “Micha” Tsumura, pero destacan talentosos chef chilenos en su propuesta, fue distinguido con el puesto Nº 98 en Latin America’s 50 Best Restaurants y elegido Mejor Restaurante de Hotel en Chile por los World Culinary Awards.

Talento latinoamericano que llega a Calesita

Mitsuharu Tsumura – Maido (Perú). Por supuesto que “Micha” Tsumura llega además como el chef de Maido, donde la cocina nikkei se expresa con técnica, historia y profundidad. En 2024 Maido alcanzó el puesto Nº 5 en The World’s 50 Best Restaurants.

Jaime Rodríguez – Celele (Colombia). Jaime Rodríguez es cocreador de Celele, restaurante que puso al Caribe colombiano en el mapa de la alta cocina. Su cocina es el resultado de años de investigación en territorios afro e indígenas, donde recolectó saberes, ingredientes y técnicas para construir una propuesta que es color, raíz y memoria. En 2024 Celele alcanzó el puesto Nº 6 en Latin America’s 50 Best Restaurants y Rodríguez fue distinguido por The Best Chef Awards con tres cuchillos.

James Berckemeyer – Cosme (Perú). James Berckemeyer es un chef inquieto que se formó en Le Cordon Bleu y trabajó en Le Bernardin y Alinea. En Lima abrió Cosme, una cocina casual, sabrosa y honesta. En 2024 el restaurante fue reconocido con el puesto Nº 28 en Latin America’s 50 Best Restaurants.

Tássia Magalhães – Nelita (Brasil). Tássia Magalhães es la chef de Nelita, donde propone una cocina de autor en la que lo italiano es el punto de partida para una exploración emocional, intuitiva y estética. En 2024 fue distinguida con el puesto Nº 26 en Latin America’s 50 Best Restaurants y el título de mejor restaurante de San Pablo según Folha de Sao Paulo, consolidándose como una de las voces jóvenes más influyentes de Brasil.

Sergio Díaz – Sublime (Guatemala). En Sublime, Sergio Díaz rescata la complejidad de la cocina guatemalteca ancestral y la lleva al lenguaje contemporáneo. Investiga ingredientes prehispánicos, trabaja con comunidades rurales y construye una propuesta que conecta historia, paisaje y técnica. En 2024 fue distinguido con el Estrella Damm Chefs’ Choice Award y The Best Chef Awards, mientras que Sublime fue ubicado en el puesto Nº 22 de Latin America’s 50 Best Restaurants y elegido mejor restaurante de Guatemala.

Valentina Arteaga – Phayawi (Bolivia). Valentina Arteaga se formó en Gustu y hoy lidera Phayawi con una propuesta de cocina andina contemporánea, sensible y precisa. Su trabajo se enfoca en ingredientes nativos, fermentos y texturas desde una mirada estética profundamente ligada al territorio. En 2024 Phayawi fue incluído en Latin America’s 50 Best Restaurants en el puesto Nº 69.

Anthony Vásquez – La Mar (Perú). Anthony Vásquez es chef ejecutivo de La Mar en Lima, el icónico restaurante de Gastón Acurio, donde se rinde homenaje a las cebicherías tradicionales peruanas, incorporando sabores de todo el mundo para resaltar las bondades de los productos del Perú. Ocupa el puesto N° 30 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024.

Aarón Díaz Olivos – Carnaval (Perú). Aarón Díaz es bartender y creador de Carnaval, donde la coctelería clásica se transforma en experiencia multisensorial con identidad peruana. En 2023 el bar fue galardonado con el puesto Nº 43 en The World’s 50 Best Bars, consolidándose como uno de los más innovadores de América Latina.

Las sedes de Calesita

Los asistentes podrán recorrer las sedes en el orden que más prefieran:

Niño Gordo (Nº34 Latin America’s 50 Best Restaurants – Recomendado por la Guía Michelin 2025). Los chefs residentes, Germán Sitz y Pedro Peña, reciben a Mitsuharu “Micha” Tsumura (Maido – Lima), Pedro Chavarría (Demo – Santiago), Camila Fiol (Fiol Dulcería – Santiago) y Lele Cristobal (Café San Juan – Buenos Aires).

