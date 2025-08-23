Encuentro Quesos del Nuevo Mundo 2025: Chile será sede del primer concurso internacional

La Asociación Chilena de Queserías Artesanas (AQA Chile A.G.) anunció la realización del primer concurso internacional de quesos artesanos en Chile, un evento inédito que busca visibilizar y poner en valor la producción quesera artesanal del país y de América Latina.

El concurso se desarrollará dentro del Encuentro Quesos del Nuevo Mundo 2025, el primer evento internacional en Chile dedicado a todos los queseros de Latinoamérica entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Espacio Riesco, en el marco de la feria Food & Service, una de las más importantes del sector alimentario en la región.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura, FIA, INIA, INDAP, ProChile, CORFO y Espacio Food & Service, lo que refleja la relevancia del concurso como plataforma de promoción internacional para los quesos artesanales.

Convocatoria abierta a todos los queseros de Chile

El concurso invita a participar a productores familiares y queserías establecidas de todo el país, con el objetivo de mostrar la identidad territorial y el saber hacer de cada región.

Las inscripciones ya están disponibles a través de la página oficial o vía correo electrónico a registro@encuentroquesos.cl. El costo de registro es de $40.000 CLP, lo que permite inscribir hasta dos categorías de quesos; cada categoría adicional tiene un valor de $10.000 CLP.

Las muestras deberán enviarse a partir del 15 de septiembre, siguiendo las instrucciones del comité organizador.

Jueces y evaluación

El concurso contará con la participación de 20 jueces expertos, entre ellos ocho reconocidos referentes internacionales, incluidos superjurados del prestigioso World Cheese Awards.

La evaluación estará dirigida por Fernando Mayora, árbitro general del certamen, técnico en lechería y juez internacional con amplia trayectoria en competencias globales.

Alejandro Thomas, director de AQA Chile A.G. y uno de los impulsores de la iniciativa, señala que “este encuentro no solo busca premiar la calidad, sino también reconocer el valor cultural, sensorial y territorial que tiene el queso de artesano en Chile y América Latina. Invitamos a todos los queseros a ser parte de esta historia que recién comienza”.

Santiago, epicentro mundial de la industria láctea

El evento se desarrollará en un contexto clave: en octubre de 2025, Santiago será sede de la Cumbre Mundial de la Leche (IDF World Dairy Summit), lo que convertirá a la ciudad en el epicentro internacional de los productos lácteos.

Esta coincidencia estratégica otorga mayor proyección al Encuentro Quesos del Nuevo Mundo, que busca conectar la tradición quesera artesanal de América Latina con los principales escenarios globales.