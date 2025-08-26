Clásico postre chileno anuncia nueva versión con proyección en Times Square

Times Square es conocido mundialmente como el “epicentro de la publicidad”, donde marcas de todo el mundo compiten por la atención de millones de personas. Ubicar una campaña en este lugar no solo es un gran momento para una marca, sino que también genera un impacto mediático y social significativo.

Es por este motivo que Soprole marcó un hito en su historia publicitaria al proyectar su icónico postre, Manjarate, en una de las pantallas de Times Square, en Nueva York. Esta activación forma parte de una estrategia de marketing para relanzar una nueva variedad del producto: Manjarate Manjars, con cobertura de chocolate, mousse de manjar y en el fondo un exquisito fondo líquido de manjar.

El manjarate como icono

El Manjarate es uno de los postres más emblemáticos de Chile, creado por Soprole en la década de 1980. Su popularidad trasciende el gusto y se ha transformado un fenómeno cultural y nostálgico.

Para muchas generaciones, abrir un pote de Manjarate está asociado a la infancia, a momentos familiares y a la publicidad que lo convirtió en un ícono del consumo masivo. Su formato individual y accesible ayudó a consolidarlo como un clásico en supermercados, colegios y casas chilenas y hoy sigue siendo parte del imaginario gastronómico del país.

“Manjarate es más que un postre. Es una marca de los chilenos, que ha estado presente por 35 años y que genera gran entusiasmo con todas las distintas acciones que realiza”, explicó Rodrigo Cubillos, gerente de Marketing de Soprole.

Despliegue internacional, pero corazón chileno

Desde la compañía afirmaron que esta renovación nace de la importancia de escuchar a los consumidores y sus preferencias, potenciando sus productos favoritos.

“Queríamos llevar este lanzamiento de Manjarate Manjars a un lugar simbólico como Times Square, pero para decirle al mundo, en un tono de humor, que este relanzamiento lo haremos donde tiene que ser: en distintos lugares de nuestro país”, agregó.

A pesar del despliegue internacional, el corazón de la campaña sigue estando en Chile. Para que todos puedan probar la nueva versión del postre, la marca realizará el “Tour Manjarate” por locaciones emblemáticas como Calle Nueva York en Santiago, Avenida La Florida, San Francisco de Mostazal, Los Ángeles en la región del Bío Bío y una última ubicación sorpresa que será elegida por la comunidad a través de la cuenta de Instagram de Manjarate.