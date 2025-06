Vinos del centro y sur de Chile brillan en Decanter World Wine Awards

Chile se ha consolidado como uno de los grandes productores de vino a nivel mundial. Con una geografía única, que va desde el Desierto de Atacama hasta la Patagonia, el país ofrece condiciones excepcionales para el cultivo de la vid.

En una destacada participación nacional, Miguel Torres Chile fue uno de los grandes protagonistas del Decanter World Wine Awards (DWWA) 2025, el certamen más influyente de la industria vinícola a nivel global. La viña chilena obtuvo dos de los máximos galardones; La Causa Blend 2022, con cepas ancestrales del Valle de Itata, fue elegida como “Best in Show”, el reconocimiento más alto del concurso, mientras que Los Inquietos 02 Cabernet Sauvignon 2022, del Valle del Maule, logró medalla de platino con 97 puntos, siendo el único vino chileno en alcanzar esta distinción este año.

Este reconocimiento no solo celebra la calidad enológica de estas etiquetas, sino que también marca un momento clave para los valles del sur de Chile, como Maule e Itata, tradicionalmente menos reconocidos en el ámbito internacional.

El concurso que marca la pauta

Organizado por la revista británica Decanter, este concurso es considerado uno de los más respetados del mundo gracias a su riguroso proceso de evaluación. Cada año, miles de vinos son catados a ciegas por un panel de expertos de renombre internacional, entre ellos Masters of Wine y Master Sommeliers.

En 2025 participaron más de 18.000 vinos de más de 50 países, evaluados por su complejidad, balance, expresión y autenticidad. En este escenario de excelencia, los vinos de Miguel Torres Chile brillaron por su identidad y conexión con la viticultura patrimonial del país.

El vino galardonado como Best in Show, La Causa Blend 2022, es una mezcla de cinsault, país y carignan, variedades ancestrales cultivadas en el Valle del Itata, la región vitivinícola más antigua de Chile. Este reconocimiento no solo posiciona a Itata en la elite mundial, sino que también valida los esfuerzos por rescatar y valorar el trabajo de pequeños productores y las prácticas artesanales.

Eduardo Jordán, director técnico de Miguel Torres Chile, señaló que “La Causa es el resultado de la búsqueda de lugares donde la viticultura no se puede mecanizar y en donde el trabajo es hecho a mano, a escala humana. De esta manera se concreta la recuperación de rincones de Chile que permiten hacer vinos de alta calidad, capaces de ser reconocidos en el mercado internacional”.

Por su parte, Los Inquietos 02, proveniente del Valle del Maule, fue el único Cabernet Sauvignon chileno en obtener medalla Platinum. El vino forma parte de un proyecto innovador que combina tradición con enología moderna y que busca explorar nuevas expresiones de esta clásica cepa en zonas del sur.

Un proyecto con historia y mirada a largo plazo

Miguel Torres Chile nació en 1979, cuando la familia Torres —reconocida internacionalmente por su trabajo vitivinícola en España— decidió invertir en los valles chilenos. Fue la primera empresa extranjera en hacerlo, apostando desde el inicio por la calidad y el potencial de los suelos chilenos.

Hoy, la viña continúa ese legado a través de proyectos que combinan sustentabilidad, trabajo colaborativo y rescate patrimonial, bajo el liderazgo de un equipo enológico comprometido con la excelencia y el respeto por el territorio.

La aparición de etiquetas del sur como Itata y Maule entre los mejores vinos del mundo demuestra que el vino chileno no solo es sinónimo de calidad, sino también de diversidad, historia y futuro. Así lo destacó Amanda Barnes, presidenta regional de los DWWA para Chile. “No hay duda de que Chile está produciendo ejemplos de clase mundial. Aún más emocionante este año es el reconocimiento de una mezcla Cinsault-País-Carignan de Itata como Best in Show y un Cabernet Sauvignon del Maule que se alza para reclamar el título de mejor Cabernet de Chile este año”, declaró.