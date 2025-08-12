La Caperucita y El Lobo: cocina de autor con identidad porteña que brilla entre los 50 Best Discover

En Valparaíso, a los pies del Cerro Florida y a solo pasos de Plaza Victoria, se encuentra Caperucita y El Lobo, uno de los restaurantes más destacados de la ciudad y parte del prestigioso listado internacional 50 Best Discovery. Bajo la dirección del chef Leo De la Iglesia y su socia y esposa Carolina Gatica, este espacio ha consolidado una propuesta de cocina de autor profundamente conectada con el territorio, los productos locales y una cuidada experiencia culinaria.

Instalado en una casona familiar de 1954, el restaurante propone una narrativa gastronómica dividida en tres actos. Cada servicio funciona como una obra sensorial que apuesta por los sabores chilenos reinterpretados desde una mirada contemporánea, con técnica, emoción y un fuerte sentido de hospitalidad.

Durante nuestra visita, el recorrido comenzó con pejerreyes en escabeche con una delicada ensalada de jaiba fresca con alioli, rabanito encurtido y gel de limón. Le siguieron unos ostiones confitados con espuma de parmesano, callampas y aceite de cilantro, un plato de textura sedosa y sabores bien equilibrados.

Entre los imperdibles está el plato más solicitado del restaurante: choritos salteados en crema de hinojo, ajo, vino blanco y cilantro. Según De la Iglesia, es el único plato que no ha podido rotar durante toda la historia de Caperucita y el Lobo, esto por su contante demanda.

Le siguió una merluza austral confitada en ají de color, servida con crema tibia de choclo, tomate lactofermentado y chuchoca, y unos ravioles rellenos de chupe de mariscos frescos, coronados con espuma de anchoas, bechamel de ajo y mariscos salteados como ostión y navajuela.

Uno de los platos más memorables fue una espuma de papa trufada con yema de huevo atemperada, cebolla crispy y miga de ajo, una combinación intensa y reconfortante.

El final dulce no se quedó atrás. La reinterpretación de una palmera, con milhojas crocante, caluga de naranja, cremoso de vainilla y helado de café, junto al clásico británico Sticky Toffee Pudding en salsa toffee con helado de vainilla, sellaron la experiencia con elegancia y sabores que evocan memorias.

La coctelería, acompaña de forma precisa esta propuesta. Entre las preparaciones probadas, destacan La Bohemia, con pisco Waqar, syrup de membrillo, triple sec y hielo de hibiscus, y el intenso Lobo, con whisky, triple sec, jugo de limón, syrup de canela y perfume de naranja. Una carta líquida coherente, bien pensada y ejecutada al nivel del resto de la experiencia.

Si estos platos encendieron tus sentidos, el restaurant cuenta con un menú degustación de 8 pasos por $60.000 pesos con el que puedes recorrer los sabores y preparaciones de este restaurant.

Caperucita y El Lobo es, sin duda, una parada obligada para quienes buscan vivir una experiencia gastronómica distinta en Valparaíso, donde el relato, la técnica y el producto local se conjugan con altura. Su presencia en 50 Best Discovery refuerza el nivel de excelencia que han logrado y lo posiciona entre los referentes de la cocina de autor en Chile.