Víctor Audio Bar. El nuevo bar del equipo de Tres Monos y Niño Gordo contará con la presencia de, Sebastián Weigandt (Azafrán – Mendoza), Fernando Santarelli (Negre – Rosario) y Mitsuharu “Micha” Tsumura con su proyecto Karai, de Santiago.

Mengano (Bib Gourmand Guía Michelin 2025), A Facundo Kelemen se le sumarán James Beckemeyer (Cosme – Lima) y Jaime David Rodríguez (Celele – Cartagena de Indias) y Alejandro Feraud (Alo’s – Buenos Aires)

Gran Dabbang (Nº18 Latin America’s 50 Best Restaurants). Valentina Arteaga (Phayawi – La Paz), Anthony Vásquez (La Mar – Lima), Maxi Rossi (Ultramarinos – Buenos Aires) y Leo Lanussol (Ness – Buenos Aires) acompañan en su cocina a Mariano Ramón.

Crizia (Estrella Michelin 2025). El recientemente galardonado restaurante de Gabriel Oggero recibirá a Sergio Díaz (Sublime – Guatemala), Antonio Moreno (Casa Las Cujas – Santiago) y Juan Ventureira (Riccitelli Bistró – Mendoza).

José El Carnicero. Rodolfo Guzmán (Boragó – Santiago), Gonzalo Aramburu (Aramburu – Buenos Aires), Tomás Treschanski (Trescha – Buenos Aires) y Emiliano Yulita (El Mercado – Buenos Aires) cocinarán a la par de la dupla porteña Sitz-Peña.

Julia (Nº37 Latin America’s 50 Best Restaurants – Recomendado por la Guía Michelin 2025). Julio Baez compartirá su espacio con Tassia Magalhaes (Nelita – San Pablo), Pablo Del Río (Luigi Bosca: Finca El Paraíso – Mendoza) y Mercedes Román (Obrador Florida – Buenos Aires).

3 Monos (Nº7 y mejor bar de América del Sur por The World’s 50 Best Bars). El mejor bar de Argentina hace dupla con uno de los referentes limeños, Aaron Díaz (Carnaval – Lima).

La Uat. Como en las ediciones pasadas, la noche se cerrará en una fantástica fiesta en La Uat.

Potenciando Buenos Aires como referente culinario

Para acentuar la identidad cultural de Calesita, este año se realizará un conversatorio de gastronomía latinoamericana el 11 de junio en el Centro Cultural Recoleta, en el que los cocineros invitados y locales discutirán temáticas relevantes para la industria y la región.

Por medio de BA Capital Gastronómica, el Gobierno de la Ciudad acompaña esta iniciativa que impulsa la gastronomía porteña y proyecta a la Ciudad de Buenos Aires como un referente culinario en Argentina, América Latina y el mundo. La gastronomía es una herramienta estratégica para el desarrollo económico, la promoción cultural y el fortalecimiento del talento local.

Como en ediciones pasadas, se podrá disfrutar de maridajes por copa o por botella con las etiquetas de Bodega Luigi Bosca. Los clientes ICBC que abonen con cualquier tarjeta del banco recibirán un bocado sorpresa en cada restaurante que visiten.

La experiencia también podrá adquirirse a través de la página web de Bigbox: www.bigbox.com.ar. Esta es la única manera de reservar una mesa en los restaurantes seleccionados. Los cupos son limitados y el menú estará establecido.

Como parte de su compromiso con la cultura y la gastronomía regional, Dazzler by Wyndham Palermo se suma este año a Calesita como hotel anfitrión oficial. Los distintos referentes de la región invitados a participar de esta edición se alojarán en un hotel Dazzler rodeado de restaurantes, bares, estudios de arte y propuestas culturales, en el corazón de uno de los barrios más dinámicos de Buenos Aires.