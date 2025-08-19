La hazaña evolutiva que dio origen a las papas (y por qué no existirían sin los tomates)

Hace muchos, muchos años (unos 8 o 9 millones), en ese lugar que luego se llamaría Sudamérica, cuando los Andes estaban en su adolescencia, la vegetación era salvaje y los humanos, inexistentes, había dos plantas…

“Más bien dos poblaciones de plantas”, precisó, en entrevista con BBC Mundo, la doctora Sandra Knapp, taxónoma de plantas en el Museo de Historia Natural de Londres.

“Eran los ancestros de lo que hoy reconocemos como tomates ( Solanum lycopersicum ) y los de un grupo de plantas llamado Solanum etuberosum , cuyas tres especies actuales se encuentran en Chile y en las Islas Juan Fernández”, agregó.

Como quizás notaste por los nombres, eran parientes, y entre ellas pasó algo que sucede hasta en las mejores familias: tuvieron relaciones sexuales.

Los especialistas lo llaman hibridación interespecífica y ocurre con frecuencia, a veces con resultados parcial o totalmente desafortunados.

La mula, por ejemplo, nace de un encuentro íntimo entre una yegua y un asno, y aunque es un híbrido exitoso y apreciado desde la antigüedad, no tiene la capacidad de reproducirse.

En el reino vegetal, comenta Knapp, cruces entre especies “suceden mucho: así es como a menudo obtenemos nuestras plantas de jardín”.

De manera natural o con intervención humana, “en ocasiones se hibridan y crean una generación de plantas que parecen intermedias entre sus padres, pero a veces son estériles, por lo que no se convierten en una nueva población”, explicó la experta.

Pero cuando la mezcla de los ingredientes es idónea, el fruto de la unión supera las expectativas.