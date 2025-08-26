Cerveza chilena Tübinger conquista los World Beer Awards 2025 con la mejor Amber

La cerveza Tübinger acaba de firmar un nuevo capítulo de oro para la historia cervecera de Chile: su Irish Red Ale fue coronada World’s Best Amber (Pale Beer) en los World Beer Awards 2025, el certamen más prestigioso de la industria a nivel mundial. Este galardón se suma a dos medallas de oro Country Winner para Chile, obtenidas con la propia Irish Red Ale y la potente Tübinator en las categorías Pale Beer Amber y Dark Beer Strong. Gracias a estos reconocimientos, Tübinger llegó a la final mundial, donde su Irish Red Ale fue elegida como la mejor del mundo en su estilo, poniendo a Chile en lo más alto de la escena cervecera internacional.

Pero ¿qué significa que una cerveza chilena haya sido reconocida como la mejor “Amber” del planeta? Las Amber Ales —cuyo nombre proviene de su característico color ámbar rojizo— son uno de los estilos más consumidos en el mundo. Se distinguen por su equilibrio entre maltas y lúpulos, con notas que van del caramelo y el toffee a un amargor moderado y herbal.

Son cervezas versátiles, fáciles de beber, y que ocupan un espacio intermedio entre la ligereza de una lager rubia y la intensidad de una stout. Aunque el estilo moderno nació y se consolidó en Estados Unidos dentro de la revolución craft, también tiene fuertes vínculos con Irlanda, Reino Unido y Bélgica, y hoy se produce en países cerveceros emergentes como Chile, Argentina, México, Brasil y Colombia, donde se ha convertido en una de las variedades preferidas de las microcervecerías artesanales.

Fundada en 2013 por Martin Flannery —irlandés con tradición familiar centenaria en el mundo cervecero— y Christoph Flaskamp —alemán que llegó a Chile con la pasión de crear cervezas de excelencia—, Cervecería Principal nació inspirada en los estilos europeos, con un compromiso inquebrantable por la innovación y la calidad. Desde el valle de Pirque, producen 90 mil litros mensuales que se distribuyen a nivel nacional, demostrando que la cerveza independiente chilena no solo compite, sino que gana a nivel mundial.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo, no solo como equipo, sino como representantes de la cerveza artesanal chilena en el mundo. Cada premio es un impulso para seguir apostando por la calidad, la creatividad y el trabajo colaborativo. Creemos que la industria cervecera independiente tiene un rol clave en el desarrollo cultural y económico, y logros como este ayudan a visibilizar ese aporte”, destaca Flavio Pavez, Gerente de Tübinger.

El éxito es producto de un trabajo constante con foco en la calidad. En julio de 2025, Tübinger ya había brillado en la Copa Tayrona en Colombia, donde fue reconocida como Mejor Cervecería Chilena y sumó dos medallas de oro y una de plata, reafirmando un estándar de excelencia sostenida que trasciende fronteras.

“Para nosotros en producción, estos premios son la mejor recompensa. Detrás de cada cerveza hay trabajo minucioso, cuidado en cada detalle y muchas horas de dedicación. Ver que ese esfuerzo se reconoce fuera del país nos motiva a seguir con la misma pasión”, afirma Cristian Oportu, Head Brewer de Cervecería Principal.

La Irish Red Ale, reconocida como World’s Best Amber (Pale Beer), destaca por su color rojo intenso y espuma abundante. En aroma, combina ciruela, caramelo y un toque tostado; en boca, ofrece un amargor moderado con matices herbales, equilibrada y fácil de disfrutar. En tanto, la Tübinator, oro en Dark Beer Strong, es más intensa: aromas a maltas tostadas, cacao y un leve dejo a frutos secos, con un final cálido y firme que deja huella. Dos cervezas diferentes, pero con la misma marca de calidad que distingue a Tübinger.

Con estos triunfos internacionales, Tübinger consolida su lugar como una de las cervecerías artesanales más importantes de Chile, proyectando desde Pirque una identidad que combina tradición, innovación y pasión.